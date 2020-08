Sinbad joue après tout dans un film «Shazam» – peut-être.

L’acteur et comédien a rejoint Zachary Levi et le casting de « Shazam! » lors de la convention de fans virtuelle DC FanDome, où le titre officiel de la suite a été révélé comme « Shazam: Fury of the Gods. »

Levi a lancé l’appel « Shazoom » en expliquant aux fans qu’il était « un peu limité » sur ce dont il pouvait parler en ce qui concerne la suite, il a donc invité quelques invités surprises au panel – y compris les co-stars Asher Angel , Jack Dylan Grazer, Faithe Herman, Meagan Good, Adam Brody et le réalisateur David F. Sandberg.

Lorsque Sinbad a sauté sur la vidéoconférence, Levi a eu l’air surpris de demander: « Sinbad, êtes-vous dans ‘Shazam 2?' »

«Vous me dites, John Krazinski, n’est-ce pas? Parce que tout le monde pensait que j’étais dans «Shazam 1» avant même qu’il n’existe – Google, »a plaisanté Sinbad, faisant référence aux théories Internet qu’il avait joué dans une comédie sur un génie appelé« Shazam »dans les années 1990. (En 1996, Shaquille O’Neal a joué un génie dans un film intitulé «Kazaam».)

«Les gens pensent que j’étais dans celui-là aussi,« Shazam »,« Kazaam », tous les Kazaams, je suis relégué dans les faux souvenirs de l’homme de la génération Tide», a déclaré Sinbad. «Je vais travailler dès maintenant pour rectifier la situation une fois pour toutes avec un rôle important et important dans ‘Shazam 2’, merci beaucoup.»

Bien qu’il ne soit pas clair si Sinbad rejoindra le casting du film, il a ajouté: «Je peux jouer n’importe quoi. Je peux jouer un bon gars, un méchant, je peux jouer l’entraîneur de Shazam. Et bonne nouvelle, David – j’ai déjà commencé à travailler pour le film. Regarde ça, mec. Je vais être si belle. Je vais même faire des scènes de nu, un petit butin, pas beaucoup.

Avant la conférence, Sandberg a trollé les fans en tweetant une fausse affiche pour la suite, avec le titre «Shazam !: Now the Kids Have Facial Hair», reconnaissant le long délai entre les deux films. Le réalisateur a posté la blague en réponse à un fan qui l’a tagué en ligne après que le réalisateur de «The Batman» Matt Reeves a révélé jeudi le logo et les illustrations de son film.

Le premier «Shazam» est sorti en 2019 et a rapporté 365 millions de dollars au box-office. Le film de super-héros léger mettait en vedette Levi dans le rôle de Shazam et Angel dans le rôle de Billy Batson, 14 ans, qui pourrait devenir le super-héros divin à volonté.

