En 2017, la reine Naija a raconté une histoire d’intimidation par des filles «noires», «laides» et «à tête de couche». Les gens l’ont accusée de colorisme, mais elle est revenue pour expliquer la situation en détail.

Bien qu’elle ait abordé cette controverse à de nombreuses reprises, la chanteuse Queen Naija revient avec une autre vidéo sur les accusations selon lesquelles elle est coloriste. Avant de faire des vagues en tant que star du R&B, Queen Naija était une personnalité de YouTube développant une marque sur le réseau de streaming vidéo. En 2017, elle a partagé une vidéo dans laquelle elle parlait d’avoir été victime d’intimidation lorsqu’elle était enfant et décrivait ses agresseurs comme des «petites filles à tête de couche». Bien qu’elle n’ait pas décrit la couleur de la peau de l’un de ses intimidateurs, les gens n’aimaient pas son choix de mots et croyaient qu’elle parlait de personnes à la peau sombre. Bientôt, la reine Naija a été qualifiée de coloriste après avoir décrit ses brutes comme des filles «noires», «laides», «à tête de couche».

Un an plus tard, elle a décidé de répondre aux rumeurs dans une autre vidéo qu’elle a téléchargée sur YouTube. Cependant, son explication est tombée dans l’oreille d’un sourd. Il semble que la reine Naija a passé un certain temps à réfléchir à sa controverse et est à nouveau apparue avec une autre discussion sur le fait d’être étiquetée comme coloriste.

« Je n’ai jamais été coloriste. Je n’ai jamais senti que j’étais meilleure parce que j’avais la peau claire », dit-elle. « J’ai l’impression que la mélanine est belle … Les mots que j’ai utilisés dans le passé, ils étaient probablement ignorants. Pas probablement. Ils étaient ignorants. À l’époque, je ne savais pas qu’ils étaient ignorants parce que c’est ce à quoi j’étais habitué. Je n’étais pas très instruit sur ma culture et je n’y étais pas profondément enraciné. «

Elle a ajouté que dans le passé, elle ne comprenait pas comment elle avait offensé qui que ce soit, mais elle voit maintenant comment ses paroles affectaient les gens, en particulier les femmes noires. Regardez la reine Naija donner son explication ci-dessous.