La police de Hong Kong a arrêté lundi matin un éminent militant pro-démocratie et magnat des journaux Jimmy Lai pour collusion avec les forces étrangères, une infraction en vertu de la nouvelle loi sur la sécurité nationale.

Plus tard dans la matinée, plus de 100 policiers ont fait une descente dans les bureaux de Lai’s Next Media, éditeur du journal Apple Daily. La police a déclaré qu’elle exerçait un mandat délivré par un magistrat.

La loi sur la sécurité nationale a été rédigée à Pékin et insérée dans la mini-constitution de Hong Kong, avec effet immédiat à partir du 1er juillet, 23e anniversaire du retour du territoire de la domination coloniale britannique à la souveraineté chinoise. Hong Kong est désignée comme région administrative spéciale de Chine et, selon un accord de 1984 entre le Royaume-Uni et la Chine, est censée jouir d’un degré élevé d’autonomie jusqu’en 2047.

La nouvelle loi supprime la séparation entre les deux juridictions en permettant aux forces de sécurité continentales d’opérer légalement à Hong Kong et en permettant aux suspects et aux affaires de traverser la frontière pour être jugés en République populaire.

Lai a été arrêtée chez elle. Deux des fils de Lai et plusieurs membres du personnel de Next Media ont également été arrêtés, et des sources policières ont indiqué qu’ils voulaient également parler à l’assistant de Lai, Mark Simon, un citoyen américain qui ne se trouve pas actuellement dans la ville. Lai a ensuite été emmené dans les bureaux du journal où il a été conduit par des agents, les mains liées derrière le dos.

Les critiques du raid ont déclaré que la police n’avait pas divulgué le contenu du mandat et que les agents avaient dépassé les conditions énoncées par le surintendant principal du département de la sécurité nationale Steve Li, qui a déclaré aux journalistes que la force ne fouillerait pas le département de la rédaction ni n’interférerait avec matériel journalistique. Cependant, une vidéo diffusée en direct montrait des agents fouillant dans le contenu des bureaux des journalistes d’Apple Daily.

D’autres ont également déclaré que l’arrestation de Lai montrait que la loi sur la sécurité nationale avait un effet rétrospectif. La police a déclaré que Lai avait été arrêté «pour collusion avec un pays étranger, prononçant des paroles séditieuses et complot en vue de frauder».

«Avec la police qui fait une descente dans une salle de rédaction et un rédacteur menotté faisant une promenade, je dirais HK car nous savions qu’il est déjà méconnaissable. Ces scènes sont choquantes. Et honteux », a déclaré Keith Richburg, chef du département de journalisme de l’Université de Hong Kong, via Twitter.

«C’est la première fois que le gouvernement arrête des membres de la presse en vertu de la loi sur la sécurité nationale. Ils ont fait une descente dans les bureaux d’un média et ont créé un effet dissuasif au sein de l’industrie. La liberté de la presse et la liberté d’expression promises dans la Loi fondamentale sont précaires », a déclaré le Parti démocrate de Hong Kong dans un communiqué.

Ces mouvements alimenteront le schisme croissant entre l’Occident et la Chine communiste.

Les raids ont eu lieu quelques jours à peine après que les États-Unis ont imposé des sanctions à 11 personnes, dont la directrice générale de Hong Kong, Carrie Lam, pour leur part dans l’introduction et la promulgation de la loi sur la sécurité nationale. Et ils ont suivi quelques heures seulement après une déclaration conjointe des ministres des Affaires étrangères des nations du «noyau anglo-saxon» (États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande) qui condamnait le gouvernement de Hong Kong pour avoir radié les candidats pro-démocratie des élections législatives. élections au conseil, puis report des élections d’un an.

Plus tard lundi, Eugene Chan, président du conseil des conseillers du radiodiffuseur appartenant au gouvernement, a suggéré que le personnel soit formé pour les aider à comprendre le «rôle de l’organisation dans la promotion de la société civile et de l’identité nationale».

