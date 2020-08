La chaîne spécialisée Sky Arts, qui fait partie de l’opérateur de télévision payante Sky, a commandé un nouveau projet de photographie du célèbre photographe Rankin.

Du lundi au 23 août, les photographes amateurs et professionnels sont invités à envoyer de nouvelles photos ou quelque chose de leur catalogue arrière qui représente leur 2020, dans les catégories Famille, Fun, Soi, Beauté, Empathie et Nature. Les photographies sélectionnées feront partie de «Rankin’s 2020», une série Sky Original en six parties qui sera diffusée sur Sky Arts en septembre lorsque la chaîne deviendra gratuite à travers le Royaume-Uni. Elle sera également disponible sur le service de streaming NOW TV.

Chaque épisode se concentrera sur l’une des six catégories et Rankin sera rejoint par différentes célébrités pour sélectionner les meilleures soumissions. Rankin prendra également sa propre photo chaque semaine, offrant une masterclass technique et artistique sur son processus.

«Maintenant, nous avons tous des caméras dans nos poches, je pense qu’il est temps de les utiliser», a déclaré Rankin. «’Rankin’s 2020′ est un appel ouvert à tous ceux qui pensent pouvoir prendre une belle photo. Peu importe que vous n’ayez jamais pris de photo auparavant ou que vous soyez un professionnel, je veux voir votre vision de notre monde. Ensemble, nous pouvons documenter cette année folle et en faire quelque chose de positif.

Philip Edgar-Jones, directeur de Sky Arts, a déclaré: «Cela a été une année pas comme les autres et il n’y a pas de meilleur moyen de documenter cela que par le biais d’un tout nouveau projet photographique, dirigé par l’un des meilleurs photographes du pays, Rankin. «

«Rankin’s 2020» est produit par NPL Media, le producteur exécutif est Nat Low et le réalisateur et producteur de la série Marco De Luca. Benedetta Pinelli est la rédactrice en chef de Sky. La série a été commandée par Edgar-Jones et Zai Bennett, directeur général du contenu, Sky UK et Ireland.

Rankin a récemment supervisé une séance photo à domicile mettant en vedette les nominés aux BAFTA Television Awards.