Les bâtonnets de courgettes sont sans aucun doute l’une des meilleures collations ou entrées que l’on puisse préparer au four, car elles sont très simples et rapides à préparer, et il est toujours bon de sortir un peu de la routine.

Cette recette peut également être utilisée comme garniture dans vos plats préférés. N’oubliez pas qu’une alimentation saine sera toujours votre meilleure alternative pour vous maintenir dans des conditions optimales.

Ingrédients:

1 cuillère à café de poivre moulu

2 courgettes moyennes

Sel au goût

Un oeuf

Fromage parmesan

2 cuillères à café d’origan séché

préparation

Pour commencer, préchauffez le four à 200 ° C, puis épluchez et hachez les courgettes en bâtonnets ou lanières épaisses, puis dans un autre bol, mélangez l’origan avec le parmesan, le poivre et le sel.

Ensuite, dans une assiette, ajoutez l’œuf battu, puis passez d’abord à enrober les bâtonnets de courgettes, plongez-les dans l’œuf, puis passez-les dans le mélange que nous avons préparé précédemment et assurez-vous qu’ils sont complètement couverts.

Pour finir, tapissez un plateau de papier sulfurisé et faites cuire les bâtonnets pendant environ 25 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient dorés et c’est aussi facile d’avoir des collations délicieuses et saines.