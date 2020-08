Dans une nouvelle et brève série de stand-up, le comédien Katt Williams critique la réponse du président Trump au coronavirus et exhorte les gens à voter et à montrer leur soutien à Black Lives Matter.

En partenariat avec la marque de vêtements Supreme, Williams a livré son set à un public inexistant sur une scène vide. Il a également montré une nouvelle coiffure de couleur arc-en-ciel dans la vidéo de six minutes publiée dimanche.

«Merci à tous et à personne. Mesdames et messieurs, Katt Williams. Grillons, grillons, grillons », a-t-il commencé, abordant les circonstances sans précédent auxquelles les comédiens et les spectacles vivants sont confrontés pendant la pandémie de coronavirus.

Il a immédiatement critiqué la suggestion bizarre de Trump selon laquelle l’injection d’eau de Javel et l’utilisation de la lumière UV pourraient aider à prévenir le coronavirus

«En ce moment, nous avons un clown parfaitement adapté qui dirige le monde libre. Nous avons eu un gars dont les conseils incluaient des choses qu’aucun crack décent ne vous dirait de faire avec une blessure par balle. L’homme a dit que si vous aviez de l’eau de Javel, frottez-la sur vous-même. Saupoudrez-en vos yeux. Vous voyez n’importe quelle lumière UV, marchez devant elle. Mais ce sont des temps sérieux. Le président est un clown », a déclaré Williams.

Tout au long de la vidéo, le comédien a exhorté tout le monde à soutenir Black Lives Matter parce que «c’est un fait».

«La vie des Noirs compte, point final. Vous pouvez le dire. Dites-le à la maison. Dites-le où que vous soyez, peu importe qui est autour. Dites-le parce que c’est un fait », dit-il.

Williams a ensuite exhorté tout le monde à porter un masque facial pendant la pandémie et a évoqué la mort de George Floyd, qualifiant la rencontre policière qui a abouti à sa mort de «meurtre télévisé».

«C’est un virus aéroporté, mes amis. Si vous respirez de l’air, mettez un masque. Et parce que nous pouvons tous convenir que la respiration est importante, nous pouvons tous convenir que mettre votre genou sur le cou d’un homme pendant huit minutes n’est qu’un meurtre. Juste un meurtre télévisé », a-t-il dit.

Même si les gens ne sont pas satisfaits des candidats avant les élections de novembre, Williams a demandé qu’ils continuent de voter.

«Je n’ai pas le droit de dire aux gens de voter, mais je vais vous dire que même si vos choix étaient aussi stupides que le caryer, le dickory et le dock, même si c’était vos seuls choix, je vous demanderais de faire un choix. Et si vous ne pouvez pas faire de choix, allez y mettre mon nom. Cela ne comptera pas pour rien… mais j’apprécie votre vote », a-t-il déclaré.

Enfin, Williams a admis qu’il avait pris un ton plus sérieux dans ce stand-up, mais il espérait que les gens apprenaient quelque chose de ce qu’il avait dit.

J’ai gardé la plupart des blagues en quarantaine au cas où vous cherchiez à rire », dit-il. «Si vous en avez tiré quelques informations, je l’apprécie. J’ai déjà fait plus qu’un élu. »

Regardez la vidéo complète ci-dessous.