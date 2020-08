2020 est officiellement allé trop loin: la vraie poupée, prétendument hantée, sur laquelle est basée la franchise de films d’horreur Annabelle, a apparemment échappé au confinement …

… ou l’a-t-il?

Vendredi 14 août, l’imagination des utilisateurs de médias sociaux s’est folle de joie lorsqu’une rumeur s’est répandue en ligne selon laquelle la tristement célèbre poupée démoniaque Annabelle – une poupée Raggedy Ann supposément hantée rendue encore plus célèbre ces dernières années grâce à la franchise The Conjuring du cinéaste James Wan – s’était échappée Le musée occulte de Warren dans le Connecticut, où il était logé dans une vitrine scellée depuis les années 1970.

La rumeur virale a pris de l’ampleur après que quelqu’un a mis à jour la page Wikipédia d’Annabelle avec l’affirmation depuis que la poupée était en liberté.

En fin de compte, cependant, la supposée évasion de la poupée, certes effrayante, n’était qu’un canular sur les réseaux sociaux.

Ajoutant également à la confusion? Une erreur de traduction apparente dans les médias chinois impliquant une récente interview de l’actrice britannique Annabelle Wallis, qui a par hasard joué dans le film d’horreur 2014 Annabelle.

Selon Newsweek, Annabelle n’a apparemment pas été hébergée dans la galerie occulte emblématique de feu Ed et Lorraine Warren (qui était située dans la résidence des enquêteurs paranormaux) pendant un certain temps, après la fermeture du musée en 2018 « en raison de violations de zonage. . «

On pense actuellement que la poupée, ainsi que d’autres artefacts «hantés», sont en la possession (sans jeu de mots) du gendre des Warrens, Tony Spera, qui dirige la New England Society for Psychic Research. (Cependant, il est possible que Spera conserve les objets dans le musée fermé pendant qu’il cherche un nouvel emplacement.)

La poupée Annabelle a été la vedette principale de trois films de l’univers Conjuring: le film de 2014 susmentionné, Annabelle: Création en 2017 et Annabelle rentre à la maison en 2019. Un nouveau film Conjuring, intitulé The Conjuring: The Devil Made Me Do It, devrait sortir en salles en 2021 après avoir été repoussé à cause du COVID-19, bien qu’on ne sache pas si la poupée démoniaque fera une apparition dans le film.

Découvrez ci-dessous quelques réactions hilarantes à la « fuite » de la poupée Annabelle.

Ed est décédé à l’âge de 79 ans en août 2006. Lorraine est décédée à l’âge de 92 ans en avril 2019.