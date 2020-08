La réalisatrice de «Candyman» Nia DaCosta a été nommée à la tête de «Captain Marvel 2».

La réalisatrice de Candyman, Nia DaCosta, est sur le point de diriger la prochaine suite de Marvel Cinematic Universe de Brie Larson, Captain Marvel 2.

Nia DaCosta est devenue un nom bien connu grâce à son travail sur le prochain redémarrage de Candyman avec Jordan Peele, réalisateur de Us and Get Out. Malheureusement, en raison de la pandémie de coronavirus en cours, le film n’a pas encore été publié. Mais il semble que Marvel et Disney cherchent à exploiter son talent alors que le réalisateur est maintenant prêt à diriger le prochain Captain Marvel 2 de Brie Larson.

Le premier film a été réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck et a continué à gagner bien plus d’un milliard de dollars au box-office mondial avec des critiques majoritairement positives. Les premiers rapports, cependant, semblaient suggérer que les deux ne reviendraient pas pour la suite à venir. Maintenant, il semble que Marvel a déjà trouvé son remplaçant dans le réalisateur Candyman.

Voici le synopsis officiel du premier Captain Marvel de Brie Larson:

Situé dans les années 1990, «Captain Marvel» de Marvel Studios est une toute nouvelle aventure d’une période inédite de l’histoire de l’univers cinématographique Marvel qui suit le parcours de Carol Danvers alors qu’elle devient l’un des héros les plus puissants de l’univers. Alors qu’une guerre galactique entre deux races extraterrestres atteint la Terre, Danvers se retrouve avec un petit groupe d’alliés au centre du maelström.

Réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck, Captain Marvel met en vedette Brie Larson, Samuel L Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Algenis Perez Soto, Rune Temte, McKenna Grace, Clark Gregg et Jude Law. ,

