Godzilla Il est l’une des figures les plus emblématiques de la culture japonaise en Occident. Ce kaiju a été créé il y a plus de 65 ans sous la forme d’un lézard géant et radioactif qui tire le feu de son museau et terrorise les citadins. Mais en réalité, Godzilla est une métaphore de ce qui est arrivé à la société japonaise après les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki en 1945, sans parler de l’occupation américaine pendant la Seconde Guerre mondiale.

Godzilla a été, après 75 ans d’attentats nucléaires, une manière de s’accrocher à leur culture, une image qui transcende le temps et qui a réalisé ce que leur langue et leurs coutumes n’ont pas: imprégnée de la culture de l’Occident, celle qui «a vaincu» Japon à travers la mort, l’incertitude et la douleur.

Cependant, l’énorme lézard n’est pas la seule chose que les Japonais ont créée pour surmonter une tragédie. Dans leurs histoires, racontées sur des terrains détruits, ils ont trouvé des personnages et des moments qui, bien qu’à partir d’ici, nous les ayons vus comme une forme de divertissement, parmi eux, il a représenté un triomphe qui leur a été refusé avec une langue et un rejet de leurs traditions.

‘La tombe des lucioles’

Et c’est comme ça que nous sommes arrivés à film d’animation intitulé Tomb of the Fireflies de 1988. Ce film, l’une des premières productions du Studio Ghibli, a été réalisé par Takahata (également responsable de The Tale of Princess Kaguya) et est basé sur l’histoire de Akiyuki Nosaka qui reprend plusieurs de ses expériences en tant que orphelin de la ville de Kobe, qui a subi plusieurs attaques et les bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale.

La tombe des lucioles Il nous a présenté Setsuko et Seita, deux frères qui doivent survivre aux horreurs de la guerre. Après avoir perdu leur famille lors d’un attentat à la bombe, les frères se sont lancés dans un voyage de recherche (d’espoir) qui Elle se caractérise par la façon dont Seita porte sa sœur: elle le fait sur le dos.

La tombe des lucioles C’est l’un des films les plus acclamés de l’animation japonaise jamais eu l’intention de présenter les horreurs de la guerre par eux-mêmes, mais plutôt montrer la volonté des jeunes générations, ainsi que l’esprit combatif de ceux qui ont survécu pour le raconter.

Seita avec sa sœur sur le dos, est l’une des images les plus connues du film, mais elle cache derrière elle une histoire associée à la réalité d’un enfant, de son petit frère et des événements après Hiroshima et Nagasaki.

Seita et Setsuko, personnages d’Hiroshima et de Nagasaki

Joe O’Donnell, un sergent de marine de 23 ans, a été envoyé au Japon pour recueillir des témoignages sur les séquelles des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki., ainsi que des villes similaires à Kobe. Il a passé sept mois à voyager à travers le pays où il a trouvé une école en ruine et une salle remplie de cadavres d’enfants brûlés, assis à leur place.

Cependant, l’un des plus populaires était celui d’un garçon d’environ 10 ans, qui portait son frère sur le dos comme Seita et Setsuko dans le film d’animation. Cependant, la réalité a toujours dépassé la fiction, et ce garçon de Nagasaki emportait le corps de son petit frère dans un crématorium.

Dans une interview présumée, Joe O’Donnell a déclaré qu’il était courant de voir des enfants porter leurs frères et sœurs, beaucoup d’entre eux sont orphelins après les centaines de décès enregistrés dans chacune des villes. Mais cet enfant était différent. «Il n’avait pas de chaussures. Son visage était sérieux. La tête du bébé était rejetée en arrière comme s’il dormait. L’enfant est resté immobile pendant cinq ou 10 minutes».

Puis des hommes se sont approchés de lui et ont enlevé le corps du bébé de son dos. «C’est quand j’ai réalisé que le bébé était mort. Les hommes ont soulevé le corps et l’ont brûlé. Le garçon fixa les flammes sans bouger. Il se mordait la lèvre inférieure si fort que le sang ne coulait plus … Le garçon s’est retourné et est parti ».