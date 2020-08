Situé en Lituanie à la fin du régime communiste, «Walden» de Bojena Horackova offre un regard doux-amer sur un groupe de jeunes des deux côtés d’un changement de génération.

Sélectionné dans le cadre du sidebar ACID de Cannes et fait sa première mondiale au Festival du film de Locarno, le film suit sa protagoniste retirée Jana à travers deux chronologies – à la fois en tant que jeune de 17 ans qui tombe dans une foule espiègle alors qu’elle se prépare à partez vers l’ouest avec un visa étudiant, puis en tant que femme d’âge moyen qui est revenue dans sa ville natale après avoir passé 30 ans en France.

Les deux brins narratifs avancent avec l’accent limpide d’une nouvelle, et tous deux aboutissent à une retraite isolée au bord du lac, le petit ami adolescent de Jana, appelé Walden.

«C’est une structure classique, montrant un personnage en deux points différents», explique Horackova à Variety. «Mais j’ai aimé que les deux se déroulent autour du lac… J’ai été inspiré par les films d’Eric Rohmer, et je voulais que le film ait une autre dimension, quelque chose de lié au lac, à la nature et à l’esprit mélancolique de la vie.

Le cinéaste a cherché à mettre en valeur ces éléments de nature et d’émotion – avec le nom du lac un clin d’œil très savant au livre de Henry David Thoreau et au film de Jonas Mekas – afin de contourner un piège narratif trop facile.

«Je ne voulais pas faire quelque chose d’une seule note et de politique», explique Horackova. «Je voulais dépeindre l’Europe de l’Est à cette période précise, et le faire avec des personnages qui n’étaient pas expressément militants, qui n’étaient pas des dissidents. Ils avaient d’autres préoccupations.

«Quand on voit ces jeunes personnages se diriger vers un avenir incertain – et on sait comment ça se passe – ça donne un air de mélancolie. Et donc je voulais que le film tienne davantage dans cette direction – sur ce paysage, ce lac, ces souvenirs qui nous trahissent – que vers quelque chose de politique sur l’Europe de l’Est.

En effet, la cinéaste d’origine tchèque basée en France a choisi le décor de Vilnius précisément parce que l’expérience lituanienne faisait écho à ses propres années de formation, sans vraiment les refléter.

«Je ne voulais pas retourner dans mon pays d’origine, faire un film autobiographique», poursuit-elle. «Les deux pays avaient la même position vis-à-vis de l’URSS – ils étaient tous deux de petits satellites – mais il n’y a pas de connexion directe. L’histoire se déroule en Lituanie, je suis moi-même tchèque et le film se termine sur un poème polonais. Je voulais que ces différentes voix de l’Est se mélangent un peu.

Le cinéaste a choisi la Lituanie en partie grâce au soutien du cinéaste local Šarūnas Bartas, qui a proposé d’héberger la modeste production, qui apparaît dans un petit caméo dans le film, et dont la fille, Ina Marija Bartaite, est l’actrice principale du film.

Le nostalgique Bartaite – déjà vu dans le film de Bartas en 2015 «La paix dans nos rêves» – porte le poids du récit en tant que Jana, 17 ans, avec la caméra sans chichis d’Horackova capturant l’engouement croissant du personnage pour l’escroc aimable Paulius ( Laurynas Jurgelis) alors qu’elle se prépare à partir pour une vie différente. Pendant ce temps, la vieille-Jana (Fabienne Babe) sert comme une sorte de chœur grec, retraçant son chemin dans un dispositif d’encadrement situé dans le présent.

«Je voulais que les scènes actuelles contrastent avec [those set in 1989]», Dit Horackova. «Je voulais que ce présent recadre et recontextualise le passé, en lui projetant une lumière différente de ce que nous avions vu. Ce qu’elle a vécu et comment elle raconte cela pourrait être un peu différent. Presque comme si ses souvenirs l’avaient trahie, d’une certaine manière.

