Dans le Bulletin mondial d’aujourd’hui, la Pologne fait son choix aux Oscars, VIS obtient un nouveau VP, Transilvania ferme ses cérémonies, le Barbican prévoit de rouvrir ses portes, BlackBox Multimedia soutient la prévention du suicide NPO Calm et Studio 100 prépare «SeaBelievers» pour Mipcom.

OSCARS

La Pologne a présenté «Never Gonna Snow Again» de Malgorzata Szumowska comme soumission du pays aux Oscars 2021, ce qui en fait le premier pays à sortir de la course aux Oscars de cette année.

Prévue pour la première en compétition au Festival du film de Venise, la comédie met en vedette l’alun de «Stranger Things» Alec Utgoff et l’actrice «Ida» Agata Kulesza dans l’histoire d’une masseuse ukrainienne en Pologne qui atteint le statut de culte parmi une clientèle riche amassée en travaillant dans une communauté fermée.

Szumowska («Au nom de», «Corps»), royauté cinématographique polonaise avec plusieurs prix de Berlin, du cinéma européen et de Locarno – pour n’en citer que quelques-uns – à son nom, a co-écrit le scénario avec son collaborateur de longue date Michal Englert. Les deux produisent également avec Lava Films, Pandora Filmproduktion et The Match Factory, qui gère également les ventes internationales.

Au cours des deux dernières années, la Pologne a atteint les Oscars, avec des nominations pour «Cold War» de Pawel Pawlikowski et «Corpus Christi» de Jan Komasa.

EMBAUCHE

ViacomCBS Studios internationaux (VIS) a nommé un Kate Laffey en tant que VP, avec effet immédiat. Elle rejoint l’entreprise après Cineflix, où elle était vice-présidente des acquisitions pour la division de distribution britannique de l’entreprise, Droits Cineflix.

Kate Laffey ViacomCBS

Basée dans les bureaux de VIS à Londres, Laffey relèvera de Pierluigi Gazzolo, président des studios et du streaming. À partir de là, elle supervisera tout le développement, la production et la commercialisation des studios internationaux pour VIS, en mettant l’accent sur la croissance de l’influence des studios de l’entreprise à l’échelle mondiale. Elle travaillera également en étroite collaboration avec les studios nationaux et de cluster de la société pour rechercher la meilleure programmation locale et la rendre disponible sur le marché mondial.

Laffey dirigera une équipe centralisée comprenant le développement international et la production et dirigera le sourcing scripté de la société pour l’exportation. Elle travaillera également en étroite collaboration avec la division des ventes de bandes de VIS alors que le label étend ses activités dans le monde entier.

«VIS a connu une croissance moyenne de près de 50% des revenus depuis sa création, et avec cette croissance régulière, notre activité de studio continue de jouer un rôle crucial dans l’écosystème de contenu global de ViacomCBS. L’expression «Content is King» n’a jamais été aussi pertinente que dans le paysage mondial actuel du streaming, et je suis convaincu que Kate sera une force motrice dans l’évolution de notre entreprise pour l’avenir », a déclaré Gazzolo dans un communiqué.

«Je suis ravi de rejoindre ViacomCBS International Studios à un moment aussi critique de l’évolution de notre industrie», a ajouté Laffey. «Alors que la société se prépare pour l’avenir, je vois un énorme potentiel pour développer son activité de formats internationaux et tirer parti des opportunités stratégiques pour soutenir l’avancement continu de VIS.

FESTIVALS

Festival international du film de Transylvanie a annoncé ses gagnants 2020 au cours du week-end lors d’une cérémonie en plein air sur la place Unirii de Cluj-Napoca, où le premier long métrage de Shannon Murphy « Babyteeth»A dominé les cérémonies de clôture, remportant le Trophée Transilvania et les Prix du Public.

Près d’un an après le début de son festival, «Babyteeth» a été créé pour la première fois à Venise l’année dernière où il a remporté les prix Fanheart3 et du meilleur jeune acteur ou actrice.

Le jury de cette année a également sélectionné deux lauréats du meilleur réalisateur ex-aequo en Tim Mielants pour son film «Patrick» et Zheng Lu Xinyuan pour «Le nuage dans sa chambre». Étoile «Fidelity» Evgeniya Gromova a remporté la meilleure performance et «Sister» de Svetla Tsotsorkova a reçu un prix spécial du jury soutenu par HBO. L’acteur Maria Ploae a reçu le prix d’excellence pour les réalisations professionnelles du festival.

Radu Ciorniciuc, directeur de “Acasă, ma maison», A remporté le Prix des Journées Roumaines du meilleur long métrage et un prix de 10 000 € (11 760 $). Les Journées roumaines ont également récompensé Dorian Boguță «Héritage« Comme meilleur premier long métrage de l’année, avec une mention spéciale accordée à Ivana Mladenović »Ivana la Terrible. »

Documentaire d’Adrian Pîrvu et Helena Maksyom «Tout ne ira pas bien»A remporté le prix Fipresci de la critique. Parmi les autres films qui ont reçu des félicitations spéciales, citons: «d’Andrei ZincăAlors, qu’est-ce que la liberté?« Sarra Tsorakidis »Kaïmós, « Alina Șerban »Lettre de pardon« Et à Radu Gaciu »La mort et le chevalier. »

Babyteeth avec l’aimable autorisation d’IFC Films

CINÉMA

Le vendredi 4 septembre, la célèbre Cinéma Barbican rouvrira ses portes au public avec une projection spéciale 35 mm du blockbuster très attendu de Christopher Nolan « Principe. »

L’un des cinémas les plus populaires de Londres et faisant partie du plus grand centre des arts du spectacle d’Europe, le public pourra revenir dans un Barbican selon des normes de santé et de sécurité plus strictes, conformément à ce que d’autres exploitants ont fait avant eux. Les sièges seront socialement distants d’au moins deux mètres, et les membres du public doivent porter des masques dans toutes les zones du Barbican. Les billets doivent être achetés en ligne et présentés au personnel de Barbican à l’extérieur des entrées de rue du centre.

Le Barbican a également annoncé dans un communiqué de presse que Cinéma à la demande mettra en vedette, gratuitement en ligne, une série de courts métrages à la première personne tournés par des cinéastes du monde entier en lock-out. Détails de la mise à jour Leytonstone aime le film 2020 format ont également été partagés. L’édition de cette année comprendra des projections à petite échelle et des soirées et des ateliers visionnés en ligne.

Barbican Max Colson

COURT MÉTRAGE

Multimédia BlackBerry est sur le point de sortir un nouveau court métrage axé sur le COVID-19 en soutien à une organisation caritative britannique de prévention du suicide Calme, qui a connu une augmentation sans précédent de la demande de leurs services d’assistance téléphonique depuis la pandémie de coronavirus.

Documentant les difficultés d’une famille avec des problèmes causés ou exacerbés par les verrouillages COVID-19, le court métrage a été tourné à distance et est disponible en streaming gratuitement sur Vimeo, y compris un lien vers la plate-forme de collecte de fonds de CALM.

S’adressant à un couple forcé de reporter leur mariage, la comédie dramatique se déroule au fil d’un appel vidéo et souligne les difficultés et les incertitudes de la communication lors du verrouillage. En vedette Daisy Waterstone («The Durrels») et Martin Trenaman («Les intermédiaires»), Céline Cotran dirige le scénario du développeur BlackBerry Multimedia Jackson Gregory.

ANIMATION

Société de production basée à Munich Studio 100 et à but non lucratif SeaBelievers ont annoncé un accord de collaboration de distribution pour l’exploitation de la nouvelle série animée CG homonyme «SeaBelievers», après que Studio 100 a acquis les droits de distribution mondiaux de la propriété. Le Studio 100 accueillera une présentation publique de la série au Mipcom de cette année.

Commercialisé comme le premier d’un nouveau genre, l’éco-divertissement, «SeaBelievers» a été créé par Brien Arone, fondateur et «SeaEO» de SeaBelievers. Chaque épisode est sa propre éco-aventure, avec une musique originale basée sur un thème.

L’animation de la série est destinée aux enfants âgés de 4 à 7 ans et sera prête à être livrée en 2021, avec le premier épisode présenté en première au Mipcom Rendezvous. Il est produit par Baboon Animation aux États-Unis, Telegael en Irlande et AnCartoon en Chine.

SeaBelievers Studio 100