La veuve de Peter Fonda poursuit un centre de santé californien pour la mort de l’acteur, car elle prétend qu’il est décédé en raison de leur négligence présumée.

Margaret Fonda a intenté une action en justice contre le centre de santé Providence Saint Joseph de Santa Monica et un certain nombre de ses médecins pour un comportement présumé de négligence, qui, selon elle, a entraîné la mort de son mari et acteur emblématique Peter Fonda.

Peter est décédé il y a presque exactement un an en août 2019 d’une insuffisance respiratoire après avoir lutté contre un cancer à l’âge de 79 ans, mais Margaret pense que le personnel médical du centre de santé n’a pas correctement consulté, diagnostiqué et traité l’étoile « Easy Rider ».

Selon TMZ, Margaret allègue dans son procès que le personnel du centre n’a pas ordonné les tests appropriés et ne l’a pas correctement informé de tests de suivi plus fréquents, ce qui, selon elle, a contribué à son succès.

Le décès de Peter a été confirmé dans un communiqué à l’époque, où sa famille a déclaré que la nouvelle était « l’un des moments les plus tristes » de leur vie.

Ils ont déclaré: «C’est avec une profonde tristesse que nous partageons la nouvelle du décès de Peter Fonda.

« [Peter] est décédé paisiblement le vendredi matin 16 août à 11 h 05 à son domicile de Los Angeles entouré de sa famille. La cause officielle de décès était l’insuffisance respiratoire due au cancer du poumon.

«Dans l’un des moments les plus tristes de notre vie, nous ne sommes pas en mesure de trouver les mots appropriés pour exprimer la douleur dans nos cœurs. Alors que nous pleurons, nous vous demandons de respecter notre vie privée.

«Et, pendant que nous pleurons la perte de cet homme doux et gracieux, nous souhaitons également que tous célèbrent son esprit indomptable et son amour de la vie. En l’honneur de Peter, veuillez lever un verre à la liberté.

Peter était le fils de l’acteur de cinéma et de théâtre emblématique Henry Fonda, et le frère cadet de Jane Fonda, la star de Gracie et Frankie.

Il était surtout connu pour son rôle de Wyatt dans «Easy Rider» de 1969, et a également occupé des rôles dans des films tels que «Ulee’s Gold», «The Hired Hand» et «The Trip».

