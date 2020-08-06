L’Académie de la télévision a enfin révélé ses projets pour les Emmys des arts créatifs. Normalement, un événement de deux nuits le week-end avant la cérémonie Primetime Emmy, cette année, les prix seront remis pratiquement sur quatre jours et en direct sur FXX un cinquième jour.
Les Creative Arts Emmy Awards virtuels 2020, qui se concentrent sur les réalisations créatives et techniques des artisans à la télévision, seront diffusés sur Emmys.com du lundi 14 septembre au jeudi 17 septembre à 17 h HP. La cinquième soirée sera une cérémonie de diffusion en direct le samedi 19 septembre à 20 h HE / 17 h HP sur FXX. Les Creative Arts Emmy Awards seront produits par Bob Bain Productions.
Cela conduit à la 72e cérémonie des Emmy Awards, organisée par Jimmy Kimmel, le dimanche 20 septembre à 20 heures.
Les Emmys des arts créatifs étaient initialement prévus pour les 12 et 13 septembre, jusqu’à ce que la pandémie de COVID-19 mette un terme aux événements en personne.
Kimmel, Guy Carrington, Reginald Hudlin, David Jammy et Ian Stewart sont les producteurs exécutifs de l’émission télévisée de cette année sur ABC.
Les prix décernés à la 72e émission télévisée Emmy comprennent des comédies, des drames, des séries limitées et des séries de débats de variétés, ainsi que des prix exceptionnels d’acteur, de réalisation et d’écriture dans les catégories comédie, drame et séries / films limités.
Les catégories de prix présentées lors des cérémonies d’arts créatifs comprendront:
Lundi 14 septembre: Réalité et non-fiction
Mardi 15 septembre: Variété
Mercredi 16 septembre: Scripted Night One
Jeudi 17 septembre: Scripted Night Two
Samedi 19 septembre (FXX): Un mélange éclectique de récompenses dans tous les genres
Voici comment les catégories seront attribuées:
CATÉGORIES DES PRIX DES ARTS CRÉATIFS – LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020
SPÉCIAL DOCUMENTAIRE OU NONFICTION EXCEPTIONNEL
SÉRIE OU SPÉCIAL NONFICTION HÉBERGÉE EXCEPTIONNELLE
SÉRIE DE NONFICTION OU DE RÉALITÉ DE FORME COURTE EXCEPTIONNELLE
PROGRAMME DE RÉALITÉ STRUCTURÉ EXCEPTIONNEL
CASTING EXCEPTIONNEL POUR UN PROGRAMME DE RÉALITÉ
CINÉMATOGRAPHIE EXCEPTIONNELLE POUR UN PROGRAMME DE NON-FICTION
CINÉMATOGRAPHIE EXCEPTIONNELLE POUR UN PROGRAMME DE RÉALITÉ
UNE DIRECTION EXCEPTIONNELLE POUR UN PROGRAMME DOCUMENTAIRE / NONFICTION
UNE DIRECTION EXCEPTIONNELLE POUR UN PROGRAMME DE RÉALITÉ
COMPOSITION MUSICALE EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE DOCUMENTAIRE OU UN SPÉCIAL (SCORE DRAMATIQUE ORIGINAL)
NARRATEUR EXCEPTIONNEL
ÉDITION D’IMAGES EXCEPTIONNELLE POUR UN PROGRAMME NONFICTION
ÉDITION D’IMAGES EXCEPTIONNELLE POUR UN PROGRAMME DE RÉALITÉ OU DE COMPÉTITION STRUCTURÉ
ÉDITION D’IMAGES EXCEPTIONNELLE POUR UN PROGRAMME DE RÉALITÉ NON STRUCTURÉ
ÉDITION SONORE EXCEPTIONNELLE POUR UN PROGRAMME DE NONFICTION OU DE RÉALITÉ (SIMPLE OU MULTI-CAMÉRA)
UN MÉLANGE DE SON EXCEPTIONNEL POUR UN PROGRAMME DE NONFICTION OU DE RÉALITÉ (SIMPLE OU MULTI-CAMÉRA)
ÉCRIT EXCEPTIONNEL POUR UN PROGRAMME DE NONFICTION
CATÉGORIES DES PRIX DES ARTS CRÉATIFS – MARDI 15 SEPTEMBRE 2020
SÉRIE DE VARIÉTÉS DE FORMES COURTES EXCEPTIONNELLES
SÉRIE DE CROQUIS VARIÉTÉ EXCEPTIONNELLE
SPÉCIAL VARIÉTÉ EXCEPTIONNELLE (EN DIRECT)
COIFFURE CONTEMPORAINE EXCEPTIONNELLE POUR UN PROGRAMME VARIÉTÉ, NONFICTION OU RÉALITÉ
MAQUILLAGE CONTEMPORAIN EXCEPTIONNEL POUR UN PROGRAMME DE VARIÉTÉ, DE NONFICTION OU DE RÉALITÉ (NON PROTHÉTIQUE)
DES COSTUMES EXCEPTIONNELS POUR UN PROGRAMME DE VARIÉTÉ, DE NONFICTION OU DE RÉALITÉ
UNE DIRECTION EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE VARIÉTÉ
CONCEPTION D’ÉCLAIRAGE EXCEPTIONNELLE / DIRECTION D’ÉCLAIRAGE POUR UNE VARIÉTÉ SPÉCIALE
DIRECTION MUSICALE EXCEPTIONNELLE
ÉDITION D’IMAGE EXCEPTIONNELLE POUR LA PROGRAMMATION DE VARIÉTÉS
CONCEPTION DE PRODUCTION EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE VARIÉTÉ, RÉALITÉ OU COMPÉTITION
CONCEPTION DE PRODUCTION EXCEPTIONNELLE POUR UNE VARIÉTÉ SPÉCIALE
UN MÉLANGE DE SON EXCEPTIONNEL POUR UNE SÉRIE VARIÉTÉ OU UN SPÉCIAL
DIRECTION TECHNIQUE EXCEPTIONNELLE, CAMÉRA, CONTRÔLE VIDÉO POUR UNE SÉRIE
DIRECTION TECHNIQUE EXCEPTIONNELLE, CAMÉRA, CONTRÔLE VIDÉO POUR UN SPÉCIAL
ÉCRIT EXCEPTIONNEL POUR UNE SÉRIE VARIÉTÉ
CATÉGORIES DES PRIX DES ARTS CRÉATIFS – MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020
CINÉMATOGRAPHIE EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE LIMITÉE OU UN FILM
CINÉMATOGRAPHIE EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE MULTI-CAMÉRA
CINÉMATOGRAPHIE EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE À CAMÉRA UNIQUE (DEMI-HEURE)
UNE COIFFURE CONTEMPORAINE EXCEPTIONNELLE
COSTUMES DE FANTAISIE / SCI-FI EXCEPTIONNELS
ÉDITION D’IMAGES MULTI-CAMÉRA EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE COMÉDIE
COSTUMES DE PERIODE EXCEPTIONNELS
MAQUILLAGE DE PERIODE ET / OU MAQUILLAGE DE PERSONNAGE EXCEPTIONNELS (NON PROTHÉTIQUES)
CONCEPTION DE PRODUCTION EXCEPTIONNELLE POUR UN PROGRAMME NARRATIF CONTEMPORAIN (UNE HEURE OU PLUS)
CONCEPTION DE PRODUCTION EXCEPTIONNELLE POUR UN PROGRAMME NARRATIF (DEMI-HEURE)
MAQUILLAGE PROTHÉTIQUE EXCEPTIONNEL POUR UNE SÉRIE, UNE SÉRIE LIMITÉE, UN FILM OU UN SPÉCIAL
ÉDITION D’IMAGE UNIQUE CAMÉRA EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE DRAMATIQUE
ÉDITION D’IMAGES UNIQUE CAMÉRA EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE LIMITÉE OU UN FILM
ÉDITION SONORE EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE COMÉDIE OU DRAMA (UNE HEURE)
ÉDITION SONORE EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE COMÉDIE OU DRAMA (DEMI-HEURE) ET UNE ANIMATION
UN MÉLANGE SONORE EXCEPTIONNEL POUR UNE SÉRIE COMÉDIE OU DRAMA (DEMI-HEURE) ET UNE ANIMATION
UN MÉLANGE DE SON EXCEPTIONNEL POUR UNE SÉRIE LIMITÉE OU UN FILM
EFFETS VISUELS SPÉCIAUX EXCEPTIONNELS
DES EFFETS VISUELS SPÉCIAUX EXCEPTIONNELS DANS UN RÔLE DE SOUTIEN
CATÉGORIES DES PRIX DES ARTS CRÉATIFS – JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020
PROGRAMME INTERACTIF DERIVATIF EXCEPTIONNEL
PROGRAMME INTERACTIF ORIGINAL EXCEPTIONNEL
PROGRAMME ANIMÉ EXCEPTIONNEL DE FORME COURTE
SÉRIE DE COMÉDIE OU DRAMA FORME COURTE EXCEPTIONNELLE
ACTEUR EXCEPTIONNEL DANS UNE SÉRIE COURTE COMÉDIE OU DRAMA
ACTRICE EXCEPTIONNELLE DANS UNE SÉRIE COURTE COMÉDIE OU DRAMA
CASTING EXCEPTIONNEL POUR UNE SÉRIE COMÉDIE
CASTING EXCEPTIONNEL POUR UNE SÉRIE DRAMA
PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES DU PERSONNAGE
CHORÉGRAPHIE EXCEPTIONNELLE POUR LA PROGRAMMATION SCRIPTÉE
RÉALISATION INDIVIDUELLE EXCEPTIONNELLE EN ANIMATION
UNE INNOVATION EXCEPTIONNELLE EN PROGRAMMATION INTERACTIVE
CONCEPTION DE MOUVEMENT EXCEPTIONNELLE
COMPOSITION MUSICALE EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE LIMITÉE, UN FILM OU UN SPÉCIAL (SCORE DRAMATIQUE ORIGINAL)
SUPERVISION MUSICALE EXCEPTIONNELLE
MUSIQUE À THÈME DU TITRE PRINCIPAL ORIGINAL EXCEPTIONNEL
MUSIQUE ET LYRIQUES ORIGINALES EXCEPTIONNELLES
COORDINATION EXCEPTIONNELLE POUR UN PROGRAMME DE COMÉDIE OU DE VARIÉTÉ
CATÉGORIES DES PRIX DES ARTS CRÉATIFS – SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020
PROGRAMME ANIMÉ EXCEPTIONNEL
PROGRAMME ENFANT EXCEPTIONNEL
COMMERCIAL EXCEPTIONNEL
SÉRIE DOCUMENTAIRE OU NONFICTION EXCEPTIONNELLE
MÉRITE EXCEPTIONNELLE EN FILM DOCUMENTAIRE
FILM DE TÉLÉVISION EXCEPTIONNEL
PROGRAMME DE RÉALITÉ NON STRUCTURÉ EXCEPTIONNEL
SPÉCIAL VARIÉTÉ EXCEPTIONNELLE (PRÉ-ENREGISTRÉ)
CASTING EXCEPTIONNEL POUR UN FILM SÉRIE LIMITÉE OU UN SPÉCIAL
CHORÉGRAPHIE EXCEPTIONNELLE POUR LA PROGRAMMATION DE VARIÉTÉ OU DE RÉALITÉ
CINÉMATOGRAPHIE EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE À CAMÉRA UNIQUE (UNE HEURE)
DES COSTUMES CONTEMPORAINS EXCEPTIONNELS
MAQUILLAGE CONTEMPORAIN EXCEPTIONNEL (NON PROTHÉTIQUE)
UNE RÉALISATION EXCEPTIONNELLE POUR UN SPÉCIAL VARIÉTÉ
ACTEUR INVITÉ EXCEPTIONNEL DANS UNE SÉRIE DE COMÉDIE
ACTRICE INVITÉE EXCEPTIONNELLE DANS UNE SÉRIE COMÉDIE
ACTEUR INVITÉ EXCEPTIONNEL DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE
ACTRICE INVITÉE EXCEPTIONNELLE DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE
HÔTE EXCEPTIONNEL POUR UN PROGRAMME DE RÉALITÉ OU DE COMPÉTITION
EXTENSION INTERACTIVE EXCEPTIONNELLE D’UN PROGRAMME LINÉAIRE
CONCEPTION D’ÉCLAIRAGE EXCEPTIONNELLE / DIRECTION D’ÉCLAIRAGE POUR UNE SÉRIE VARIÉTÉ
DESIGN EXCEPTIONNEL DU TITRE PRINCIPAL
COMPOSITION MUSICALE EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE (SCORE DRAMATIQUE ORIGINAL)
PERIODE ET / OU COIFFURE DE PERSONNAGE EXCEPTIONNELS
CONCEPTION DE PRODUCTION EXCEPTIONNELLE POUR UNE PÉRIODE NARRATIVE OU UN PROGRAMME FANTASTIQUE (UNE HEURE OU PLUS)
ÉDITION D’IMAGES À CAMÉRA UNIQUE EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE COMÉDIE
ÉDITION SONORE EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE LIMITÉE, UN FILM OU UN SPÉCIAL
UN MÉLANGE SONORE EXCEPTIONNEL POUR UNE SÉRIE COMÉDIE OU DRAMA (UNE HEURE)
COORDINATION EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE DRAMA, UNE SÉRIE LIMITÉE OU UN FILM
ÉCRIT EXCEPTIONNEL POUR UN SPÉCIAL VARIÉTÉ
72ème EMMY AWARDS TELECAST – DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020
SÉRIE COMÉDIE EXCEPTIONNELLE
PROGRAMME DE COMPÉTITION EXCEPTIONNEL
SÉRIE DE DRAMA EXCEPTIONNELLE
SÉRIE LIMITÉE EXCEPTIONNELLE
SÉRIE DE DISCUSSION VARIÉTÉ EXCEPTIONNELLE
RÉALISATION EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE COMÉDIE
RÉALISATION EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE DE DRAMA
RÉALISATION EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE LIMITÉE, UN FILM OU UN SPÉCIAL DRAMATIQUE
ACTEUR PRINCIPAL EXCEPTIONNEL DANS UNE SÉRIE DE COMÉDIE
ACTRICE EN CHEF EXCEPTIONNELLE DANS UNE SÉRIE DE COMÉDIE
ACTEUR PRINCIPAL EXCEPTIONNEL DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE
ACTRICE EXCEPTIONNELLE DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE
ACTEUR PRINCIPAL EXCEPTIONNEL DANS UNE SÉRIE LIMITÉE OU UN FILM
ACTRICE PRINCIPALE EXCEPTIONNELLE DANS UNE SÉRIE LIMITÉE OU UN FILM
ACTEUR DE SOUTIEN EXCEPTIONNEL DANS UNE SÉRIE DE COMÉDIE
ACTRICE DE SOUTIEN EXCEPTIONNELLE DANS UNE SÉRIE COMÉDIE
ACTEUR DE SOUTIEN EXCEPTIONNEL DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE
ACTRICE DE SOUTIEN EXCEPTIONNELLE DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE
ACTEUR DE SOUTIEN EXCEPTIONNEL DANS UNE SÉRIE LIMITÉE OU UN FILM
ACTRICE DE SOUTIEN EXCEPTIONNELLE DANS UNE SÉRIE LIMITÉE OU UN FILM
ÉCRIT EXCEPTIONNEL POUR UNE SÉRIE DE COMÉDIE
ÉCRIT EXCEPTIONNEL POUR UNE SÉRIE DRAMA
ÉCRIT EXCEPTIONNEL POUR UN FILM EN SÉRIE LIMITÉE OU UN SPÉCIAL DRAMATIQUE
PRIX DES GOUVERNEURS