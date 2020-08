Lors de l’événement virtuel DC FanDome, des femmes de couleur de l’univers DC se sont réunies pour discuter de leurs expériences dans leurs rôles et pourquoi la représentation est si importante et percutante dans le monde d’aujourd’hui.

Animé par Estelle et D-Nice, le panel était composé de Meagan Good, Darla dans «Shazam!»; Candice Patton, Iris West-Allen dans «The Flash»; Nafessa Williams, Thunder dans «Black Lightning»; Chantal Thuy, Grace Choi dans «Black Lightning»; Anna Diop, Starfire sur «Titans»; Damaris Lewis, Blackfire sur «Titans»; Tala Ashe, Zari Tarazi de «DC’s Legends of Tomorrow» et Javicia Leslie, qui a récemment été annoncée comme personnage titulaire de la deuxième saison de «Batwoman».

Lorsqu’on lui a demandé comment le rôle de Starfire dans « Titans » avait changé sa vie, Diop a mentionné le montant des réactions négatives qu’elle avait reçues pour son rôle.

«Il y a eu beaucoup de réactions négatives parce que certaines personnes étaient contrariées que ce soit une femme noire qu’ils ont choisie. Et j’ai dû me pencher sur mes amis et ma famille et ma foi d’une manière que je n’avais pas vraiment eu à faire auparavant », a déclaré Diop. «Mais, c’est incroyable de voir ce que cela signifiait pour beaucoup de gens, beaucoup de personnes marginalisées m’ont contacté, que ce soit des Noirs, des homosexuels ou des trans ou autre, et c’est incroyable d’être même une petite inspiration pour eux.

Beaucoup de femmes du panel avaient des histoires similaires, mais ont finalement constaté que la représentation était beaucoup plus importante pour elles que d’être aimées par tout le monde. Patton espère que son personnage sur «The Flash» pourra servir de modèle aux filles noires qui ne se voient pas souvent à l’écran.

«Peu de temps après la diffusion, je me souviens avoir reçu un tweet d’une maman et elle disait qu’elle et sa fille regardaient« The Flash »et que sa fille était comme:« Maman, Iris West est si belle, elle me ressemble. Est-ce que ça veut dire que je suis aussi belle? », A déclaré Patton. «J’ai encore les larmes aux yeux en y pensant. Et j’ai tweeté en disant: « Oui, dis à ta fille que nous sommes belles. Rappelez-lui que nous sommes tous beaux. »

Le personnage de Williams Thunder sur «Black Lightning» représente également la communauté LGBTQ, un autre groupe qui manque souvent de représentation dans le monde des super-héros.

«Je suis vraiment honoré de jouer ce rôle du premier super-héros lesbien noir. Parce que quand j’y pense, je pense à toutes les lesbiennes noires qui n’ont pas pu se voir visuellement lorsqu’elles vont au cinéma ou regardent leurs émissions de télévision préférées », a déclaré Williams. «Et pour moi, c’est une chose de savoir qu’il y a un rôle à jouer, mais quand vous êtes dans ce rôle et que vous recevez des commentaires, vous vous rendez compte de son importance, de son importance et de son besoin. . »

Ashe, dont le personnage Zari Tarazi est le premier super-héros musulman américain à la télévision, trouve également qu’il est tout aussi important de s’assurer que les salles des écrivains sont diversifiées. Lorsque le personnage de Zari a été créé pour «DC’s Legends of Tomorrow», ils ont également embauché un écrivain qui pouvait parler de son passé.

«Quand j’ai découvert qu’elle était le premier super-héros musulman américain, j’en ai ressenti le poids. Je pense que la chose vraiment intelligente que mon émission a faite et que chaque émission devrait faire, c’est quand ils m’ont embauché, ils ont embauché un écrivain musulman américain », a déclaré Ashe. «La représentation compte tellement. C’est tellement important que les petits enfants bruns du monde entier voient quelqu’un comme moi et se disent: «Oh, cela m’ouvre l’esprit à cette possibilité. Mais aussi des gens qui sont dans certaines parties de notre pays qui ne seront jamais exposés à un musulman-américain, s’ils peuvent se connecter au personnage, j’ai l’impression que nous avons fait notre travail.

Lewis, qui joue Blackfire sur « Titans », voit maintenant sa diversité comme quelque chose qui la rend spéciale.

«Le pivot pour moi a été lorsque j’ai commencé à être réservé pour être différent. C’est là que j’ai réalisé qu’être différent était ma superpuissance », a déclaré Lewis.

Les femmes ont également partagé les superpouvoirs de leurs personnages qu’elles aimeraient utiliser pour aider à résoudre les problèmes de justice sociale.

« J’utiliserais ma super force pour arrêter les policiers qui ont pris la vie de Breonna Taylor et d’innombrables autres », a déclaré Williams, tandis que Thuy a révélé qu’elle « utiliserait des pouvoirs de changement de forme pour échanger certaines personnes hors du bureau. »

Leslie, qui assumera le rôle de Batwoman dans la deuxième saison de la série, a expliqué qu’elle utiliserait le masque de son personnage à son avantage.

«Batwoman n’a pas nécessairement un super pouvoir, mais j’ai la capacité de mettre un masque et de faire des choses que je pense que les autres citoyens ont trop peur de faire parce que cela ruine leur réputation ou met leur famille en danger». Dit Leslie.

Au-delà de la défense de la diversité raciale et ethnique, Good a expliqué qu’elle espérait que son personnage de Darla dans «Shazam!» peut présenter une vision plus holistique des femmes noires que ce qui est généralement montré dans l’industrie du divertissement.

«Il s’agit d’humaniser tout personnage que vous vivez et respirez maintenant et de trouver des choses à leur sujet qui sont humaines et réelles auxquelles les gens peuvent s’identifier et qui ne sont pas seulement une idée de ‘Cela a l’air génial et c’est génial’», a déclaré Good. «Qui est cette personne au cœur qui la rend non seulement accessible aux autres, mais surtout en tant que femme noire? Parce que cette expérience est unique. Quelle que soit votre expérience en tant que femme, vous êtes d’abord Noire. «

Patton a également parlé de l’importance de défendre toute représentation – pas seulement celle des femmes noires ou des femmes de couleur, mais de tout groupe marginalisé.

«J’ai appris en vieillissant à ne pas avoir peur en tant que femme noire de parler, car on m’a tellement appris dans ma vie à être calme, être reconnaissante, ne pas en dire trop, ne pas demandez trop, ne dérangez pas trop, suivez le courant », a déclaré Patton. «Et au cours des dernières années de ma vie, j’ai pu trouver ma force en étant capable de me défendre et de défendre les autres.»