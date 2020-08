Whoopi Goldberg, Lee Daniels, la directrice de Marvel Victoria Alonso et d’autres poids lourds d’Hollywood sont à bord pour une nouvelle série de conversations virtuelles de l’Academy of Motion Picture Arts and Science.

La série, intitulée «Dialogues de l’Académie: ça commence avec nous», fait partie de l’initiative d’équité et d’inclusion Aperture 2025 du groupe. Les sujets incluront la race, l’ethnie, le sexe, l’histoire, l’opportunité et l’art du cinéma.

«Avec notre série ‘Dialogues de l’Académie’, l’Académie crée un espace pour nos membres – et le public – pour parler de l’inclusion d’une manière opportune, pertinente et permettant un échange significatif sur la façon d’apporter un changement systémique à Hollywood, »A déclaré Lorenza Muñoz, vice-présidente exécutive des relations avec les membres et des récompenses. «Ces conversations peuvent être inconfortables pour certains, mais elles sont nécessaires pour élargir les histoires qui sont racontées et augmenter les opportunités pour ceux qui ont été exclus.»

Tout d’abord, une discussion avec le gouverneur de l’Académie Goldberg et l’avocat des droits civils Bryan Stevenson, fondateur et directeur exécutif de Equal Justice Initiative. Tourné le 21 juillet, les deux hommes discutent du rôle de la narration dans la lutte contre les inégalités raciales et ethniques, ainsi que de l’impact durable des tropes racistes et des stéréotypes néfastes dans les films hollywoodiens. Cette conversation est désormais disponible sur la page YouTube AMPAS.

En savoir plus sur les conversations et les participants à venir:

Dialogues de l’Académie: «Native Son»

L’Académie présentera une conversation avec le réalisateur nominé aux Oscars Lee Daniels («Precious: Basé sur le roman« Push »de Sapphire») et l’écrivain oscarisé Tarell Alvin McCraney («Moonlight») à propos de leurs voyages personnels et professionnels industrie cinématographique en tant que gays noirs. Emil Wilbekin, directeur des médias et fondateur de Native Son, un groupe de réseautage pour les hommes gais noirs professionnels, animera la discussion. Disponible sur YouTube le 27 août.

Dialogues de l’Académie: «Posséder nos histoires»

Bird Runningwater, directeur du programme autochtone à l’Institut Sundance, animera une conversation avec les écrivains Misan Sagay («Belle») et Ligiah Villalobos («Sous la même lune») et les cinéastes Elle-Máijá Tailfeathers («Le corps se souvient quand le World Broke Open ») et Lulu Wang (« The Farewell ») sur le rôle que le contrôle des studios et des sociétés de production a joué pour empêcher que des histoires authentiques soient racontées. Disponible sur YouTube le 3 septembre.

Dialogues de l’Académie: «L’effacement des Latinos à Hollywood»

Les Latinos sont le plus grand groupe ethnique des États-Unis, représentant 18% de la population, et pourtant – que ce soit devant la caméra, derrière la caméra ou à des postes de direction – ils sont largement absents de la narration américaine. Animée par Muñoz, cette discussion explorera l’identité, la complexité d’être latin, l’héritage du colonialisme et, surtout, les solutions pour l’inclusion. Les panélistes comprennent la vice-présidente exécutive, Production, Marvel Studios Victoria Alonso, la directrice de casting Carmen Cuba («The Martian»), la réalisatrice Nadia Hallgren («Becoming»), la fondatrice / présidente d’American Entertainment Marketing et co-fondatrice, LA Collab Ivette Rodriguez, entre autres. Disponible sur YouTube le 10 septembre.

Dialogues de l’Académie: «ICON MANN: We Are the Culture»

En partenariat avec ICON MANN, une société de médias et de conseil engagée à transformer positivement le dialogue et l’image des hommes noirs, l’Académie présentera une mairie axée sur l’adhésion noire de l’Académie et les défis de la représentation et de l’inclusion dans l’industrie, animée par Shawn Finnie, directrice associée des relations avec les membres et de la sensibilisation de l’Académie. Les panélistes comprennent l’acteur et cinéaste nommé aux Oscars Taraji P. Henson («L’étrange histoire de Benjamin Button»), l’acteur Delroy Lindo («Da 5 Bloods») et la scénariste-réalisatrice Gina Prince-Bythewood («La vieille garde»), parmi autres. Disponible sur YouTube en septembre.

Dialogues de l’Académie: «ICON MANN, deuxième partie: investir en vous-même»

Présenté en collaboration avec ICON MANN, cette discussion explorera l’appropriation et le contrôle de ses histoires et de son contenu pour réussir en dehors du système hollywoodien traditionnel. Lors d’une conversation avec Franklin Leonard, fondateur de la liste noire, les panélistes comprennent le producteur et gouverneur de l’Académie DeVon Franklin («Breakthrough») et la productrice Debra Martin Chase («Harriet»), entre autres. Disponible sur YouTube en septembre.

Dialogues de l’Académie: «Des documentaires à travers notre objectif»

Bien que le domaine des documentaristes talentueux soit parmi les plus diversifiés de l’industrie du divertissement, les occasions de raconter leurs histoires continuent d’être un défi pour les personnes issues de communautés raciales et ethniques sous-représentées. Le gouverneur de l’Académie et lauréat d’un Oscar, Roger Ross Williams («The Apollo») animera une discussion sur les changements systémiques qui doivent se produire pour que les communautés marginalisées puissent raconter des histoires à travers leur propre prisme. Les panélistes comprennent les cinéastes Lisa Cortés («All In: The Fight for Democracy»), Bao Nguyen («Be Water») et Dawn Porter («John Lewis: Good Trouble»). Disponible sur YouTube en octobre.

Dialogues de l’Académie: «Casting conscient des couleurs»

Il y a une longue histoire de décisions de casting qui ont sévèrement limité les opportunités pour les acteurs de couleur aux stéréotypes et aux rôles mineurs, faisant écho à l’utilisation ouvertement raciste du blackface dans les films «classiques», et il reste un effet d’entraînement de l’histoire discriminatoire d’Hollywood dans les pratiques d’embauche aujourd’hui. La collaboration créative entre les directeurs de casting et les cinéastes offre une formidable opportunité de mieux refléter, à l’écran, le monde tel qu’il est. Cette conversation franche se penchera sur les effets du casting inéquitable et biaisé et attendra avec impatience les façons dont l’inclusion et l’authenticité peuvent enrichir à la fois nos films et notre culture. Disponible sur YouTube en octobre.

Dialogues de l’Académie: «Comment la parité entre les sexes changerait-elle Hollywood?»

Étant donné que le cinéma est l’une des formes d’art les plus importantes et les plus percutantes, que doit-il se passer pour que les femmes et les filles se voient reflétées dans des histoires et trouvent plus de modèles à l’écran et derrière la caméra? Comment l’augmentation du nombre de femmes réalisatrices, productrices, exécutives et autres occupant des postes de décision permettrait-elle d’introduire une culture de travail qui permet l’expression complète des capacités, des compétences en leadership, de l’intellect et de la force des femmes? Des études ont montré que les lieux de travail avec plus d’équité, d’inclusion et d’équilibre entre les sexes se traduisent par plus de collaboration, une diversité de pensée et une productivité plus élevée. Ce Dialogue de l’Académie se penchera sur ce que signifie la véritable équité et l’inclusion, comment cela mènera inévitablement à un environnement de travail plus sûr et comment normaliser et amplifier le leadership et l’autonomisation des femmes. Disponible sur YouTube en octobre.

Dialogues de l’Académie: «Élargir l’ouverture de l’excellence»

Le rôle des membres de l’Académie en tant qu’arbitre de l’excellence cinématographique a été influent et important au cours des 93 dernières années. Cette discussion se concentrera sur l’importance d’élargir l’ouverture à travers laquelle l’art cinématographique est vu et comment l’excellence se présente sous de nombreuses formes. Disponible sur YouTube en octobre.

«Dialogues de l’Académie: ça commence avec nous» fait partie de l’Académie Aperture 2025, la prochaine phase de l’initiative d’équité et d’inclusion de l’Académie, qui poursuit les efforts continus de l’organisation pour faire progresser l’inclusion dans l’industrie du divertissement et augmenter la représentation au sein de ses membres et de la communauté cinématographique dans son ensemble.