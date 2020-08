Ryan Murphy est peut-être l’un des producteurs les plus prolifiques d’Hollywood en ce moment. Il a conclu un accord de sortie étendu avec Netflix et voici une liste de tous les projets sur lesquels il travaille actuellement pour Netflix à venir sur Netflix en 2019, 2020 et au-delà.

Comme vous le savez peut-être, Ryan Murphy est un dirigeant de télévision prolifique et un écrivain derrière certaines des plus grandes émissions de la dernière décennie. Beaucoup de ses émissions sont diffusées sur Netflix, mais à partir de février 2018, le scénariste / producteur signé avec Netflix produit du nouveau contenu exclusivement pour Netflix à partir de juillet 2018.

Il y a aussi pas mal de projets Ryan Murphy en dehors de Netflix qui arrivent encore sur Netflix. American Horror Story a encore de nouvelles saisons qui arrivent dans le monde entier (principalement) avec la saison 9 prévue en septembre. POSE et American Crime Story sont également ajoutés à Netflix en temps opportun par FX également.

Jusqu’à présent, Ryan Murphy a été impliqué dans les projets Netflix Original suivants:

The Politician (Saison 1 et 2) Une vie secrète (documentaire) Hollywood (série limitée)

Voici tous les projets de Ryan Murphy à venir sur Netflix au cours des prochaines années et qui ont été actuellement annoncés.

Remarque: il s’agit d’un article en direct et sera mis à jour au fil du temps. Dernière mise à jour: août 2020.

La prochaine série Ryan Murphy arrive sur Netflix

Ratched (série télévisée)

Date de sortie de Netflix: 18 septembre 2020

Sarah Paulson et Ryan Murphy se réunissent en dehors de l’univers American Horror Story pour un redémarrage d’un film classique mettant en vedette la célèbre infirmière Ratched.

Aux côtés de Murphy sur le projet, un autre écrivain de Glee Ian Brennan et Evan Romansky sont également impliqués.

La production s’est terminée à la fin de 2019 avec le drame très attendu qui sortira le 18 septembre. La bonne nouvelle est que Ratched a déjà été renouvelé pour une deuxième saison.

Vous pouvez voir tout ce que nous savons sur l’arrivée de Ratched sur Netflix dans notre aperçu.

Série limitée Halston sans titre

Sortie prévue de Netflix: 2021

Une autre série limitée sur laquelle travaille Ryan Murphy est le défunt créateur de mode Roy Halston Frowick, qui a acquis une renommée internationale dans les années 1970 et qui est toujours une icône à ce jour.

Ce n’est pas la première aventure de Murphy dans le monde de la mode avec la saison 2 d’American Crime Story couvrant le regretté Gianni Versace.

La série devrait présenter Ewan McGregor, un acteur bien connu ayant joué dans Moulin Rouge !, Star Wars, Trainspotting ainsi qu’une saison récente de Fargo de FX. Il jouera le rôle de Halston.

Outre l’implication de Murphy, Daniel Minahan est sur le point de diriger avec Sharr White.

A Chorus Line (série limitée)

A Chorus Line a fait ses débuts en tant que film en 1985, mais était à l’origine une comédie musicale de Broadway. Dans cette nouvelle mini-série limitée, composée de 10 épisodes, elle l’adapte pour les temps modernes.

Voici le synopsis officiel:

Centré sur dix-sept danseurs de Broadway auditionnant pour des spots sur une ligne de choeur, sur la scène nue d’un théâtre de Broadway lors d’une audition pour une comédie musicale. Basé sur la comédie musicale de Broadway.

Si vous recherchez plus d’informations sur la comédie musicale originale de Broadway offrant un excellent contexte, consultez l’article de TheaterMania.

Marlene Dietrich Série sans titre

Cette série sera similaire dans les prémisses à la série Halston susmentionnée en étant une série limitée biopic basée sur une figure de proue célèbre.

Jessica Lange devrait jouer le rôle de Marlene qui a récemment figuré dans The Politician lors de sa première saison.

À ce stade, on s’attend à ce que la série soit au tout début de son développement, mais il a été dit que la série se déroulerait à Vegas au début des années 60, au sommet de la carrière de Marlene Dietrich.

Consentement

Annoncée en mai 2018, cette nouvelle série d’anthologies qui surfera sur la vague du mouvement #MeToo examinera des histoires de harcèlement sexuel sur le lieu de travail en particulier pendant le mouvement.

Chaque épisode raconterait une nouvelle histoire avec un réalisateur différent. L’un des épisodes devrait couvrir un compte rendu de ce qui s’est passé à la société Weinstein et un autre qui couvrirait les allégations contre l’acteur de House of Card, Kevin Spacey.

Série documentaire sans titre Andy Warhol

Andy Warhol était un artiste américain prolifique et sa vie sera célébrée et documentée dans une série «flashy» en 10 parties.

Au-delà de l’implication de Murphy, c’est tout ce que nous savons à ce jour.

Les prochains films / documentaires de Ryan Murphy à venir sur Netflix

Les garçons du groupe

Date Netflix prévue: 30 septembre 2020

Écrit par Ryan Murphy, cela verra une adaptation cinématographique de la comédie musicale de Broadway du même nom. Il a un casting de stars et suit un groupe d’hommes gays qui font la fête pour célébrer l’un des anniversaires de leur ami.

Parmi les acteurs figurent Jim Parsons (qui joue également à Hollywood), Zachary Quinto, Matt Bomer, Andrew Rannells et Charlie Carver.

EW a marqué le premier regard sur le film.

Le bal

Date Netflix prévue: Fin 2020

Ryan Murphy plonge constamment ses orteils dans l’espace musical, Glee étant le plus grand titre du genre. Cette adaptation est du spectacle à succès de Broadway comprenant des chansons chantées par Ariana Grande, Meryl Streep et James Corden.

Voici le synopsis officiel de l’émission:

Une troupe de stars du théâtre hilarantes et obsédées par elles-mêmes envahit une petite ville conservatrice de l’Indiana pour soutenir une lycéenne qui veut emmener sa petite amie au bal.

Ce film a déjà un casting à succès mis en vedette par Nicole Kidman jouant le rôle d’Angie Dickinson et Meryl Streep dans le rôle de Dee Dee Allen. Keegan-Michael Key, Kerry Washington, James Corden, Awkwafina et Andrew Rannells sont également présents.

Film sans titre de Janet Cooke

Date de sortie de Netflix: À déterminer

Janet Mock sera le fer de lance de ce projet dont Ryan Murphy produit. Il est basé sur la journaliste Janet Cooke qui a remporté un prix Pulitzer au début des années 1980 avec son article, Jimmy’s World, mais qui a rapidement eu des ennuis.

Téléphone de M. Harrigan

Date de sortie de Netflix: À déterminer

Blumhouse aux côtés de Ryan Murphy tentera d’adapter le roman de Stephen King du même nom. Netflix a adapté une multitude de romans de Stephen King, mais aucun avec les experts en horreur de Blumhouse.

John Lee Hancock est également attaché au projet et provient de la collection d’histoires If It Bleeds (cela pourrait indiquer plus à venir) et parle d’un garçon qui se lie d’amitié avec un homme qui après son décès peut toujours communiquer avec le sien via son téléphone portable.

Avant de vous quitter, nous voulons juste conclure avec d’autres points, rumeurs ou projets qui ont été annoncés mais nous n’en savons pas assez pour les présenter ci-dessus.

Un long métrage sur l’ancienne première dame Betty Ford serait également en développement actif mais reste à confirmer.Ryan Murphy et Rob Lowe feraient équipe pour un long métrage sur Joe Exotic qui a fait l’objet de la série documentaire Tiger King de Netflix. , One Hit Wonders a été annoncé qui voit Ryan Murphy faire équipe avec Gwyneth Paltrow pour une comédie musicale. Ce titre est devenu MIA mais pourrait peut-être trouver son chemin sur Netflix.Il y a eu beaucoup de rumeurs sur le fait que Murphy aurait peut-être amené Scream Queens à Netflix, mais rien de substantiel malheureusement.

Quel projet Ryan Murphy attendez-vous le plus sur Netflix? Faites le nous savoir dans les commentaires.