Le film: Maniac Cop, Maniac Cop 2, Maniac Cop 3: Badge of Silence

Où vous pouvez le diffuser: Frémir

Le pitch: Un flic mort-vivant se lève de la tombe et commence à assassiner des gens à New York, faisant paniquer la Big Apple.

Pourquoi est-ce essentiel de la visualisation en quarantaine: Nous sommes actuellement dans une ère attendue depuis longtemps qui doit compter avec le pouvoir incontrôlé de la police, mais Maniac Cop, sorti en 1988, connaissait le score. Il connaissait l’horreur qui pouvait découler de l’imagerie de ce qui se passerait lorsque quelqu’un que nous sommes censés croire est là pour servir et protéger a fait autre chose.

Matt Cordell, le juriste zombie au centre de la Flic maniaque franchise, est un rêve humide pour les flics violents partout. Il a été envoyé en prison pour brutalité policière, qui est toute l’excuse dont il a besoin pour se venger sanglante. Les implications ne sont pas subtiles: dans le monde de Maniac Cop, si vous osez accuser un flic de méfait, vous méritez de mourir.

Cordell commence la franchise comme un monstre à part entière, assassinant des New-Yorkais innocents à gauche et à droite et encadrant un flic innocent Bruce Campbell Dans le processus. Mais au fur et à mesure que la franchise avance, Cordell – qui se décompose de plus en plus à chaque film – se transforme en un anti-héros. Mais le troisième film, Insigne du silence, il essaie de faire disparaître le nom d’un autre flic accusé de force excessive. C’est un ange vengeur – pour la police. Comme un boogeyman inversé, le Maniac Cop semble exister pour réconforter les autres flics – si vous êtes un flic et que vous vous retrouvez dans un embouteillage avec des non-flics, peut-être qu’un zombie meurtrier viendra et remettra les choses en ordre.

Bien sûr, les films Maniac Cop ne sont pas des films avec un message. Ils semblent seulement avoir un message ici en 2020, où le monde regarde les agents des forces de l’ordre se déguiser en soldats et briser les crânes de vieillards non armés. Mais au-delà de cela, ils sont aussi juste un peu ringards et amusants. Le premier film est le plus discret du groupe, mais Flic maniaque 2 est une amélioration dans tous les sens.

Le réalisateur William Lustig (qui a également réalisé Maniac, qui peut presque être considéré comme un cousin spirituel de cette franchise) monte la barre et remplit Maniac Cop 2 d’incroyables décors d’action. Il y a une longue séquence où un personnage est menotté au volant d’une voiture et suspendu à la porte de cette voiture alors qu’il accélère dans le trafic de New York qui est tout aussi excitant et excitant que tout ce que vous pourriez voir dans un John Wick moderne. ou Fast and the Furious film. C’est aussi le seul film de la franchise à se terminer par une chanson de rap sur le flic maniaque, avec des paroles comme « Mettez le feu, je lui tire dessus avec un uzi, mais il apparaîtra dans votre jacuzzi » et « Ils ont tué lui une fois, mais il est revenu! C’est le maniaque Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma! »

