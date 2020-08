Il poulet kfc C’est parfait: croustillant, délicieux et avec une couche de saveur inégalée … Jusqu’à présent! Nous vous apprenons à préparer un poulet frit de style KFC dans le confort de votre maison et beaucoup moins cher.

Pour préparer ce poulet frit à la KFC, vous aurez besoin des ingrédients suivants:

Ingrédients:

1 kg de cuisses poulet

1 cuillère à soupe de sel

1 cuillère à soupe de poivre noir

600 ml de lait

3 cuillères à soupe de jus de citron

300 grammes de farine de blé

100 grammes de fécule de maïs

1 cuillère à soupe de chacune des épices suivantes: sel, poivre noir, curcuma, ail en poudre, origan séché, paprika fumé et gingembre en poudre

1 litre d’eau

Préparation étape par étape:

Faire chaque cuisse de poulet une coupure au milieu. Ceci afin que la marinade puisse mieux pénétrer dans la viande.

Maintenant, nous allons préparer la marinade qui sera avec le lait, le sel, le jus de citron et le poivre noir et là nous plongerons les cuisses de poulet pendant une heure.

Ensuite, dans un bol, nous placerons les autres ingrédients: la farine, la fécule de maïs et les épices qui sont détaillés dans le tableau des ingrédients.

Dans un autre bol, nous plaçons le litre d’eau.

Maintenant, prenez chaque cuisse et vous la passerez dans la farine que vous avez préalablement assaisonnée avec les épices (voir vidéo). Ensuite, vous le trempez dans l’eau, faites-le passer à nouveau dans la farine et le trempez à nouveau dans l’eau, puis une dernière fois dans la farine et l’huile chaude.

Ces étapes précédentes vous permettront de donner à chaque morceau de poulet une couche plus épaisse de pané, ce qui le rendra plus croustillant et délicieux.

Faites frire dans beaucoup d’huile pendant environ 10 minutes, afin que le poulet cuit bien au centre et ne reste pas cru.