L’acteur de Batman, Kevin Conroy, a parlé de la réaction négative de son rôle de Bruce Wayne dans l’événement croisé Arrowverse Crisis on Infinite Earths.

De nombreux fans ont été surpris de voir l’acteur de Batman, Kevin Conroy, avoir la chance de jouer Bruce Wayne en live-action lors du monumental événement croisé Crisis on Infinite Earths. Mais il semble que beaucoup ne soient pas intéressés par la direction dans laquelle sa version du héros est entrée sur cette Terre. Beaucoup se souviendront que le croisement a révélé qu’au lieu de devenir un mentor vieillissant comme dans Batman Beyond, Bruce est allé assassiner tous ses ennemis ainsi que quelques alliés. La star a reconnu dans Inside of You avec Michael Rosenbaum que certains fans n’étaient pas satisfaits de cette interprétation du personnage, mais il a trouvé que c’était un moyen amusant de revenir à l’écran. Cependant, beaucoup étaient heureux de voir Conroy raconter récemment les scripts de la suite comique de Batman: la série animée.

«Les fans n’étaient pas contents de ça. Ils n’ont pas aimé voir cette version de Bruce Wayne. Mais pour moi, c’était amusant, c’était très amusant d’étirer un peu mes talents d’acteur. Ils ne m’ont rien dit sur le Batman. Ils ont juste dit qu’il était le Batman dans le futur, un vieux Bruce Wayne. J’ai dit: « Vous voulez dire comme dans Batman Beyond le vieux Bruce Wayne? » Ils ont dit: « Non, il n’a pas 80 ans.Mais il est plus âgé et il est en mauvaise posture. » Ils sont tellement prudents avec leurs scripts, les studios, ils n’en ont pas. t les donner. Alors ils ne m’ont rien donné. En gros, j’ai eu le scénario alors que j’étais sur le point de monter dans un avion pour me rendre à Vancouver pour faire le spectacle, je n’avais rien vu. J’ai dit oui parce que j’étais tellement excité de faire quelque chose à nouveau devant la caméra [after] 25 ans. »

Kevin Conroy a également parlé un peu de cette nouvelle version de Batman, expliquant que le script était tellement surprenant quand il a finalement eu la chance de le lire. Il ne savait pas que Batman avait affronté Superman dans cette chronologie ou qu’il essaierait de tuer Supergirl pendant Crisis on Infinite Earths. Conroy a également pris le temps de féliciter les acteurs du crossover et a déclaré qu’ils étaient tous formidables de travailler avec.

«J’étais dans cette armure qui était une colonne vertébrale externe parce que son dos avait été brisé par Superman. Et je ne savais pas que cela allait arriver. C’était donc plein de surprises. Je ne savais pas que j’allais essayer de tuer Supergirl. Il était sombre. Il était sombre. Le producteur était super, le casting, Ruby Rose, tout le monde était fantastique, merveilleux de travailler avec. Mais ils aiment un film par semaine. C’est une entreprise colossale. «

Crisis On Infinite Earths s’étendra sur deux trimestres et comprendra Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow et Batwoman. Le crossover Arrowverse se poursuivra avec deux autres épisodes en décembre avant de se terminer avec deux entrées supplémentaires en janvier.

En plus des acteurs réguliers de chaque série Arrowverse, Crisis on Infinite Earths présentera également des apparitions de Tyler Hoechlin en tant que Superman, Brandon Routh en tant que Clark Kent / Superman et Ray Palmer / The Atom, LaMonica Garrett en tant qu’Anti-Monitor, Jon Cryer comme Lex Luthor, Tom Cavanagh comme Pariah, Elizabeth Tulloch comme Lois Lane, Cress Williams comme Black Lightning, Kevin Conroy comme Bruce Wayne, Johnathon Schaech comme Jonah Hex, Erica Durance comme Lois Lane, Tom Welling comme Clark Kent / Superman, Ashley Scott Will comme Huntress, et Burt Ward dans un rôle non divulgué.

Crisis on Infinite Earths se poursuit demain avec The Flash sur The CW.

Source: Inside of You avec Michael Rosenbaum