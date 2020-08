La série High Fidelity dirigée par Zoë Kravitz annulée par Hulu

Malgré des critiques élogieuses de la part des critiques lors de ses débuts sur le service de streaming la Saint-Valentin dernière, Hulu a choisi de ne pas reprendre l’adaptation de la série mettant en vedette Zoë Kravitz de Nick Hornby. Haute fidélité pour une deuxième saison, selon The Hollywood Reporter.

le Haute fidélité La série était une série de 10 épisodes qui racontait l’histoire d’un point de vue féminin, avec Kravitz jouant le rôle principal (joué par John Cusack dans le long métrage de 2000) en tant que fan de musique ultime obsédé par la culture pop et les cinq premières listes . La série mettra également en vedette Da’Vine Joy Randolph dans le rôle de Cherise, David H. Holmes dans le rôle de Simon, Jake Lacy dans Clyde et Kingsley Ben-Adir.

Un départ du roman de 1995 de Nick Hornby et du film bien-aimé de 2000, la série centrée sur Rob (Kravitz, qui sert également de producteur exécutif), une femme propriétaire de magasin de disques dans le quartier rapidement embourgeoisé de Crown Heights, Brooklyn, qui revisite les relations passées à travers la musique et la culture pop, tout en essayant de surmonter son seul véritable amour.

À la suite de l’acquisition par Disney des actifs de Fox, qui comprenait une participation majoritaire de 60% dans Hulu, Disney a décidé de déplacer la série de la marque Disney +, plus familiale, à Hulu, destinée aux adultes. Haute fidélité a été écrit par Veronica West et Sarah Kucserka et est originaire de Midnight Radio et ABC Signature.

West et Kucserka ont développé la série pour la télévision et ont également été producteurs exécutifs aux côtés de Scott Rosenberg, qui a co-écrit le film de 2000. Josh Appelbaum, Andre Nemec, Jeff Pinkner et Nick Hornby ont également produit avec Jesse Peretz agissant à la fois en tant que EP et réalisateur du pilote. Adrienne Erickson a produit pour Midnight Radio.