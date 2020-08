Avec seulement deux jours avant Tom EllisLucifer Morningstar revient à ses manières diaboliques pour Lucifer Saison 5 Partie 1 de Netflix (les huit premiers épisodes de la saison), producteurs exécutifs Ildy Modrovich et Joe Henderson font plus de nouvelles sur la sixième et dernière saison à venir de l’émission. Parler aux ET Katie Krause mercredi, Modrovich a révélé que la série aborderait directement les questions de justice sociale et Black Lives Matter au cours de la saison 6: « Quand nous sommes revenus à la [writers] salle, nous avons commencé à examiner le fait que nous sommes une émission de flics et de quelle manière avons-nous contribué ou non aux problèmes systémiques du service de police. Et nous avons décidé que nous voulions en parler. Nous faisons donc une histoire qui en parle directement, et nous en sommes très enthousiastes », a déclaré Modrovich.

Les scénaristes préparent toujours la dernière saison, avec Modrovich sur le point d’écrire cet épisode en particulier – une responsabilité qui n’est pas prise à la légère: « Je me sens nerveux à ce sujet parce que je veux bien faire les choses. » Pour Henderson, aborder le climat social actuel était quelque chose que la série ne pouvait pas laisser passer: « Ce que nous voulions faire était de parler du calcul culturel que nous traversons tous et, je pense, nous continuerons à passer , et notre place et notre responsabilité de dire quelque chose. » Modrovich promet que l’épisode abordera les sujets d’un point de vue profondément personnel, brut et émotionnel – en le regardant «à travers les yeux de nos personnages depuis un lieu émotionnel et non un lieu de prédication. Pour vraiment regarder la situation socialement, émotionnellement et le faire résonner à un niveau plus profond que de simples mots ou rhétorique. «

Les producteurs exécutifs se sont entretenus avec la salle des scénaristes pour impliquer autant de voix que possible dans la sculpture de l’épisode, une voix qui, selon Modrovich, évoluera probablement avec le temps: « Nous avons beaucoup de voix dans la salle. Nous sommes une jolie salle diversifiée, il a donc fallu beaucoup plus de temps que la plupart des épisodes pour se terminer parce que nous avons parlé de tout. Il y a eu beaucoup de larmes versées. Je peux juste dire que tout le monde est très passionné, donc je pense que c’est ce que nous faisons pour l’obtenir C’est vrai. Nous allons probablement le peaufiner pour toujours et y travailler jusqu’à ce que nous le tournions. «

En ce qui concerne le casting, la discussion a eu lieu à un moment où beaucoup d’entre eux avaient déjà fait connaître leur point de vue sur les problèmes connus, comme l’explique Henderson: « Vous avez peut-être remarqué que notre casting a beaucoup tweeté à ce sujet. C’est très important pour tous aussi. DB [Woodside] était l’une des personnes en particulier avec lesquelles nous nous sommes vraiment engagés – Lesley-Ann [Brandt], avec Tom [Ellis]. Normalement, nous leur présentons leurs histoires et un peu de mythologie, mais c’est une chose sur laquelle presque tous ont posé des questions, alors nous les avons écoutés et nous avons essayé d’en faire autant de conversation que possible et un exercice d’écoute. «

Un problème que Lucifans ne verra pas résolu de sitôt est le COVID-19. « En ce qui concerne la pandémie, non. Personne ne veut parler de COVID sur Lucifer », a expliqué Modrovich. Quant à Henderson, le monde de l’émission leur permet de ne pas avoir à inclure quelque chose dont les téléspectateurs pourraient vouloir faire une brève pause (et en toute sécurité): « Nous pensons qu’au moment où nous serons diffusés, nous y reviendrons et être comme, ‘C’est nul et je ne veux plus jamais y retourner.’ «

Lucifer, ennuyé et malheureux en tant que Seigneur de l’Enfer, démissionne de son trône et abandonne son royaume pour la folie magnifique et chatoyante de Los Angeles, où il obtient ses coups de pied en aidant le LAPD … et la détective avisée Chloe Decker en particulier. Dans la partie A de la saison 5, le frère jumeau de Lucifer, Michael, prend secrètement la place du diable sur terre alors qu’il est de retour en enfer. Finalement, Lucifer doit revenir et faire face au désordre que son frère a causé avec sa vie. Il va aussi enfin confronter ses sentiments pour Chloé, et répondre à une question que les fans se posent depuis le tout début: « vont-ils ou non »?

