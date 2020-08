Groupe de musique Le tabouret est au centre de la polémique après un concert auquel ses membres ont joué au festival Starlite à Marbella. Dans une série de vidéos qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux, nous pouvons voir comment pendant tout le passage il y a eu une absence quasi totale de masques et une distance de sécurité entre les personnes du public; Pour cette raison, rares sont ceux qui ont décidé de porter plainte contre Willy Bárcenas et son équipe pour l’irresponsabilité de ne pas paralyser le concert dans cette situation.

Mimi Doblas et Willy Bárcenas

Mais le truc ne s’est pas arrêté là et c’est que cette vague de critiques s’est amplifiée après avoir été publiée une vidéo de la performance de « Sirenas » dans ledit festival dans laquelle Bárcenas crie « pas un putain de masque ». De nombreux internautes sur les réseaux sociaux ont interprété cette phrase comme un appel au public à les supprimer et évidemment la grande majorité des commentaires à l’égard de l’artiste ont été négatifs. Quelques commentaires auxquels Mimi Doblas, leader de Lola Indigo, s’est associée. L’artiste a profité de son concert à Castellón ce samedi 8 août pour plaider en faveur de la culture en période de coronavirus et pour jeter un coup de poing direct à Willy Bárcenas, en se souvenant que c’est maintenant que les artistes doivent être plus responsables que jamais.

«La culture est sûre. Il y a beaucoup de choses qui ne le sont pas. Nous allons continuer à le crier jusqu’à ce qu’ils nous prêtent attention une fois parce que le secteur artistique, comme prévu, il est le plus endommagé de tous « , a commencé par dire Lola Indigo, faisant allusion au nombre d’événements culturels qui sont affectés par la crise du COVID-19. »Il est irresponsable pour tout artiste d’encourager le public à ne pas se conformer aux règles de sécurité. Si cela se produit, ni vous ne pourrez profiter du reste des concerts de ces cycles, ni les artistes ne pourront aller à ces cycles », a-t-il poursuivi en lançant une zasca directe au chef de Taburete. « Ils éliminent les loisirs et éliminent le travail de nombreuses personnes qui en ont besoin », la jeune fille a condamné.

La libération de tabouret

Les applaudissements à Castellón ont été unanimes et ont été reproduits sur les réseaux sociaux, où des milliers de personnes ont partagé la vidéo du moment, applaudissant les paroles de Lola Indigo. Mais ce n’est pas la seule personne qui a parlé et c’est que Willy Bárcenas lui-même a décidé de se défendre; l’a fait d’abord dans une brève déclaration publiée par leur groupe dans laquelle ils se souviennent qu’ils ne participent pas à la « organisation, contrôle de capacité ou vente de billets » et ils soutiennent que les concerts ne sont pas aujourd’hui « les principales sources d’épidémies » du coronavirus. Mais la chose ne s’est pas arrêtée là, Bárcenas lui-même a décidé individuellement d’expliquer la phrase controversée pour laquelle il a été critiqué ces dernières heures.

Willy Bárcenas

Réponse de Bárcenas aux critiques

« Hier et lors d’occasions précédentes, en Les mesures Starlite ont été respectées; tout le monde devait passer avec un masque, la distance de sécurité a été respectée et même à l’entrée de tout le monde ils ont mesuré la température pour pouvoir passer « , a-t-il commencé par raconter cela. Un message soutenu par l’organisation officielle de l’événement, qui sur Twitter a partagé une vidéo du concert avec le message: « Dans cette vidéo, vous pouvez voir comment le concert d’hier soir la distance de sécurité stipulée a été maintenue. Les images prises sous d’autres angles peuvent être trompeuses. »

En parallèle, Willy Bárcenas a voulu justifier la phrase dont tout le monde parle. « Il est vrai que lorsque je chante la chanson » Sirenas « , je remarque que beaucoup de gens ont baissé leurs masques et d’où la phrase que je dis «pas un putain de masque». Je le fais plus comme un reproche ou comme commentaire que je ne regarde pas les masques, n’encourage pas les gens à retirer le masque. Ce serait complètement absurde et en aucun cas nous n’avons voulu faire quelque chose comme ça« , a condamné cela, en essayant de faire comprendre qu’en aucun cas, personne n’a demandé à retirer le masque.