La trilogie de films Fear Street passe de Disney à Netflix

Suite à la fusion de Disney et Fox, le sort de la Rue de la peur La trilogie de films basée sur les romans du même nom de R.L. Stine a été laissée en suspens et maintenant Deadline a annoncé qu’ils avaient tous été acquis par Netflix pour les versions 2021!

CONNEXES: Run: Le thriller d’horreur de Sarah Paulson passe de Lionsgate à Hulu

Lorsque la fusion entre les deux studios a débuté, le financier Chernin Entertainment a résilié son accord avec Fox pour distribuer les films, la maison de production signant un accord de premier regard avec Netflix en avril qui a permis à la plate-forme de streaming d’acquérir les droits de la trilogie. comme Peter Chernin et Jenno Topping de Chernin ont trouvé que son modèle de sortie unique était intéressant pour amener les films au public.

Les trois films ont été réalisés par Leigh Janiak, un nouveau venu dont les crédits les plus remarquables sont deux épisodes de MTV Crier série et le film d’horreur indépendant Voyage de noces, qui a joué Le Trône de Fer La star Rose Leslie, et des sources rapportent qu’elle a bouclé les trois films. Netflix aurait hâte de sortir les trois films à l’été 2021, avec un film chaque mois dans un nouvel événement marketing que la plate-forme de streaming appelle The Summer of Fear.

Cliquez ici pour acheter le roman original de la série de R.L. Stine, «The New Girl»!

Avec un scénario écrit par Kyle Killen, l’histoire se concentrerait sur un groupe d’adolescents en 1994 qui apprendraient qu’une série d’événements terrifiants dans leur ville de Shadyside, dans l’Ohio, pourrait être liée et qu’eux-mêmes pourraient être les prochaines cibles. La trilogie devrait couvrir trois périodes différentes, remontant aux années 1600. le Rue de la peur La trilogie est apparue pour la première fois en 1989 et mettait en vedette un groupe d’adolescents qui ont fait face à des menaces surnaturelles – et souvent violentes – contre leur petite ville de Shadyside.

La trilogie d’horreur mettra en vedette Gillian Jacobs (L’amour, Communauté), Sadie Sink (Choses étranges), Ashley Zukerman (Le vent), Fred Hechinger (Huitième année), Julia Rehwald (Panique), Jeremy Ford (Le sacrifice d’une mère), Kiana Madeira (Mensonges sacrés), Emily Rudd (Les Romanoff), Ryan Simpkins (La maison), McCabe Slye (Destructeur) Et Olivia Welch (Famille moderne).

CONNEXES: La bande-annonce des propriétaires: Maisie Williams joue dans un nouveau thriller

Avec l’écriture Rue de la peur, Stine est surtout connu pour sa série de romans d’horreur pour enfants Chaire de poule, qui a été adapté pour l’écran à quelques reprises. Sa première adaptation était une émission du même nom qui s’est déroulée du milieu à la fin des années 1990. Plus récemment, la série a été repensée pour le grand écran. La première Chaire de poule film est sorti en salles en 2015 et mettait en vedette Jack Black (Ecole du rock) comme Stine lui-même. La suite, Chair de poule 2: hanté Halloween, est sorti en 2018 et présentait une distribution de personnages principalement nouvelle.