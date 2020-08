Breaking bad: la scène qui a fait trembler l’acteur de Walter White | INSTAGRAM

Le célèbre chef du produit bleu: Heisenberg (Bryan Cranston) était dans ce qui est devenu le Walter White apparemment innocent et réservé, un chimiste qui, lorsqu’il est détecté avec un cancer, commence par sa recherche de pouvoir.

C’était un rôle que même Bryan Cranston avait du mal à interpréter, car c’était un homme qui commençait à justifier ses actions illégales avec une fréquence et une gravité croissantes.

C’est l’approche que son producteur Vince Gilligan voulait lui donner, la grande histoire de la façon dont un homme peut perdre son âme en commettant de plus en plus d’actes pervers et hors de ses propres plans.

Et bien que l’acteur protagoniste ait très peu à voir avec son personnage, il y a eu une scène qui l’a fait trembler lorsqu’il s’est souvenu de sa vie personnelle. Nous allons donc aborder l’une des scènes les plus difficiles à jouer pour lui, dans laquelle il laisse un personnage important perdre la vie.

C’est vrai, quand Walter laisse Jane Margollis pour perdre la vie, après avoir menacé ses plans et tenté de prendre son partenaire de cuisine, Jesse Pinkman, l’une des scènes que nous, les spectateurs, subissons également en regardant.

Tout n’a pas été laissé à ce moment-là, car malgré la gravité de ne pas intervenir pour sauver la jeune femme de son propre vomi, les conséquences de cette décision pour l’environnement de White sont devenues de plus en plus compliquées, se terminant par l’accident d’avion. .

Bryan a été lauréat d’un Emmy Award pour le meilleur acteur principal dans une série dramatique avec son interprétation de Walter White, malgré cela, l’acteur était assez terrifié par les actions de son personnage au fil des saisons.

Si vous n’avez pas vu cette série, nous vous recommandons sérieusement d’aller la regarder, elle est sur Netflix et est facilement l’une des plus légendaires et divertissantes à regarder, à tel point que vous la verrez sûrement plus d’une fois dans votre vie.