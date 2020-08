Les fans de musique affamés de concerts sont-ils prêts à participer à des séries d’abonnements en direct impliquant différents artistes chaque semaine? Et est-il temps pour les lieux de musique établis de commencer à expérimenter en laissant rentrer un public très restreint et espacé?

Celles-ci peuvent sembler être deux questions distinctes. Mais ils ne le sont pas quand il s’agit du légendaire auditorium Ryman qui devient expérimental sur les deux fronts avec un «modèle de concert hybride». Le lieu de Nashville, vieux de 128 ans, qui a été élu «Théâtre de l’année» au cours des 10 dernières années consécutives aux Pollstar Awards, est sur le point d’accueillir une série de six semaines d’émissions en direct à la carte et les opérateurs de la salle attendez-vous à laisser un nombre très limité de participants dans les portes pour fournir un public en direct pour au moins certains de ces concerts.

La série commence vendredi prochain avec le groupe chrétien For King & Country, se termine le 18 septembre avec le groupe de country alternatif Old Crow Medicine Show et compte quatre vendredis de stars de la country traditionnelle en tête d’affiche, avec Cam (août, 21), Chris Janson (28 août), Scotty McCreery (4 septembre) et Brett Young (11 septembre). L’Opry Entertainment Group, qui dirige le Ryman, espérait que le bureau du maire de Nashville commencerait à laisser entrer des poignées de clients au moment de l’émission de lancement ce week-end prochain. Cela n’arrivera peut-être pas, mais ils s’attendent toujours à obtenir un feu vert dans les jours ou les semaines à venir.

Quiconque regarde à la maison peut payer 10 $ pour une seule émission, 50 $ pour toute la série, et plus encore pour des forfaits comprenant des options de vente spéciales de marque. Si un public payant est autorisé, le prix sera de plus de 100 $ pour faire partie des premiers publics limités depuis que la pandémie a commencé à voir une émission organisée avec des mesures de sécurité strictes par un lieu et un promoteur établis, par opposition à certains des non- des free-for-all à distance sociale qui ont suscité la controverse dans les petites villes du pays. Bien sûr, les représentants de Ryman pensent que la salle sacrée elle-même est autant un argument de vente que les artistes qui pourraient y jouer. (Mandolin, qui s’est longtemps spécialisée dans l’hébergement de pay-per-views, gère les opérations de diffusion en direct pour le Ryman.)

À quoi pourrait ressembler un retour sur le marché du public en direct à Nashville? Variety s’est entretenu avec Scott Bailey, président de l’Opry Entertainment Group, pour le savoir.

VARIÉTÉ: Il y a eu des artistes qui ont fait des séries en direct à la carte depuis leur domicile pendant la mise en quarantaine, comme Brandi Carlile et Melissa Etheridge, mais aucune salle de concert de renommée n’a réalisé une série multi-artistes, non?

BAILEY: Oui, nous ne sommes au courant de personne d’autre qui, à ce stade, pendant COVID, a recherché un hybride sur site, qui comprend le paiement à la séance plus les ventes pour un public limité dans le lieu. Ce sera donc une première, et certainement une première pour Nashville et pour nous.

Où en êtes-vous pour que le gouvernement municipal approuve la participation du public?

Eh bien, voici où nous en sommes aujourd’hui. Cela pourrait donc changer franchement même demain matin. Le Vanderbilt Medical Center est notre partenaire pour nous aider à établir des protocoles pour nos hôtels, l’Opry et d’autres franchises, ainsi que le Ryman. Nous nous sommes engagés assez tôt avec le bureau du maire et le département de la santé et leur avons présenté tous nos plans en termes d’audience limitée au sein du Ryman, avons obtenu leurs conseils sur les ajustements et les changements, et nous sommes donc littéralement dans un schéma d’attente comme le le maire évalue la situation actuelle à Nashville et s’il approuvera ou non d’aller de l’avant. Nous pensons que nous avons le soutien, médicalement parlant, et que nous le gérons au-dessus du tableau de manière à avoir les applications et les protocoles appropriés pour que ces participants aient un environnement sûr et profitent d’une expérience incroyable. Sur la base des devoirs que nous avons faits et de la confiance que nous avons construite dans la façon dont nous avons géré les choses jusqu’à présent, nous sommes optimistes qu’il y aura un moment au cours de cette série où nous serons en mesure de permettre aux clients d’entrer dans le lieu réel lui-même.

Avez-vous comme une cible idéale du nombre de personnes que vous aimeriez avoir dans la salle et que tout le monde se sente en sécurité?

Ouais, nous le faisons. Nous l’avons fixé à – et ce que nous représentons par Metro Health – c’est une capacité d’environ 15%, ce qui nous place dans la catégorie des 300 à 350 personnes. Nous pensons que c’est un chiffre raisonnable et responsable. Nous avons des cartes qui illustrent les plans de salle et les distances, ainsi que tout ce qui explique comment cela se réunirait.

Le Ryman accueille beaucoup d’actes de rock au cours de l’année et a même eu du hip-hop. Avec cette série de six semaines, vous vous concentrez sur des genres ou sous-genres qui sont un peu natifs de Nashville – country, country alternatif et chrétien. Voyez-vous l’ouvrir si cela fonctionne et que vous pouvez faire plus de séries?

Écoutez, le Ryman bénéficie d’une grande section transversale de tous les genres. Et je pense que si nous sommes capables de réussir et que cela fonctionne pour tout le monde, nous encouragerions la possibilité d’introduire un certain nombre d’actes différents. Une considération dont nous devons tenir compte, cependant, est évidemment le voyage. L’un des avantages évidents d’être à Nashville est que nous avons beaucoup d’artistes dans (ces genres qui sont) capables de se rendre au Ryman, et c’est beaucoup plus facile que quelqu’un d’avoir à voler. Mais la réponse vous cherchez serait oui. Nous voudrions l’ouvrir à tout le monde. … Et nous construisons cela de manière à pouvoir être produit. Nous pouvons continuer une série «Live at the Ryman» une fois que nous aurons terminé ce pilote. Mais, en plus de cela, nous l’avons construit de manière à ce que si un artiste souhaite réellement avoir une solution clé en main complète, il peut inclure la technologie de paiement à la carte et les lieux emblématiques de l’Opry House ou du Ryman. , ainsi que le marketing et la promotion que nous mettrions derrière, puis le merchandising. Nous essayons vraiment de créer quelque chose qui pourrait être un guichet unique pour la participation des artistes.

Quels types de modules complémentaires VIP proposez-vous pour cette série, que ce soit pour les téléspectateurs à la carte ou pour les participants en direct?

Nous aurons des forfaits qui incluent où les gens peuvent commander un paquet qui comprend un chapeau et un imprimé Hatch (affiche) spécialement créé à cet effet et un t-shirt. Et puis nous avons un nombre limité – nous le fixons à environ 100 – qui auraient signé des tirages Hatch qu’ils peuvent également commander au concert. Donc, si vous jetez un coup d’œil à ce moment dans le temps, je pense que ce seront des articles très convoités, en particulier parce que c’est de l’histoire en devenir.

Auditorium Ryman à Nashville avec l’aimable autorisation de l’auditorium Ryman

Ce serait intéressant de voir à quoi ressemble la sensation de faire partie d’une foule à 15% de sa capacité. Les artistes et les fans se sont habitués aux émissions en direct sans applaudissements entre les chansons, alors peut-être que toute réponse en direct se sentira comme un pas en avant, peu importe l’espacement des gens et combien cela remplit la pièce.

Pour ces chanceux qui pourront finalement avoir la possibilité d’acheter ces billets, je pense que ce sera une expérience incroyable pour ces gars-là. C’est presque comme mettre Chris Janson ou Cam ou For King & Country – n’importe lequel des artistes que nous avons alignés – ce sera comme un concert privé pour eux dans un lieu dont vous parlerez à vos amis et à vos enfants. pour les années à venir.

Comme vous l’avez dit, les personnes qui seront présentes auront peut-être quelque chose qui ressemble plus à un concert privé qu’à un spectacle typique. Facturez-vous un prix élevé pour cela – en supposant que plus le public est petit, plus le prix du billet est élevé?

C’est certainement un prix élevé, pour certaines des raisons que vous venez de mentionner, dont la rareté n’est pas la moindre, et qui fait partie du modèle commercial que nous avons développé avec les artistes. Nous avons donc travaillé avec eux pour définir quels seraient ces coûts ou quel serait le prix du billet. Et pour cette série, cela va de 125 $ à 175 $, selon les add-ons et l’emplacement, etc.

Qu’il s’agisse de diffuser les émissions Grand Ole Opry à l’Opry House ou d’ouvrir à nouveau le Ryman, vous avez mis l’accent sur le fait de traiter avec le Vanderbilt Medical Center. Est-ce extrêmement important en raison de l’œil au beurre noir que Nashville a eu ces derniers temps, avec des gens qui s’accrochent aux photos et vidéos des médias sociaux de touristes se pressant autour des bars-restaurants de Lower Broad sans masques? Avec Vanderbilt, vous voulez faire passer le message que la sécurité est prise au sérieux.

C’est exactement ça. Je vais vous dire quelques mesures que nous mettons en place pour celles qui feront réellement (faire partie) de l’expérience sur site. Premièrement, il est très important que vous acceptiez les conditions de service lorsque vous achetez réellement le billet. Et c’est que vous portez un masque à tout moment. Vous serez assis à votre place. Il n’y a pas de précipitation vers l’avant. Nous avons trois entrées différentes qui seront ouvertes afin de faire la queue des gens de trois côtés différents du bâtiment lui-même afin de limiter la proximité d’un individu à l’autre. En plus de cela, nous avons une signalisation assez importante qui renforce encore les mêmes protocoles que nous mettons sur les billets. Le département de la santé sera là, et nous aurons également notre sécurité, et la police du métro sera sur place pour observer les applications du protocole de masque. Nous sommes allés à des améliorations sans contact en ce qui concerne les salles de bains, avec des plaques de protection et des distributeurs de savon sans contact, etc. En plus de cela, nous n’offrons aucune nourriture ni boisson pendant cette période, donc les gens ne feront pas la queue pour prendre une collation. Je dirais donc que c’est assez complet. et nous allons appliquer tout cela et montrer l’exemple dans ce domaine.

(Les billets pour la série en direct seront mis en vente lundi ici. Des billets en personne y seront également vendus lorsque ou si Nashville donne le feu vert pour un public limité en direct.)