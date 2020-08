La pandémie COVID-19 a malheureusement montré les vraies couleurs de nombreux propriétaires et sociétés de gestion immobilière. Alors que beaucoup diraient que la prise de possession par notre pays de la propriété, en particulier dans les régions qui regorgent de meilleures opportunités d’emploi pour les employés pleins d’espoir, est opposée à des personnes qui ne sont pas indépendamment riches – créant ainsi des situations de vie problématiques répandues – il n’y a toujours aucune excuse pour être un propriétaire merdique.

Oui, il y a quelques grandes exceptions à cette règle qui ont considéré les revenus de la propriété locative comme passifs et ont quand même réussi à recourir à d’autres moyens d’achats financiers et ont été assez intelligents pour économiser suffisamment d’argent pour un «jour de pluie» parce qu’ils ont le luxe de le faire alors. Il y a beaucoup d’histoires de propriétaires utiles qui ont eu la gentillesse de baisser les prix de location de leurs locataires et qui ont travaillé sans relâche pour obtenir une aide gouvernementale en cette période difficile.

Mais il y en a qui étaient assez cruels et menaçaient d’expulsion ou se livraient à un comportement généralement petit propriétaire. On pourrait faire valoir que cela avait plus à voir avec leur caractère que la pandémie COVID-19, les obligeant à agir de manière folle. Après tout, il y a beaucoup de propriétaires qui font le minimum absolu pour entretenir les propriétés sur lesquelles ils collectent de l’argent – et les amener à faire un travail de qualité, c’est comme s’arracher les dents.

Qu’il s’agisse de mettre à jour les commodités, de réparer une toilette ou, dans le cas de ce locataire, d’éliminer la moisissure afin qu’il puisse vivre dans son appartement en toute sécurité, il y a des propriétaires terribles.

Jacques Lachetta capture d’écran ses incroyables conversations textuelles avec son propriétaire, démontrant à quel point la situation de moisissure dans son appartement était devenue grave.

Dans les textes, il a fourni une photographie de la façon dont la moisissure recouvrait maintenant ses vêtements, ruinant sa propriété mais aussi potentiellement menaçant sa vie. La capacité des effets néfastes de la moisissure sur le système respiratoire est immense et peut certainement être aggravée par le COVID-19. Disons donc que Jacques a contracté le coronavirus puis a respiré ladite moisissure – l’infection fongique, couplée à la pandémie, pourrait très bien le tuer.

C’était la réponse de son propriétaire: « Êtes-vous sûr que ce n’est pas un effet de lavage à l’acide? »

Jacques a fourni d’autres photos du problème de moisissure dans son appartement, ce qui a non seulement dégoûté plusieurs personnes sur Twitter, mais les a également incitées à lui donner des conseils juridiques judicieux.

Je suis sûr que je me souviens avoir lu soe @ où vous pouvez poursuivre votre propriétaire / ex-propriétaire en justice pour moisissure qui affecte votre santé – vous avez aussi les photos. J’ai vécu dans un appartement avec de la moisissure noire et j’ai été malade pendant 5 ans – on m’a dit que c’était la fibromyalgie, mais il s’avère que c’était de la moisissure – BLM Sheppard (@DinobotTwit) 23 août 2020

Beaucoup ont dit au jeune homme qu’il pouvait non seulement récupérer son dépôt auprès du propriétaire, mais qu’il pouvait probablement poursuivre le propriétaire pour avoir mis sa santé en danger et ne pas prendre au sérieux ses problèmes manifestement légitimes.

Si vous vivez actuellement dans ces conditions et que votre propriétaire ne fera rien, car j’étais dans la même situation il y a quelques années.

Je vais faire un petit fil pour les choses que j’ai faites qui ont aidé. – Tobes (@tobes_music) 22 août 2020

Imo ce n’est pas sûr, vous ne devriez pas du tout vivre avec de la moisissure, peindre dessus ne supprime PAS la moisissure. Si la moisissure est sur une cloison sèche, elle doit être complètement éliminée, des photos qu’il a fournies, le meilleur moyen serait de trouver un autre endroit où vivre, aucun endroit ne vaut un risque pour votre santé. – Colloco (@Thinkgametalk) 23 août 2020

D’autres personnes ont commencé à partager leurs propres histoires d’horreur. Comme une femme qui, après avoir dit à son propriétaire que la chaudière de son immeuble ne fonctionnait pas, s’est fait dire d’utiliser une bouilloire électrique pour chauffer l’eau pour ses besoins personnels ou d’utiliser simplement la douche de sa salle de sport car elle était membre d’un club de fitness. .

C’était la réponse de mon propriétaire à l’absence de chaudière en état de marche pendant 40 jours. Il nous a également dit de prendre une douche dans une salle de sport pour laquelle aucun de nous n’avait de souscription. Les propriétaires ne devraient pas exister. pic.twitter.com/dJQ9LqhV5w – Anna Horlick 3,5% 🌹 (@AnnaHorlick) 22 août 2020

Revenons également à moi en disant à un propriétaire que nous avions de vraies excréments humains qui montaient dans le drain dans la douche et qu’ils ont dit qu’ils ne pouvaient pas être au courant de cela. Nous avons contacté d’anciens locataires et ils l’avaient également signalé, donc ils étaient bien au courant et s’en moquaient 🙃 pic.twitter.com/4luTsiCpOI – Yellie (@itwontcostmuch) 23 août 2020

Les propriétaires eux-mêmes ont sonné qui étaient abhorrés par la réponse de l’homme à Jacques, affirmant qu’ils prenaient les revendications de leurs locataires très au sérieux et s’assuraient toujours que leurs immeubles respectaient le code.

Incroyable. En tant que propriétaire, c’est épouvantable. Je fais tout mon possible pour rendre mes locataires heureux et m’assurer qu’ils ont un bon endroit sûr où vivre. S’il n’est pas illégal pour lui de refuser de résoudre ce problème, cela devrait au moins peser sur sa conscience humaine pour faire quelque chose. – Kevin (@Dradjoon_Roar) 22 août 2020

Nous avons un problème de gardons et notre propriétaire refuse de trouver un exterminateur. De plus, nous ne pouvons pas le pousser de peur qu’il n’augmente le loyer qu’il envisage de faire récemment. Honnêtement. Baiser les propriétaires. Faire toujours le strict minimum. – Piotr 🦦 (@PieOtter) 22 août 2020

Il s’avère que beaucoup de gens ont eu des problèmes avec la moisissure et cet utilisateur de Twitter a partagé son propre problème personnel qui leur a permis non seulement de résoudre le problème, mais a également bénéficié d’une réduction considérable de leurs coûts de location mensuels.

Au Canada, votre propriétaire peut obtenir un gros procès. Presque semblable à ma condition d’il y a deux ans, notre propriétaire a immédiatement réparé le désordre et a baissé notre loyer à un montant important. pic.twitter.com/XNR9RHyit6 – Rain (er) 🍁 (@ bett3r) 22 août 2020

À l’inverse, j’ai loué mon appartement (tout en étant moi-même locataire) à quelqu’un qui n’a pas payé de loyer pendant 8 mois, a vendu de la drogue dans l’appartement, a fait de tout le monde dans la vie de l’immeuble un enfer et m’a menacé. Va parfois dans les deux sens – Richard Leigh (@ RichardL73) 22 août 2020

Pour la plupart, tout le monde disait à Jacques de sortir de l’appartement au plus vite pour éviter d’éventuels problèmes de santé.

Cela ne peut pas être une vie saine quelque part avec * ce * niveau de moisissure, sûrement? – マ ク ギ ネ ス デ ビ ッ ド (@formallyhuman) 22 août 2020

Je fais de la restauration des dégâts d’eau et de la dépollution de la moisissure … vous feriez mieux de poursuivre le propriétaire parce que pour que la moisissure soit si grave partout, quelque chose d’important se passe et il déposera une réclamation d’assurance et se verra refuser une couverture pour négligence – julio plantain (@zachinabottle) 22 août 2020

Avez-vous déjà vécu une situation aussi grave avec un propriétaire? Si vous rencontrez des problèmes avec votre location, vous pouvez vérifier les droits des locataires de votre état spécifique en allant ici.

