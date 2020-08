Le clip vidéo «Dynamite» de BTS est le nouveau détenteur du record du plus grand nombre de téléspectateurs YouTube pour une première vidéo, enregistrant au moins plus de deux fois la taille maximale de l’audience en direct que la précédente ligne des hautes eaux.

La nouvelle vidéo «Dynamite» des superstars de la K-pop est également en passe de devenir la vidéo la plus regardée au cours des 24 premières heures sur YouTube.

Pour la première de «Dynamite» vendredi (21 août), la vidéo a attiré un peu plus de 4 millions de téléspectateurs simultanés en direct sur YouTube à un moment donné, bien que le décompte officiel ne soit pas encore venu de la plate-forme vidéo Internet. En tout cas, cela a facilement détruit le record établi en juin par le groupe de filles K-pop Blackpink pour «How You Like That», qui a officiellement attiré 1,66 million de téléspectateurs simultanés, selon YouTube.

«Dynamite» de BTS est leur première chanson en anglais – qui, selon les gars, n’était pas le plan initial, mais que la pandémie de COVID-19 les avait incités à sortir un nouveau morceau dès que possible qui relancerait leur base de fans mondiale.

«Nous voulions vraiment partager cette énergie avec les fans dès que possible», a déclaré RM de BTS, qui parle couramment l’anglais, lors d’une conférence de presse en ligne jeudi.

Dès les premières données, vous pourriez dire: mission accomplie.

BTS Army a enregistré des vues de «Dynamite» à plus de 41,7 millions dans les 6 heures suivant sa sortie vendredi sur YouTube (à 13 h KST / 12 h HE). Cela met BTS dans une excellente position pour récupérer le record de 24 heures, actuellement détenu par Blackpink «How You Like That», qui a officiellement enregistré 86,3 millions de vues au cours des premières 24 heures, par YouTube. BTS détenait auparavant ce record YouTube avec «Boy With Luv» mettant en vedette Halsey, qui a recueilli 74,6 millions de vues au cours de la période initiale d’un jour en avril 2019.

BTS, qui est géré par Big Hit Entertainment, est sur le point de sortir «Break the Silence: The Movie», un documentaire suivant le groupe lors de sa tournée du stade «Love Yourself: Speak Yourself», à partir du 10 septembre.

Vous pouvez regarder la vidéo BTS «Dynamite» ci-dessous ou sur ce lien: