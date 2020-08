Ce n’est pas une loi, mais presque: dans une série ou un film, il y a des personnages adorables comme Jesse Pinkman de Breaking Bad. Et de l’autre côté, il y a ceux que vous n’avalez tout simplement pas, ceux dont la personnalité est insupportable. comme Skyler White. Dans le cas du film One Flew Over The Cuckoo’s Nest, le personnage méprisable tombe sur les épaules de Infirmière Ratched … et personne ne peut le nier.

Mais son importance est si grande dans l’histoire de cette bande, que Nous ne sommes pas surpris qu’elle ait été choisie pour jouer dans une série qui présente ses origines et pourquoi elle est devenue une femme si sobre, froide et désintéressée. pour les patients que je jure de soigner et de soutenir. Mais tout d’abord.

Qui est Nurse Ratched?

En 1975, Milos Forman a sorti One Flew Over the Cuckoo’s Nest, un film avec Jack Nicholson dans le rôle de Randle P. McMurphy, un petit criminel qui agit comme un fou pour éviter d’aller en prison et entrer à la place dans un hôpital psychiatrique pour évaluation. Ici, il rencontre d’autres patients comme Billy, le chef Bromden, Martin et bien d’autres.

Mais c’est aussi l’endroit où il rencontre l’infirmière Ratched, une femme qui l’emporte sur les patients et les force à suivre les ordres plutôt que de les soutenir dans leur rétablissement. Alors la personnalité de McMurphy se heurte à Ratched, provoquant une série de rencontres désagréables qui se terminent par une tragédie pour l’une des parties …

Louise Fletcher était en charge de donner vie à Ratched, et qui a reçu un Oscar pour sa performance dans ce film. Comme nous l’avons mentionné au début, Nurse Ratched est sans aucun doute l’un des personnages les plus détestés du cinéma et qui maintenant nous saurons en profondeur grâce à une série Netflix.

«Ratched» par Neflix

Ryan Murphy, l’esprit derrière des productions comme Glee et American Horror Story (ici nous vous disons où se trouvent toutes les saisons disponibles), a signé un énorme contrat avec Netflix pour créer plusieurs productions dans les années à venir. En 2019 est venu The Politician, sa première série sur la plateforme de streaming que ce 2020 a créé sa deuxième saison.

Et pour septembre de cette année, pour créer une autre série télévisée axée sur Nurse Ratched. Pour ce personnage emblématique, il a choisi l’une de ses plus grandes collaboratrices, Sarah Paulson. Ici, nous apprenons les origines de Ratched, qui à en juger par la bande-annonce, a commencé son travail comme infirmière en temps de guerre jusqu’à son retour aux États-Unis et le faire formellement.

Le casting est dirigé par Paulson, mais elle est accompagnée de plusieurs artistes importants tels que Sharon Stone, Cynthia Nixon, Judy Davis, Amanda Plummer, Vincent D’Onofrio et quelques artistes invités tels que Rosanna Arquette et Don Cheadle.

Ici, nous vous laissons la bande-annonce de Cliquet, cette nouvelle série Netflix qui arrive ensuite au catalogue 18 septembre: