Jordan Fisher est devenu très ému quand il a vu l’affiche de sa nouvelle comédie Netflix «Work It», car le casting est si diversifié. Sur les neuf acteurs présentés sur l’affiche, sept sont des personnes de couleur. «Cela m’a littéralement fait verser une larme», a déclaré l’acteur, qui est multiethnique, dans l’épisode de cette semaine du podcast Variety and iHeart «The Big Ticket», ajoutant: «J’adore voir la façon dont l’Amérique est façonnée maintenant. «

Le film, qui a été présenté en première sur le streamer aujourd’hui, met en vedette Sabrina Carpenter dans le rôle de Quinn, un lycéen qui doit former une équipe de danse à temps pour la grande compétition de championnat dans l’espoir d’impressionner un agent des admissions d’université (Michelle Buteau). Quinn demande à une amie (Liza Koshy) de rassembler un assortiment arc-en-ciel de danseurs amateurs. Fisher joue Jake Taylor, un ancien danseur – sa carrière s’est terminée lorsqu’il a déchiré son ACL – qui aide à mettre l’équipage en forme.

« Work It » marque la deuxième comédie romantique YA de Fisher avec Netflix. En février, le natif de l’Alabama, âgé de 26 ans, a presque volé le cœur de LJ dans le rôle de John Ambrose McClaren dans «À tous les garçons: PS Je t’aime toujours». Il a accumulé plus d’une décennie de crédits télévisés et passé du temps à Broadway dans «Hamilton» ainsi qu’un passage dans le rôle-titre de «Dear Evan Hansen» avant que la pandémie ne ferme les salles. Il a également été acclamé par la critique pour son travail dans les productions télévisées en direct de «Grease!» et «Louer».

Y a-t-il déjà eu un moment où vous ne saviez pas danser, chanter ou jouer?

Vous pouvez demander à n’importe qui qui était dans ma vie avant l’âge de 10 ans, y compris mes parents – j’étais apparemment sourd. Je ne pouvais pas porter de mot pour sauver ma vie. J’ai toujours pensé que j’allais bien. Je chanterais Whitney Houston dans la voiture, je me brouillais et ferais le truc, et apparemment pas le son de la façon dont je l’ai entendu. Jusqu’au jour où je me suis réveillé et selon mes parents et amis, ils ont dit: «Tout d’un coup, tu pourrais chanter.» J’ai eu un amour pour la musique à un jeune âge. J’aimais la danse et juste l’art en général, le cinéma, la télévision, mais je ne savais pas que je voulais le poursuivre.

Qu’est-il arrivé?

J’ai rejoint le club de théâtre parce qu’il y avait une fille en cinquième année pour laquelle j’avais le béguin. C’était « Schoolhouse Rock! » J’ai chanté «Conjunction Junction». Une chose en a conduit une autre, et j’ai rejoint [the Red Mountain Theatre Company] puis a rejoint son programme de conservatoire ouvert toute l’année. J’ai été mordu par le bogue très fort, très rapidement, et je suis tombé amoureux.

Quelle est votre inspiration?

Donald Glover. Tout ce sur quoi il met la main se transforme en or. C’est authentique et c’est réel. J’ai une poignée d’amis qui ont travaillé avec lui, et ils disent tous la même chose de lui. Ils parlent de sa gentillesse, de son respect dans l’industrie en raison de sa gentillesse et de son éthique de travail. Il bouge et tremble constamment et est tellement aimé dans l’industrie de la musique, tellement aimé dans l’industrie cinématographique. Les écrivains et les producteurs l’aiment pour son travail sur «Community» et «Atlanta». Il a une plage dynamique pendant des jours. C’est un homme noir. Il le fait et il est tellement aimé et respecté et se trouve être aussi noir.

Parlez-en, car il fut un temps où des hommes comme vous n’avaient pas de gens comme Donald Glover à admirer.

Je pense que nous avons parcouru un long chemin, mais Dieu, avons-nous encore un long chemin à parcourir. Je pense qu’en fin de compte, les voix noires sont les plus inspirantes, mais aussi les voix blanches sont toujours les plus puissantes. Il n’y a pas beaucoup de changement qui peut se produire jusqu’à ce que les voix blanches disent: «Huh. Peut-être, et si nous faisions ça? et testé les eaux.

Qu’est-ce que ça fait de recevoir un tweet ou un message sur Instagram d’un enfant qui dit: «Vous me ressemblez»?

Il n’y a rien de tel. Chris Jackson, qui a joué Benny dans «In the Heights» et George Washington dans «Hamilton», j’étais un grand fan de lui. Quand j’avais 13 ans, nous avions un ami commun qui l’a amené à m’appeler. J’étais enfant à Birmingham. Je venais de commencer mes premiers voyages à Los Angeles. Voici un gars qui travaillait à Broadway dans une émission que j’adorais et qui était mixé. J’étais comme: «Je t’admire tellement pour toutes ces différentes raisons, mais l’une des choses que j’aime le plus chez toi est quelque chose dont tu n’es même pas responsable – c’est que tu me ressemble. Vous représentez ceux d’entre nous qui ne savaient pas que nous pouvions réellement faire ce que vous faites. Vous le faites au plus haut niveau. Cela signifie le monde. » Il a mis fin à cette conversation en disant « J’ai hâte de travailler avec vous un jour. » Ensuite, nous avons fait «Hamilton» des années plus tard.

Cette interview a été éditée et condensée. Vous pouvez l’écouter dans son intégralité ci-dessus. Vous pouvez également trouver «The Big Ticket» sur iHeartRadio ou partout où vous écoutez vos podcasts préférés.