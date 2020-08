Il y a deux ans, Ivana Mikovic – ancienne COO de la chaîne publique Radio Television de Serbie – a jeté un coup d’œil sur le paysage télévisuel en plein essor et y a vu une opportunité pour une nouvelle entreprise audacieuse. En partenariat avec Boban Jevtic, l’ancien directeur du Film Center Serbia, elle a élaboré un plan pour construire un vaste studio de cinéma ultramoderne à la périphérie de Belgrade.

«Je pensais que nous pourrions investir dans certains studios de cinéma et attirer… des gens, des productions et des studios étrangers pour commencer à tourner en Serbie», a-t-elle déclaré à Variety. Mais alors que le duo se disputait les permis et se penchait sur les plans, ils ont réalisé que leur pays pouvait être plus qu’une simple plaque tournante pour les tournages étrangers.

«Le marché sans cesse croissant des séries dramatiques [was] vraiment tendance », a déclaré Mikovic. En conséquence, «nous avons pensé que nous pourrions proposer certaines des histoires les plus intéressantes que nous pouvons développer, ce qui est beaucoup moins cher en Serbie, pour les marchés étrangers.»

Firefly Productions est rapidement devenu un producteur majeur de séries scénarisées, lançant cette année trois drames haut de gamme, dont « Underneath » (photo), un drame policier de style nordique sur un inspecteur de police au sombre passé sur les traces d’un tueur en série , qui sera présenté en première mondiale cette semaine au Festival du film de Sarajevo – avec trois autres actuellement en production.

Mikovic s’attend également à ce que le complexe Firefly Studios de 7 millions d’euros (8,3 millions de dollars) – qui comprendra trois scènes sonores, un réservoir d’eau, des ateliers, des bureaux de production et un backlot attenant – ouvrira d’ici juillet prochain.

La croissance rapide de la société souligne un récent boom de l’industrie de la télévision serbe, qui est devenue une centrale de production dans la région. Mais l’optimisme abonde dans une grande partie de l’Europe du Sud-Est, ce qui a incité les organisateurs des Journées de l’industrie CineLink de Sarajevo à lancer le forum de cofinancement CineLink Drama en 2016. Créé à l’origine avec un accent sur l’ex-Yougoslavie, il a depuis été élargi pour inclure des projets des pays voisins.

Cinq séries en développement seront présentées lors de sessions de pitching cette semaine aux principaux diffuseurs européens et régionaux, aux plateformes de VOD et aux distributeurs. Les emplacements seront disponibles en ligne tout au long du Festival du film de Sarajevo, qui se déroule du 14 au 21 août. Un projet recevra également un prix de développement de 15 000 € (17 800 dollars) financé par le Centre audiovisuel croate.

Le coordinateur de l’industrie CineLink, Armin Hadzic, a déclaré que les dernières années en Europe du Sud-Est ont été marquées par un changement bienvenu des créateurs locaux qui tentent de copier-coller la formule des séries dramatiques à succès produites en Scandinavie, en Israël ou aux États-Unis. «Ils essayaient de reproduire cela pour la région », a-t-il dit. «En ce moment, nous sommes de retour aux racines. Nous faisons… un mélange de ce que nous regardons, de ce que nous aimons, avec des thèmes et des décors de cette région.

Tout en ancrant leurs histoires dans le local, les producteurs des Balkans pensent sans aucun doute aux publics mondiaux. « Cette année, [the CineLink Drama projects are] beaucoup plus proche de quelque chose que vous pouvez regarder sur Netflix qu’il y a quelques années », a déclaré Hadzic. «Ils doivent compter sur ces énormes acteurs du marché international. Il ne s’agit pas seulement de produire pour le public [broadcaster] en Roumanie. [They’re asking] comment cela peut être observé non seulement ici, mais au Brésil. »

La plus grande réussite du forum de cofinancement a été «The Paper», un thriller policier sérieux commandé par le radiodiffuseur national croate HRT et produit par Drugi Plan, basé à Zagreb, qui a été acquis par Netflix à Sarajevo il y a deux ans.

Mais bien que ce soit un signe encourageant pour l’industrie locale, les services de streaming mondiaux n’ont pas encore commencé à commander et à produire du contenu original de la région de manière significative. «Il n’y a aucune initiative pour acquérir la propriété intellectuelle», a déclaré Siniša Juričić de Nukleus Film, qui opère en Croatie et en Slovénie. La société, qui a coproduit des films comme la sélection de la Semaine de la critique de Cannes «La dernière ambulance de Sofia», a commencé à développer sa branche TV il y a environ six ans. Mais pour les petits marchés de l’ex-Yougoslavie en dehors de la Serbie, les options de financement sont rares.

«Le plus gros problème auquel nous sommes confrontés [in Croatia] est… nous avons une télévision nationale [broadcaster], et nous avons deux chaînes de télévision commerciales, et les deux sont des écosystèmes fermés », a déclaré Juričić. Les deux diffuseurs commerciaux produisent leurs projets en interne, tandis que le diffuseur public HRT a tendance à se détourner du contenu risqué que Juričić cherche à développer. «Moi, en tant que producteur indépendant de Croatie, je ne peux pas compter sur des ventes de télévision.»

Cela rend un forum de cofinancement comme CineLink Drama d’autant plus vital pour la société basée à Zagreb. «Notre seul espoir est… de trouver quelqu’un à l’étranger qui est intéressé, de le produire, et ensuite les diffuseurs locaux pourraient s’y intéresser», a déclaré Juričić. «C’est fou, car généralement ça marche dans l’autre sens.»

Pendant CineLink Drama, Nukleus présentera «The Abyss», écrit et créé par Marjan Alčevski et réalisé par Mladen Dizdar. La série suit une détective féminine qui fait face à un dilemme moral difficile tout en enquêtant sur une série de meurtres d’hommes puissants.

«’The Abyss’ pose un dilemme entre la justice et la vengeance. Que sommes-nous prêts à faire lorsque nous constatons que le système nous fait défaut? » dit Alčevski. «En son cœur, la série est un pur genre – un mystère de meurtre, un détective, un nombre croissant de corps et des secrets du passé. Bien que profondément ancré dans la réalité croate, le spectateur n’a pas besoin de s’y familiariser pour apprécier et comprendre l’histoire.

Il a ajouté: «L’époque où les Balkans étaient cette région insensée et inexplicable est révolue. Le monde est devenu semblable à nous, pour le meilleur ou pour le pire.

Firefly présentera «Block 27», un mystère de science-fiction pour adolescents créé par Ivan Knezevic. Il fait suite à la disparition d’une adolescente à Belgrade, et à la recherche de sa sœur jumelle pour le retrouver – un voyage qui la fait voyager dans une autre dimension.

Le drame offre des éléments surnaturels dans la veine de «Dark» et «Stranger Things». «Rien de tout cela n’avait été fait en Serbie auparavant», a déclaré Mikovic. «C’est la recherche d’une personne qui disparaît dans une dimension différente, et en cours de route, tout le monde en apprend plus sur lui-même.

Les roumains Actoriedefilm.ro et Digital Cube, quant à eux, présenteront «Black Delta», écrit et créé par le duo père-fille Dragos Bucur et Sofia Bucur et réalisé par Dorian Boguta. C’est l’histoire d’une adolescente et de son père qui enquêtent sur la disparition d’un garçon et finissent par découvrir un ordre religieux, des êtres mythiques et leurs propres secrets de famille.

La série se déroule dans la région sinistre du delta du Danube, que Bucur considère comme un cadre naturel pour un drame surnaturel. «Ce genre de monde exotique est très puissant et réel dans la région», a-t-il déclaré. «Il est toujours vivant. Les gens croient encore en ce genre de superpuissances. »

Exploiter ces mythologies locales pour leur narration n’est pas un phénomène nouveau, mais les créateurs des Balkans n’ont jamais eu auparavant un tel potentiel pour atteindre un public mondial – comme en témoigne le drame historique «Black Sun», qui est devenu plus tôt cette année la première série serbe acquise par Amazon Prime. «Les histoires sont locales, mais internationalement reconnues», a déclaré Mikovic. « Ce sont les histoires de personnes dans n’importe quelle société – n’importe quelle histoire que nous faisons, vous pouvez vous y connecter d’une certaine manière. »

Cela offre également au public étranger une chance de voir la région sous un nouveau jour. «Tout le monde sait que ce côté de l’Europe, et en particulier la Roumanie, a beaucoup à dire dans la tradition des artistes et des artistes», a déclaré Bucur. «Je pense également que du côté commercial de l’industrie, nous pourrions dire quelques choses.»

Voici la liste complète des projets dans le forum de cofinancement CineLink Drama. Vous trouverez plus d’informations sur chaque projet ici.

Les abysses

Créateur: Marjan Alčevski

Directeur: Mladen Dizdar

Écrivain: Marjan Alčevski

Producteur: Siniša Juričić

Société de production: Nukleus Film

Pays: Croatie

Logline: En enquêtant sur une série de meurtres d’hommes puissants à Osijek, l’enquêteur Zora fait face à un dilemme: préférerait-elle être un bon flic ou un bon être humain?

Delta noir

Créateur: Dragos Bucur et Sofia Bucur

Scénariste: Dragos Bucur et Sofia Bucur

Directeur: Dorian Boguta

Producteur: Cristian Nicolescu

Société de production: Actoriedefilm.ro & Digital Cube

Pays: Roumanie

Logline: Une adolescente et son père enquêtent sur la disparition d’un garçon et finissent par découvrir un ordre religieux, des êtres mythiques et leurs propres secrets de famille.

Bloc 27

Créateur: Ivan Knezevic

Producteur: Ivana Mikovic

Société de production: Firefly Productions

Pays: Serbie

Logline: Lorsqu’un adolescent disparaît dans les rues difficiles de New Belgrade, sa sœur jumelle, ignorée par les parents confus et la police inefficace, commence une recherche de sa propre.

La dissection

Créateur: Seyfettin Tokmak, Selman Bayer

Écrivain: Seyfettin Tokmak, Selman Bayer

Directeur: Seyfettin Tokmak

Producteur: Zeynep Koray

Société de production: ZKF

Pays: Turquie

Logline: Le criminel Spitzer et l’officier Yusuf se réunissent pour résoudre une série de meurtres. Une confrontation entre l’ancien et le nouveau, la raison et l’intuition au sein de cette relation les conduit au succès.

Matière

Créateur: Blaž Završnik, Dario Nožić Serini, Katarina Rešek

Réalisateur: Blaž Završnik, Katarina Rešek

Écrivain: Blaž Završnik

Producteur: Bojan Mastilović

Société de production: Iridium Film

Pays: Slovénie

Logline: tout a besoin de marketing. Même les drogues.