La plateforme Netflix a révélé plus de teasers concernant la prochaine première de la saison quatre qui traite de l’histoire de la royauté britannique, La Couronne, ainsi que quelques images de Lady Diana.

La série qui raconte les aventures de la famille royale britannique des années 40 et 50, a annoncé qu’elle sortira sur les écrans le 15 novembre, confirmant ce jeudi la première mondiale de l’histoire acclamée.

Également parmi les nouvelles attendues par de nombreux fans du vrai drame Netflix Grâce à son compte Instagram, il a divulgué des images de ce que les abonnés pourront voir dans ses prochains chapitres. De nouvelles surprises attendent d’être racontées.

De même, d’autres membres de la distribution disent au revoir pour faire place à de nouveaux membres qui incarneront les protagonistes à d’autres étapes de leur vie.

Sera le princesse Diana et Margaret Thatcher, les personnages historiques qui seront incorporés dans cette saison, qui seront interprétés respectivement par les actrices Emma Corrin («Pennyworth», «Misbehavior») et Gillian Anderson («The X-Files»).

Aussi, les premières images de Dame di apparaîtra dans les nouveaux chapitres de la série primée dont un cinquième et un sixième volet ont déjà été confirmés.

Ce lancement aura lieu simultanément dans le monde entier, selon la plateforme de streaming via ses réseaux sociaux.

Tous deux rencontreront le casting d’acteurs qui réapparaîtront dans ce nouvel opus, comme Olivia Colman, qui donne vie au Reine Isabelle II, Josh O’Connor, comme prince Charles; Erin Doherty, en tant que princesse Anne; Marion Bailey, en tant que reine mère; ou Emerald Fennell, comme Camilla Parker Bowles, l’épouse actuelle du futur roi d’Angleterre, entre autres.

Dans la saison 4, il aborde le drame autour de l’apparition de Dame di dans la vie de Carlos et de toute la royauté, quand le Reine Isabel et sa famille à Windsor sont préoccupés par la sauvegarde de la ligne de succession. Pour quoi ils doivent trouver un partenaire approprié pour le prince Carlos qui à 30 ans n’a pas encore trouvé la petite amie idéale.

Dans le même temps, d’autres aspects transparaissent, comme l’impact de la politique de division introduite par Margaret Tatcher, dans laquelle des tensions vont surgir entre elle et la reine, ce qui ne fera qu’aggraver la situation et conduire le pays à la guerre des Malouines, générant un conflit au sein du Commonwealth.

Dans le maelström, la romance du prince Charles avec la jeune femme Lady Diana Spencer c’est le conte de fées dont le peuple britannique a besoin en ce moment. Mais derrière les portes du palais, la famille royale britannique est de plus en plus divisée.

Il est à noter que la série « La Couronne« Il a 13 nominations pour les prochains Emmys, qui se tiendront virtuellement le 2 septembre, dont une nomination pour la meilleure série dramatique.

Bien qu’au début, il ait été déterminé que la série atteindrait la cinquième saison plus tard, il a été annoncé qu’ils ajouteraient un chapitre de plus à l’histoire.

En revanche, il a été annoncé qu’Elizabeth Debicki, une actrice australienne de 29 ans, jouera Diana of Wales dans les saisons 5 et 6, qui seraient les dernières de la série, selon ce qu’elle a annoncé. Netflix.

Debicki, qui est devenue célèbre à 23 ans, s’est également fait connaître en 2013 pour ses performances en tant que Jordan Baker dans «The Great Gatsby», face à Leonardo di Caprio. Il a également participé à «Macbeth» (2015) et «Guardians of the Galaxy vol.2» (2017). Dans le domaine des séries télévisées, il a joué dans « The Night Manager », avec Tom Hiddleston; De plus, elle est l’une des protagonistes de «Tenet», le nouveau film de Christopher Nolan, qui sortira prochainement en salles.

Le 31 août, cela fera 23 ans que la mère des princes William et Harry a perdu la vie dans un accident de voiture à Paris.

Netflix Il a également annoncé l’incorporation de l’acteur gallois, Jonathan Pryce, dans le rôle de Felipe de Edimburgo, qui jouera au cours des deux dernières saisons. Le lauréat d’un Oscar soulagera Mat Smith et Tobias Menzies, qui a joué le mari de la reine Elizabeth II au cours des quatre premières saisons de la série.