L’Académie de la télévision a enfin révélé ses projets pour les Emmys des arts créatifs. Normalement, un événement de deux nuits le week-end avant la cérémonie Primetime Emmy, cette année, les prix seront remis pratiquement sur quatre jours et en direct sur FXX un cinquième jour.

Les Creative Arts Emmy Awards virtuels 2020, qui se concentrent sur les réalisations créatives et techniques des artisans à la télévision, seront diffusés sur Emmys.com du lundi 14 septembre au jeudi 17 septembre à 17 h HP. La cinquième soirée sera une cérémonie de diffusion en direct le samedi 19 septembre à 20 h HE / 17 h HP sur FXX. Les Creative Arts Emmy Awards seront produits par Bob Bain Productions.

Cela conduit à la 72e cérémonie des Emmy Awards, organisée par Jimmy Kimmel, le dimanche 20 septembre à 20 heures.

Les Emmys des arts créatifs étaient initialement prévus pour les 12 et 13 septembre, jusqu’à ce que la pandémie de COVID-19 mette un terme aux événements en personne.

Kimmel, Guy Carrington, Reginald Hudlin, David Jammy et Ian Stewart sont les producteurs exécutifs de l’émission télévisée de cette année sur ABC.

Les prix décernés à la 72e émission télévisée Emmy comprennent des comédies, des drames, des séries limitées et des séries de débats de variétés, ainsi que des prix exceptionnels d’acteur, de réalisation et d’écriture dans les catégories comédie, drame et séries / films limités.

Les catégories de prix présentées lors des cérémonies d’arts créatifs comprendront:

Lundi 14 septembre: Réalité et non-fiction

Mardi 15 septembre: Variété

Mercredi 16 septembre: Scripted Night One

Jeudi 17 septembre: Scripted Night Two

Samedi 19 septembre (FXX): Un mélange éclectique de récompenses dans tous les genres

Voici comment les catégories seront attribuées:

CATÉGORIES DES PRIX DES ARTS CRÉATIFS – LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020

SPÉCIAL DOCUMENTAIRE OU NONFICTION EXCEPTIONNEL

SÉRIE OU SPÉCIAL NONFICTION HÉBERGÉE EXCEPTIONNELLE

SÉRIE DE NONFICTION OU DE RÉALITÉ DE FORME COURTE EXCEPTIONNELLE

PROGRAMME DE RÉALITÉ STRUCTURÉ EXCEPTIONNEL

CASTING EXCEPTIONNEL POUR UN PROGRAMME DE RÉALITÉ

CINÉMATOGRAPHIE EXCEPTIONNELLE POUR UN PROGRAMME DE NON-FICTION

CINÉMATOGRAPHIE EXCEPTIONNELLE POUR UN PROGRAMME DE RÉALITÉ

UNE DIRECTION EXCEPTIONNELLE POUR UN PROGRAMME DOCUMENTAIRE / NONFICTION

UNE DIRECTION EXCEPTIONNELLE POUR UN PROGRAMME DE RÉALITÉ

COMPOSITION MUSICALE EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE DOCUMENTAIRE OU UN SPÉCIAL (SCORE DRAMATIQUE ORIGINAL)

NARRATEUR EXCEPTIONNEL

ÉDITION D’IMAGES EXCEPTIONNELLE POUR UN PROGRAMME NONFICTION

ÉDITION D’IMAGES EXCEPTIONNELLE POUR UN PROGRAMME DE RÉALITÉ OU DE COMPÉTITION STRUCTURÉ

ÉDITION D’IMAGES EXCEPTIONNELLE POUR UN PROGRAMME DE RÉALITÉ NON STRUCTURÉ

ÉDITION SONORE EXCEPTIONNELLE POUR UN PROGRAMME DE NONFICTION OU DE RÉALITÉ (SIMPLE OU MULTI-CAMÉRA)

UN MÉLANGE DE SON EXCEPTIONNEL POUR UN PROGRAMME DE NONFICTION OU DE RÉALITÉ (SIMPLE OU MULTI-CAMÉRA)

ÉCRIT EXCEPTIONNEL POUR UN PROGRAMME DE NONFICTION

CATÉGORIES DES PRIX DES ARTS CRÉATIFS – MARDI 15 SEPTEMBRE 2020

SÉRIE DE VARIÉTÉS DE FORMES COURTES EXCEPTIONNELLES

SÉRIE DE CROQUIS VARIÉTÉ EXCEPTIONNELLE

SPÉCIAL VARIÉTÉ EXCEPTIONNELLE (EN DIRECT)

COIFFURE CONTEMPORAINE EXCEPTIONNELLE POUR UN PROGRAMME VARIÉTÉ, NONFICTION OU RÉALITÉ

MAQUILLAGE CONTEMPORAIN EXCEPTIONNEL POUR UN PROGRAMME DE VARIÉTÉ, DE NONFICTION OU DE RÉALITÉ (NON PROTHÉTIQUE)

DES COSTUMES EXCEPTIONNELS POUR UN PROGRAMME DE VARIÉTÉ, DE NONFICTION OU DE RÉALITÉ

UNE DIRECTION EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE VARIÉTÉ

CONCEPTION D’ÉCLAIRAGE EXCEPTIONNELLE / DIRECTION D’ÉCLAIRAGE POUR UNE VARIÉTÉ SPÉCIALE

DIRECTION MUSICALE EXCEPTIONNELLE

ÉDITION D’IMAGE EXCEPTIONNELLE POUR LA PROGRAMMATION DE VARIÉTÉS

CONCEPTION DE PRODUCTION EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE VARIÉTÉ, RÉALITÉ OU COMPÉTITION

CONCEPTION DE PRODUCTION EXCEPTIONNELLE POUR UNE VARIÉTÉ SPÉCIALE

UN MÉLANGE DE SON EXCEPTIONNEL POUR UNE SÉRIE VARIÉTÉ OU UN SPÉCIAL

DIRECTION TECHNIQUE EXCEPTIONNELLE, CAMÉRA, CONTRÔLE VIDÉO POUR UNE SÉRIE

DIRECTION TECHNIQUE EXCEPTIONNELLE, CAMÉRA, CONTRÔLE VIDÉO POUR UN SPÉCIAL

ÉCRIT EXCEPTIONNEL POUR UNE SÉRIE VARIÉTÉ

CATÉGORIES DES PRIX DES ARTS CRÉATIFS – MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020

CINÉMATOGRAPHIE EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE LIMITÉE OU UN FILM

CINÉMATOGRAPHIE EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE MULTI-CAMÉRA

CINÉMATOGRAPHIE EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE À CAMÉRA UNIQUE (DEMI-HEURE)

UNE COIFFURE CONTEMPORAINE EXCEPTIONNELLE

COSTUMES DE FANTAISIE / SCI-FI EXCEPTIONNELS

ÉDITION D’IMAGES MULTI-CAMÉRA EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE COMÉDIE

COSTUMES DE PERIODE EXCEPTIONNELS

MAQUILLAGE DE PERIODE ET / OU MAQUILLAGE DE PERSONNAGE EXCEPTIONNELS (NON PROTHÉTIQUES)

CONCEPTION DE PRODUCTION EXCEPTIONNELLE POUR UN PROGRAMME NARRATIF CONTEMPORAIN (UNE HEURE OU PLUS)

CONCEPTION DE PRODUCTION EXCEPTIONNELLE POUR UN PROGRAMME NARRATIF (DEMI-HEURE)

MAQUILLAGE PROTHÉTIQUE EXCEPTIONNEL POUR UNE SÉRIE, UNE SÉRIE LIMITÉE, UN FILM OU UN SPÉCIAL

ÉDITION D’IMAGE UNIQUE CAMÉRA EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE DRAMATIQUE

ÉDITION D’IMAGES UNIQUE CAMÉRA EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE LIMITÉE OU UN FILM

ÉDITION SONORE EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE COMÉDIE OU DRAMA (UNE HEURE)

ÉDITION SONORE EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE COMÉDIE OU DRAMA (DEMI-HEURE) ET UNE ANIMATION

UN MÉLANGE SONORE EXCEPTIONNEL POUR UNE SÉRIE COMÉDIE OU DRAMA (DEMI-HEURE) ET UNE ANIMATION

UN MÉLANGE DE SON EXCEPTIONNEL POUR UNE SÉRIE LIMITÉE OU UN FILM

EFFETS VISUELS SPÉCIAUX EXCEPTIONNELS

DES EFFETS VISUELS SPÉCIAUX EXCEPTIONNELS DANS UN RÔLE DE SOUTIEN

CATÉGORIES DES PRIX DES ARTS CRÉATIFS – JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020

PROGRAMME INTERACTIF DERIVATIF EXCEPTIONNEL

PROGRAMME INTERACTIF ORIGINAL EXCEPTIONNEL

PROGRAMME ANIMÉ EXCEPTIONNEL DE FORME COURTE

SÉRIE DE COMÉDIE OU DRAMA FORME COURTE EXCEPTIONNELLE

ACTEUR EXCEPTIONNEL DANS UNE SÉRIE COURTE COMÉDIE OU DRAMA

ACTRICE EXCEPTIONNELLE DANS UNE SÉRIE COURTE COMÉDIE OU DRAMA

CASTING EXCEPTIONNEL POUR UNE SÉRIE COMÉDIE

CASTING EXCEPTIONNEL POUR UNE SÉRIE DRAMA

PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES DU PERSONNAGE

CHORÉGRAPHIE EXCEPTIONNELLE POUR LA PROGRAMMATION SCRIPTÉE

RÉALISATION INDIVIDUELLE EXCEPTIONNELLE EN ANIMATION

UNE INNOVATION EXCEPTIONNELLE EN PROGRAMMATION INTERACTIVE

CONCEPTION DE MOUVEMENT EXCEPTIONNELLE

COMPOSITION MUSICALE EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE LIMITÉE, UN FILM OU UN SPÉCIAL (SCORE DRAMATIQUE ORIGINAL)

SUPERVISION MUSICALE EXCEPTIONNELLE

MUSIQUE À THÈME DU TITRE PRINCIPAL ORIGINAL EXCEPTIONNEL

MUSIQUE ET LYRIQUES ORIGINALES EXCEPTIONNELLES

COORDINATION EXCEPTIONNELLE POUR UN PROGRAMME DE COMÉDIE OU DE VARIÉTÉ

CATÉGORIES DES PRIX DES ARTS CRÉATIFS – SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020

PROGRAMME ANIMÉ EXCEPTIONNEL

PROGRAMME ENFANT EXCEPTIONNEL

COMMERCIAL EXCEPTIONNEL

SÉRIE DOCUMENTAIRE OU NONFICTION EXCEPTIONNELLE

MÉRITE EXCEPTIONNELLE EN FILM DOCUMENTAIRE

FILM DE TÉLÉVISION EXCEPTIONNEL

PROGRAMME DE RÉALITÉ NON STRUCTURÉ EXCEPTIONNEL

SPÉCIAL VARIÉTÉ EXCEPTIONNELLE (PRÉ-ENREGISTRÉ)

CASTING EXCEPTIONNEL POUR UN FILM SÉRIE LIMITÉE OU UN SPÉCIAL

CHORÉGRAPHIE EXCEPTIONNELLE POUR LA PROGRAMMATION DE VARIÉTÉ OU DE RÉALITÉ

CINÉMATOGRAPHIE EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE À CAMÉRA UNIQUE (UNE HEURE)

DES COSTUMES CONTEMPORAINS EXCEPTIONNELS

MAQUILLAGE CONTEMPORAIN EXCEPTIONNEL (NON PROTHÉTIQUE)

UNE RÉALISATION EXCEPTIONNELLE POUR UN SPÉCIAL VARIÉTÉ

ACTEUR INVITÉ EXCEPTIONNEL DANS UNE SÉRIE DE COMÉDIE

ACTRICE INVITÉE EXCEPTIONNELLE DANS UNE SÉRIE COMÉDIE

ACTEUR INVITÉ EXCEPTIONNEL DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE

ACTRICE INVITÉE EXCEPTIONNELLE DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE

HÔTE EXCEPTIONNEL POUR UN PROGRAMME DE RÉALITÉ OU DE COMPÉTITION

EXTENSION INTERACTIVE EXCEPTIONNELLE D’UN PROGRAMME LINÉAIRE

CONCEPTION D’ÉCLAIRAGE EXCEPTIONNELLE / DIRECTION D’ÉCLAIRAGE POUR UNE SÉRIE VARIÉTÉ

DESIGN EXCEPTIONNEL DU TITRE PRINCIPAL

COMPOSITION MUSICALE EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE (SCORE DRAMATIQUE ORIGINAL)

PERIODE ET / OU COIFFURE DE PERSONNAGE EXCEPTIONNELS

CONCEPTION DE PRODUCTION EXCEPTIONNELLE POUR UNE PÉRIODE NARRATIVE OU UN PROGRAMME FANTASTIQUE (UNE HEURE OU PLUS)

ÉDITION D’IMAGES À CAMÉRA UNIQUE EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE COMÉDIE

ÉDITION SONORE EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE LIMITÉE, UN FILM OU UN SPÉCIAL

UN MÉLANGE SONORE EXCEPTIONNEL POUR UNE SÉRIE COMÉDIE OU DRAMA (UNE HEURE)

COORDINATION EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE DRAMA, UNE SÉRIE LIMITÉE OU UN FILM

ÉCRIT EXCEPTIONNEL POUR UN SPÉCIAL VARIÉTÉ

72ème EMMY AWARDS TELECAST – DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020

SÉRIE COMÉDIE EXCEPTIONNELLE

PROGRAMME DE COMPÉTITION EXCEPTIONNEL

SÉRIE DE DRAMA EXCEPTIONNELLE

SÉRIE LIMITÉE EXCEPTIONNELLE

SÉRIE DE DISCUSSION VARIÉTÉ EXCEPTIONNELLE

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE COMÉDIE

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE DE DRAMA

RÉALISATION EXCEPTIONNELLE POUR UNE SÉRIE LIMITÉE, UN FILM OU UN SPÉCIAL DRAMATIQUE

ACTEUR PRINCIPAL EXCEPTIONNEL DANS UNE SÉRIE DE COMÉDIE

ACTRICE EN CHEF EXCEPTIONNELLE DANS UNE SÉRIE DE COMÉDIE

ACTEUR PRINCIPAL EXCEPTIONNEL DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE

ACTRICE EXCEPTIONNELLE DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE

ACTEUR PRINCIPAL EXCEPTIONNEL DANS UNE SÉRIE LIMITÉE OU UN FILM

ACTRICE PRINCIPALE EXCEPTIONNELLE DANS UNE SÉRIE LIMITÉE OU UN FILM

ACTEUR DE SOUTIEN EXCEPTIONNEL DANS UNE SÉRIE DE COMÉDIE

ACTRICE DE SOUTIEN EXCEPTIONNELLE DANS UNE SÉRIE COMÉDIE

ACTEUR DE SOUTIEN EXCEPTIONNEL DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE

ACTRICE DE SOUTIEN EXCEPTIONNELLE DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE

ACTEUR DE SOUTIEN EXCEPTIONNEL DANS UNE SÉRIE LIMITÉE OU UN FILM

ACTRICE DE SOUTIEN EXCEPTIONNELLE DANS UNE SÉRIE LIMITÉE OU UN FILM

ÉCRIT EXCEPTIONNEL POUR UNE SÉRIE DE COMÉDIE

ÉCRIT EXCEPTIONNEL POUR UNE SÉRIE DRAMA

ÉCRIT EXCEPTIONNEL POUR UN FILM EN SÉRIE LIMITÉE OU UN SPÉCIAL DRAMATIQUE

PRIX DES GOUVERNEURS