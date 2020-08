Esperanza Aguirre, l’ancienne présidente de la Communauté de Madrid, a participé ce samedi 8 août à ‘Viva la vida’ d’analyser le récent départ du roi émérite Juan Carlos I de notre pays. Le monarque a décidé de marquer les Émirats arabes unis après avoir découvert un nouveau scandale de corruption avec lui en tant que protagoniste principal. La politique populaire n’a pas hésité défendre à tout moment la figure du père de Felipe V et elle était convaincue qu ‘«il reviendra bientôt».

Toñi Moreno et Esperanza Aguirre dans ‘Viva la vida’

Aguirre croit que « Il aura décidé de sortir pendant quelques jours, comme beaucoup de gens le font à cette période de l’année », essayant ainsi de nuire à cette marche du monarque de notre territoire. «Je suis sûre que le roi, en bon Espagnol, va rentrer dans son pays», a-t-elle continué à défendre cela, pour faire comprendre plus tard qu’elle est convaincue que «c’est lui qui a le plus fait pour l’Espagne et pour les Espagnols ces dernières années. « . Pour essayer de le montrer, il n’a pas hésité à dire à Toñi Moreno que « vous êtes très jeune (…) et je me souviens comment l’Espagne était une dictature (…) et elle est devenue l’une des démocraties les plus avancées (…) vous ne pouvez pas oublier ce que Don Juan Carlos a fait « .

La réponse énergique de Moreno

De son côté, l’Andalouse n’a pas hésité à lui rappeler que «j’ai 47 ans (…) et J’ai grandi en apprenant la figure du roi dans la transition (…) les gens de ma génération (…) nous avons cette partie très présente. « Dans le même temps, la présentatrice n’a pas hésité à répondre aux critiques qu’Esperanza Aguirre a adressées aux images diffusées du monarque, car elle considérait qu’il avait l’air » très vieux « . « ‘Viva la vida’ est une émission d’actualité, c’est pourquoi nous mettons des images de la dernière étape de ce roi », il a condamné très brutalement.

Avis sur une possible corruption

D’un autre côté, Aguirre s’est également mouillé sur les scandales du roi et a rappelé que « Il part pour des choses de sa vie privée qui occupent beaucoup d’attention médiatique (…) le résultat de conversations entre un commissaire qui est en prison depuis trois ans et une dame à la réputation douteuse. « Concernant les 65 millions d’euros qu’il a reçus et versés plus tard à Corinna, Corinna ne lui a pas accordé plus d’importance et il a même affirmé que pour les cheikhs arabes « quelque chose comme ça est un petit changement », et concernant la relation extraconjugale de Juan Carlos I avec Corinna, il a simplement souligné que « personne n’est parfait » et a comparé cela avec les amours d’autres monarques. « C’est comme si nous disqualifiions Luis VIX parce qu’il avait 12 enfants naturels », a déclaré cela.