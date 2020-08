2020-08-08 22:30:05

Priyanka Chopra dit que la quarantaine Covid-19 a été « une bénédiction » et elle sait à quel point elle et son mari Nick Jonas sont chanceux.

L’actrice de 38 ans et son mari Nick Jonas se sont isolés à Los Angeles au milieu de la pandémie et bien qu’ils doivent faire très attention car Priyanka est asthmatique et Nick, 27 ans, est diabétique de type 1, elle sait qu’ils sont plus chanceux que la plupart des gens.

Priyanka a déclaré à Entertainment Tonight: « Je dois dire que je me sens très chanceuse d’être dans un si bon emplacement par rapport à tant de gens dans le monde. Nous sommes en bonne santé, les amis et la famille sont en bonne santé, et j’ai eu le temps de vraiment soyez créatif. Je dois donc dire que cela a été une bénédiction. »

Et Priyanka pense que le moment est venu pour les gens de « montrer notre humanité ».

Elle a déclaré: « Je pense que nous allons tous regarder en arrière et nous demander [how] nous étions à la maison pendant six mois. Cela fait presque six, sept mois, nous sommes déjà en août, et c’est fou. Vous regardez en arrière et voyez comment l’adversité a affecté tant de régions du monde et tant de personnes dans le monde qui ont dû faire face à la pauvreté, à la faim, plus que même Covid-19.

« C’est une période insensée et intense, mais c’est le moment de montrer notre humanité que je ressens. C’est le moment pour l’humanité de se rassembler, et dans 10 ans, nous regarderons en arrière et nous nous demanderons vraiment qui a réagi. et comment? Ceci témoigne de ce que l’esprit humain peut faire. Je pense que c’est vraiment formidable de s’orienter vers l’aide et la positivité. »

La star de « Baywatch » – qui est mariée à Nick depuis 2018 – a précédemment révélé comment elle s’était concentrée sur sa carrière et sa famille pendant la pandémie.

Elle a ajouté: «En tant que personne créative, pour moi, beaucoup de projets ont fini par se produire pendant cette quarantaine.

«J’ai développé des émissions et des films, j’ai écrit et j’ai terminé mes mémoires. Cela a été une période créative, en plus d’être absolument étrange.

Elle a fait un effort concerté pour rester créative tout au long de la crise et Priyanka essaie actuellement d’apprendre à jouer d’un instrument de musique.

Elle a déclaré: «C’est le bon moment pour être une personne créative, en particulier dans le domaine du divertissement. Vous pouvez créer quelque chose et le vendre pour que le monde redevienne normal.

« Donc, je fais beaucoup de ça mais j’essaie d’apprendre un instrument. Je suis toujours en train de déterminer lequel. Batterie, piano, mais c’est vraiment quelque chose que je me suis mis au défi d’apprendre. »

