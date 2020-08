Si vous deviez faire un diagramme de Venn des «gens qui sont fans de Schitt’s Creek» et «des gens qui sont fans de TikTok», vous n’obtiendrez probablement pas un cercle parfait, mais il y aurait certainement beaucoup de chevauchements. Un clip particulier de Schitt’s Creek est particulièrement populaire sur l’application de partage de vidéos – c’est la conversation «pli dans le fromage» de la saison 2, épisode 2.

Si vous n’avez pas vu l’émission, la conversation a lieu entre Moira (Catherine O’Hara) et son fils adulte David (Daniel Levy), qui ont tous deux vécu une vie très privilégiée mais qui se retrouvent soudainement coincés, restant dans un motel dans la ville titulaire de Schitt’s Creek. Ils décident de faire des enchiladas mais rencontrent des problèmes lorsque la recette les oblige à incorporer le fromage:

«Fold in the Cheese» est l’un des sons les plus populaires de TikTok.

Pour une raison quelconque, de nombreuses vidéos populaires sur TikTok utilisent la synchronisation labiale avec des chansons et des clips populaires d’émissions de télévision ou de films – peut-être est-ce lié aux origines Musical.ly de TikTok. Quoi qu’il en soit, il n’a pas fallu longtemps pour que le clip sonore «pliez dans le fromage» devienne populaire sur TikTok. Vous pouvez trouver des centaines de vidéos de personnes jouant la scène hilarante, capturant parfaitement la personnalité et les manières de chaque personnage.

Moira demande à David de «plier le fromage». Quand il demande ce que cela signifie, elle n’a clairement aucune idée, mais elle ne veut pas le révéler (la recette est censée être l’un de ses plats signature, après tout).

«Vous le pliez», dit-elle, ne fournissant aucune instruction supplémentaire. David devient de plus en plus irrité avant de finalement s’éloigner pour laisser Moira le comprendre elle-même.

Les vidéos utilisant la balise #foldinthecheese totalisent près de 3 millions de vues – clairement, le clip est aimé par beaucoup. Et bien que la plupart des vidéos soient de simples recréations de la scène, certains utilisateurs de TikTok vont encore plus loin, rendant le clip étonnamment pertinent pour la vie réelle.

TikToker @ professordavis2019 a utilisé le clip «plier dans le fromage» dans une vidéo virale.

Le clip original capture une conversation entre deux personnes: l’une qui veut s’asseoir sur son grand cheval et simplement donner des instructions à l’autre à exécuter, et l’autre qui n’a aucune idée de la façon d’exécuter ces instructions. Le professeur Kayla Davis, utilisateur de TikTok, a pensé que c’était une analogie parfaite pour quelque chose qui se passe dans le monde réel.

Elle a réalisé une vidéo identifiant Moira comme étant le Département américain de l’éducation, demandant à David (enseignants américains) de simplement «utiliser l’apprentissage mixte» tout en enseignant au milieu de la pandémie COVID-19. Lorsque les enseignants (comme David) demandent des éclaircissements, le Département d’Ed. n’en fournit aucun, et le résultat est deux parties frustrées qui, en fin de compte, ne parviennent pas à s’entendre sur la meilleure façon de «plier le fromage».

La vidéo du professeur Davis a rapidement gagné en popularité à la fois sur TikTok et sur d’autres plateformes de médias sociaux où elle a été partagée. «Littéralement comment j’imagine Betsy Devos», a écrit un commentateur sur TikTok. « Vous pouvez également remplacer » Enseignants « par » Parents « », a souligné un autre.

Honnêtement, nous aimons à peu près toutes les vidéos qui présentent la conversation «pliez dans le fromage» (comment pourriez-vous pas?), Mais celle-ci pourrait être notre nouvelle préférée. C’est presque un peu trop parfait, tu sais?

