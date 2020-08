Kaitlyn Bristowe, leader de The Bachelorette de la saison 11, est la seule célébrité confirmée pour Dancing with the Stars Saison 29. Cependant, elle excite avec diligence ses fans pour ce qui est en magasin. Sa dernière révélation comprenait son choix de chanson pour sa première danse.

Kaitlyn Bristowe | John Shearer / WireImage

Chris Harrison a surpris Kaitlyn Bristowe avec l’actualité «Dancing with the Stars»

Le 15 juin 2020, la saison de Bristowe de The Bachelorette a été présentée dans The Bachelor: The Greatest Seasons – Ever! Après avoir regardé les faits saillants de sa saison, l’animateur Chris Harrison a rejoint Bristowe et son petit ami, Jason Tartick, pour informer les fans de sa vie.

Après avoir retrouvé l’histoire des rencontres du couple, de nombreux fans ont pensé qu’Harrison poussait Tartick à proposer à sa petite amie. Cependant, l’hôte a posé une question différente à la place.

« C’est une question que je suis très excité de vous poser parce que, eh bien, votre vie est sur le point de changer », a commencé Harrison. «Et je ne plaisante pas. Kaitlyn, participerez-vous à la prochaine saison de Dancing with the Stars? »

L’ancienne Bachelorette était complètement sous le choc.

«Joue cool, Kaitlyn», a déclaré la star en acceptant l’offre avec enthousiasme. « Sois cool. Es-tu sérieux? Je tremble. Oh mon Dieu! Je panique littéralement. «

Les fans se souviendront peut-être que Bristowe était très bouleversée quand on ne lui a pas demandé de faire partie de la série après sa saison sur The Bachelorette.

La candidate de «Dancing with the Stars» Kaitlyn Bristowe sait quel est son premier choix de chanson

Dans une série de questions dans une histoire Instagram, Bristowe a répondu aux commentaires des fans sur ses débuts à venir dans Dancing with the Stars.

« Quel serait votre choix de chanson pour votre première danse sur DWTS? » a demandé un fan.

La star a inséré la chanson dans son histoire – «Lucky», de Britney Spears. Le morceau de 20 ans est sorti en 2000. Spears a récemment célébré le 20e anniversaire de la sensation en tête des charts le 8 août 2020.

«N’est-elle pas adorable, cette fille hollywoodienne?» lisez les paroles. «Elle a tellement de chance, mais pourquoi pleure-t-elle? S’il ne manque rien dans sa vie. Pourquoi les larmes coulent-elles la nuit?

De nombreux fans de Spears pensent que la chanson était un appel à l’aide, selon Mashable.

La star de « The Bachelorette » Bristowe se prépare avec diligence pour son passage sur « Dancing with the Stars »

«J’ai travaillé si dur sur ma santé mentale et physique au cours des 14 dernières semaines», a-t-elle écrit sur Instagram. «Lire, méditer, se reposer, s’entraîner, soulever des charges lourdes, Pilates, boxe, suivre une thérapie physique pour la mobilité et la force, obtenir des massages sportifs, des aiguilles à sec. Mon corps à 35 ans est fort et prêt à danser.

« Vous sentez-vous vraiment en forme pour DWTS? » a demandé un autre fan dans l’histoire Instagram.

«Je suis extrêmement fier de moi pour avoir travaillé si dur au cours des 14 dernières semaines», a répondu l’animateur du podcast Off the Vine.

La 29e saison de Danse avec les stars débutera à l’automne 2020. Elle sera diffusée le lundi soir à 20 h.