Mexico,- Eden Hazard, est sur la liste des convoqués pour le match de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City.

Bien qu’il ne soit pas en parfait état, le Belge continuant de souffrir d’une gêne à la cheville, Eden Hazard ne quitte pas l’équipe.

Il est apparu ce mercredi, que deux jours avant le match contre City, le milieu de terrain est douteux pour le match à Etihad.

Sinon, le Gallois Gareth Bale, qui est en excellent état, mais qui est à nouveau retiré de la liste finale.

Le problème a suscité la controverse parmi les Madridistas, puisque Bale en moins de matchs a plus de buts qu’Eden Hazard tout au long de la saison.

Pour de nombreux Espagnols, le Belge est l’échec de l’année, puisque toutes choses égales par ailleurs, le Français Antoine Griezmann est arrivé à Barcelone.

Le Français a marqué 14 buts avec les Blaugrana et est considéré comme un «échec» en jouant 35 des 38 matchs possibles. L’équipe de Belgique n’a qu’un seul but cette saison, et ce n’est pas un échec pour beaucoup.

APPEL DU REAL MADRID

Gardiens de but: Courtois, Areola et Altube. Défenseurs: Carvajal, Militao, Ramos *, Varane, Nacho, Marcelo, Mendy et Javi H. Milieux de terrain: Kroos, Modric, Case, Valverde et Isco. Attaquants: Hazard, Benzema, Lucas V, Jović, Asensio, Brahim, Vinicius et Rodrygo.

En dehors de ceux appelés, en plus de Bale, il y a James Rodríguez et Mariano, ce dernier en raison d’une blessure. Cependant, le capitaine Sergio Ramos voyage avec l’équipe, malgré sa suspension.

Photo courtoisie du Real Madrid

