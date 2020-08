Nous ne pouvons pas avoir toutes les plateformes de streaming. En termes économiques, c’est impossible. C’est pourquoi nous exploitons la moindre goutte d’un catalogue, ce qui signifie qu’avec le temps nous manquons de propositions de contenu … Mais ce n’est pas pour souffrir, car Il y a toujours un festival, une exposition ou une semaine du cinéma qui vient nous sauver la journée et c’est maintenant au tour du cinéma allemand.

C’est comme ca. Du 4 au 16 août 2020 aura lieu la 19e édition de la Film Week Allemand, qui sera présenté dans un format virtuel à la suite de la crise sanitaire au Mexique et dans plusieurs pays du monde. Pendant ces dates, nous aurons l’occasion de voir les productions cinématographiques les plus récentes d’Allemagne.

Où entrons-nous dans la Semaine du cinéma allemand?

La bonne nouvelle? Il est entièrement gratuit et se fait en collaboration avec le Goethe-Institut Mexiko, le Conseil de l’industrie allemande pour la culture et FilminLatino, la plateforme de streaming qui contient dans son catalogue des films nationaux et internationaux qui ne sont pas toujours commerciaux. L’un des grands avantages de FilminLatino est qu’il a plusieurs titres disponibles gratuitement et avec une portée dans toute la République.

Pour ce 2020, Semaine du cinéma Alemán nous apporte 12 films qui ont participé à des festivals internationaux tels que Berlinale, ou bien, les plus importants en Allemagne comme le Filmfest München, Max Ophüls Preis et Dok Leipzig.

Dans un communiqué, le directeur du Goethe-Institut Mexiko, Rudolf de Baey, a déclaré que grâce au streaming, « Il est possible d’amener la Semaine du cinéma allemand dans de nouveaux espaces de projection ». Cela se traduit par la possibilité de voir 12 productions allemandes comme une excellente alternative. aux contenus disponibles sur les plateformes de streaming déjà connues.

Voici ceux dont vous avez besoin pour accéder aux films

C’est très simple. Pour visionner les 12 films de la Semaine du cinéma allemand, vous devez accéder à FilminLatino et créer un compte soit dans l’application de téléchargement sur iOS et Android, soit dans le LIEN suivant. Les films sont gratuits, mais Vous devez avoir un compte ou je vais m’enregistrer dans FilminLatino pour les voir: email, date de naissance, mot de passe et nom d’utilisateur. C’est comme créer un compte pour n’importe quelle autre plateforme de streaming.

Vous pouvez également entrer le site officiel du Goethe-Institut Mexiko, que vous trouverez dans le LIEN suivant. Ici Vous devez sélectionner le film qui vous intéresse (considérez qu’ils dépendent des dates). Et accédez immédiatement à FilminLatino.

Les 12 films de la Semaine du cinéma allemand ils sont disponibles gratuitement dans tout le pays.

Quels sont les films qui participent à la Semaine du cinéma allemand?

Comme nous l’avons mentionné, Il y a 12 films documentaires et fictions qui seront disponibles à la Semaine du cinéma allemand. La chose la plus excitante est qu’il ne s’agit pas seulement de productions récentes de, l’ensemble de 2019, mais que Les acteurs et actrices allemands semblent connus grâce à Dark.

Dark, la série allemande Netflix, nous a fait découvrir plusieurs personnages qui sont devenus la clé de son histoire. Et vu le succès de la série, on les connaît au Mexique, et c’est le cas avec l’acteur Oliver Masucci, que nous avons rencontré pour jouer Ulrich Nielsen dans sa version adulte.

Pour la Semaine du cinéma allemand, Masucci apparaît dans l’une des bandes les plus importantes: Quand Hitler a volé le lapin rose de Caroline Link, le seul réalisateur allemand à avoir reçu un Oscar. Pour sa part, Anne Ratte-Polle apparaît dans Cela vaut la parole d’Ilker Çatak. On se souvient de cette actrice pour avoir donné vie à Ines Kahnwald dans le noir.

Liste complète des films

800 fois seul: une journée avec le cinéaste Edgar Reitz

Documentaire Anna Hepp

Lundi 10

Mardi 11

Mercredi 12

Jeudi 13

Vendredi 14

Cléo

Erik Schmitt fiction

Samedi 15

Dimanche 16

Coup

Fiction de Sven O. Hill

Mercredi 5

Jeudi 6

Vendredi 7

Samedi 8

Dimanche 9

Lundi 10

Mardi 11

Mercredi 12

Jeudi 13

Vendredi 14

Samedi 15

Dimanche 16

Quand Hitler a volé le lapin rose

Caroline Link fiction

Samedi 8

Dimanche 9

Vendredi 14

Samedi 15

Dimanche 16

Au nom de Sherezada ou du premier Biergarten de Thereán

Documentaire Narges Kalhor

Jeudi 6

Vendredi 7

Samedi 8

Dimanche 9

Lundi 10

Mardi 11

Mercredi 12

Jeudi 13

Vendredi 14

Samedi 15

Dimanche 16

La fille mélancolique

Fiction de Susanne Heinrich

Mardi 11

Mercredi 12

Jeudi 13

Vendredi 14

Samedi 15

Ma finale. Votre début

Mariko Minoguchi fiction

Mercredi 5

Jeudi 6

Vendredi 7

Samedi 8

Dimanche 9

Pays libre

Fiction de Christian Alvart

Vendredi 7

Samedi 8

Dimanche 9

Jeudi 13

Vendredi 14

Samedi 15

Progrès dans la vallée des désemparés

Documentaire Florian Kunert

Vendredi 7

Samedi 8

Dimanche 9

Lundi 10

Mardi 11

Rebelle par accident

Fiction de Randa Chahoud

Mercredi 5

Jeudi 6

Vendredi 7

Samedi 8

Dimanche 9

Lundi 10

Mardi 11

Mercredi 12

Jeudi 13

Vendredi 14

Samedi 15

Dimanche 16

Vaut le dit mot

Ilker Çatak fiction

Jeudi 6

Vendredi 7

Samedi 8

Mercredi 12

Jeudi 13

Vendredi 14

Trop loin

Film pour enfants de Sarah Winkenstette

Vendredi 7

Samedi 8

Dimanche 9

Lundi 10

Mardi 11

Mercredi 12

Jeudi 13

Vendredi 14

Samedi 15

Dimanche 16