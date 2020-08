Les législateurs roumains ont voté mercredi soir pour réviser la remise en espèces de 35 à 45% du pays, complétant le fonds annuel de 50 millions d’euros (59 millions de dollars) pour financer le programme de remboursement jusqu’en 2023 et insufflant une nouvelle vie à l’industrie cinématographique locale.

Cette décision a mis fin à une période de spéculation anxieuse pour le business roumain, qui a vu des mois de retard dans les demandes de remboursement après un remaniement bureaucratique à la suite d’un changement de gouvernement l’hiver dernier. La pandémie de coronavirus a également suspendu la législation de l’industrie cinématographique plus tôt cette année.

« C’est définitivement une bonne chose pour l’ensemble de l’industrie », a déclaré Bogdan Moncea, des Castel Film Studios à Bucarest, qui a assuré le cinquième volet de la franchise fantastique « Dragonheart » d’Universal. «Castel Film est en train de négocier deux longs métrages pour la fin de l’année qui comptent sur le rabais pour être économiquement réalisable. Ce serait donc un impact positif pour notre entreprise. »

La remise en espèces de 35% est disponible pour les longs métrages et courts métrages, les documentaires, les séries télévisées et Web et les projets d’animation, avec une dépense minimale de 100000 € (118000 USD) et un plafond de 10 millions d’euros (12 millions USD) par projet. Au moins 20% du budget doivent être dépensés en Roumanie. Si le projet fait explicitement la promotion du pays, la remise passe à 45%. L’appel à candidatures devrait ouvrir dans les prochaines semaines.

Parmi les avantages du tournage dans ce pays d’Europe de l’Est, il y a ses sites riches et variés, ses équipes qualifiées et anglophones et ses coûts de production qui sont parmi les plus bas de la région. La capitale, Bucarest, possède plusieurs studios de classe mondiale, dont Castel et Bucharest Film Studios, qui rénove ses installations.

La décision de prolonger le rabais jusqu’en 2023 permet à la Roumanie de suivre le rythme des pays voisins dans une région de plus en plus compétitive. La Grèce a relevé cet été son rabais à 40%, après les récentes augmentations de la Croatie (25%) et de la Lituanie (30%). La Pologne a également introduit une remise en espèces de 30% l’année dernière.

Les projets récents de lentille en Roumanie incluent la première saison de «Killing Eve» de Netflix (photo), «The Romanoffs» d’Amazon Studios, le spin-off «Conjuring» de Corin Hardy «The Nun» et «Voyagers», un «Lord of the Flies »- thriller spatial dystopique de style des studios AGC de Stuart Ford et Thunder Road, réalisé par Neil Burger, qui sortira aux États-Unis par Lionsgate.