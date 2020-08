Nous savions tous que c’était inévitable. Quelqu’un qui écrivait une émission sur la pandémie de COVID-19 parlait plus de «quand» que de «si», même si les États-Unis n’ont pas encore atteint la deuxième vague et que des milliers de personnes meurent encore du virus chaque semaine. La productrice Joanna Johnson (The Fosters, Good Trouble) a lancé l’idée de Love in the Time of Corona – une série Love Actually-esque qui se concentrerait sur des individus interconnectés et ce que c’est que de naviguer dans l’amour et de sortir ensemble pendant une pandémie – à Freeform, qui a ordonné avant que le script ne soit écrit.

En raison des protocoles de sécurité, Joanna a dû trouver des acteurs consentants qui avaient été mis en quarantaine ensemble avant d’écrire le scénario. Une fois qu’ils ont lancé la série, elle et un petit groupe d’écrivains ont écrit Love in the Time of Corona en trois semaines. L’un des couples choisis est le couple réel Leslie Odom Jr. et Nicolette Robinson, qui jouent le couple marié James et Sade.

Ce qu’il faut savoir sur James et Sade amoureux à l’époque de Corona

James et Sade s’isolent avec leur jeune fille et parlent d’avoir un autre bébé pendant cette période. James est censé être un producteur qui était à peine à la maison avant la pandémie, donc le temps maintenant forcé entre James et Sade semble être juste la bénédiction dont ils avaient besoin. L’histoire se concentre également sur la mère de James, Nanda (jouée par L. Scott Caldwell) qui vit seule car son mari a une pneumonie et est traitée dans un établissement de soins de courte durée. C’est extrêmement difficile pour Nanda, car elle ne peut pas être physiquement avec son mari malade.

James et Sade étaient à l’origine censés se rencontrer en ligne et commencer des rencontres à distance, mais Leslie et Nicolette ont poussé pour une histoire plus authentique qui reflète la leur. Après tout, ils tournaient chez eux, avec la propre sœur de Nicolette employée comme assistante de production.

« Nous avons dit [creator Joanna Johnson], ‘si vous êtes sur cette histoire particulière, nous comprenons, mais si nous voulons en faire partie, nous aimerions la rendre plus personnelle pour nous. Parce que nous pensions que ce qui vient du cœur atteint le cœur. Nous avions certaines conversations à la maison, et nous les proposions jusqu’au spectacle. Si nous permettions [the audience] pour jeter un œil un peu dans quelque chose qui ressemble à notre mariage, cela pourrait le rendre plus relatable », a déclaré Leslie, par le New York Post.

Un exemple de cela, c’est quand Sade évoque les idées d’avoir un autre bébé ensemble, James est en conflit. Après avoir appris le meurtre d’Ahmaud Arbery, un homme noir qui faisait du jogging lorsqu’il a été abattu par des hommes blancs, il s’inquiète pour la sécurité de son futur enfant noir. « Je pense que l’une des contributions les plus précieuses que Nicolette et moi avons apportées au scénario a été de nous assurer que cet aspect de cette époque était également représenté dans la série », a déclaré Leslie, affirmant que tous deux étaient « profondément » affectés par la mort de Arbery ainsi que George Floyd et Breonna Taylor (les deux derniers ne sont pas mentionnés dans la série, puisque l’histoire se déroule en mai).

