Tout le monde sait que les célébrités plus âgées aident souvent les plus jeunes. Être célèbre est une situation unique, et il n’y a pas beaucoup de gens qui la comprennent vraiment. Il n’y a pas de guide de la célébrité, alors parfois les étoiles montantes se tournent vers des acteurs plus expérimentés pour obtenir des conseils.

Zac Efron a demandé à Leonardo DiCaprio des conseils sur la célébrité, et apparemment, il a reçu de bons conseils de sa part. Mais tous les acteurs ne donnent pas de bons conseils à leurs protégés. Tom Holland a reçu des conseils de Mark Wahlberg au début de sa carrière cinématographique, et il dit que c’était le pire conseil qu’il ait jamais reçu.

Mark Wahlberg a donné à Tom Holland ses pires conseils de vie

Holland et Wahlberg se sont rencontrés lors de l’émission The Graham Norton en 2017. Holland avait déjà décroché le rôle de Spider-Man dans Spider-Man: Homecoming. En fait, il était un vétéran de Marvel à ce moment-là. Il a joué Peter Parker dans Captain America: Civil War un an plus tôt.

Pourtant, Wahlberg a apparemment estimé qu’il avait besoin de conseils sur la façon de dépenser sa nouvelle fortune. Apparemment, il a dit à Holland «de devenir fou». Il voulait que la Hollande vive, en particulier à Los Angeles.

Wahlberg a pensé que Holland devrait déménager en Californie avec ses frères et a dit à la jeune star: «Je viens de rencontrer tous vos frères. Amenez les garçons à Cali, obtenez une licence de marijuana médicale pour que si vous l’utilisez, vous ayez une excuse et amusez-vous, mec. Amusez-vous bien pour moi.

Wahlberg a également mentionné qu’il pensait que la Hollande devrait acheter un bain à remous pour aller dans son nouveau manoir de Los Angeles. Holland n’était apparemment pas dans ce conseil.

Bien que Wahlberg ait probablement les meilleures intentions, la fête excessive n’est tout simplement pas le style de Holland. Même s’il a fait les choses en grand à un si jeune âge, il n’a que 24 ans, il a beaucoup d’expérience de vie emballée en peu de temps. Souffler tout son argent sur de l’herbe et «un jacuzzi» n’est pas le style de Holland.

Tom Holland a l’habitude de mettre son nez sur la meule

En quelques années, Holland a accumulé une grande expérience de travail. Il a commencé à jouer jeune. Holland a joué dans une production théâtrale de Billy Elliot: The Musical. C’était en 2008, alors qu’il n’avait que 12 ans.

Mais il n’a pas reçu le rôle. Holland avait l’œil sur Billy Elliot pendant deux ans avant d’être choisi. Il devait aiguiser ses compétences en ballet pour pouvoir obtenir le rôle, ce qui signifiait s’entraîner tous les jours au gymnase.

Apparemment, les jeunes garçons ne pensaient pas que la pratique du ballet de Holland était vraiment cool. Il dit que les enfants de son école pour garçons étaient assez vicieux grâce à sa danse de ballet. Selon Holland, ils espionnaient ses cours.

Il a dit: «Vous avez donc des enfants qui regardent à travers les fenêtres. Pour un groupe d’enfants de 10 ans qui jouent tous au rugby, Tom Holland qui fait du ballet au gymnase n’est pas si cool. »

Tom Holland a un plan de sauvegarde

Tom Holland | Axelle / Bauer-Griffin / .

Holland est resté fidèle au ballet, malgré le fait qu’il se moquait de lui. Il a eu le dernier rire quand il a été choisi pour Billy Elliot.

Mais malgré ses premiers succès, il y a eu un moment où les choses n’allaient pas si bien pour la Hollande. Il a frappé une période de sécheresse où il ne décrochait aucun nouvel emploi, alors sa mère l’a envoyé à l’école de menuiserie.

La plupart des hommes de la famille Holland étaient des charpentiers, il était donc logique que ce soit son plan de sauvegarde. Cependant, il n’a jamais terminé son programme, car il a été rappelé pour le rôle de Spider-Man.

Mais il est clair qu’il n’est pas le genre de personne à dépenser tout son argent fraîchement préparé dans un jacuzzi et une maison chic d’Hollywood. Holland est travailleur et sérieux, c’est pourquoi il n’a pas fini par suivre les conseils de Wahlberg.