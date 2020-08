Les choses empirent de plus en plus pour Cuba Gooding Jr. Une fois de plus, l’acteur a été accusé d’inconduite sexuelle. Selon Variety, un nouveau procès allègue qu’en 2013, Gooding a emmené une femme dans une chambre d’hôtel à New York et l’a violée deux fois.

Acteur primé aux Oscars a été arrêté l’été dernier pour des accusations similaires et est actuellement jugé pour six chefs d’abus sexuels. pour des délits mineurs après les accusations portées par trois femmes différentes.

L’une des accusations auxquelles vous faites face, affirme qu’il a serré la poitrine d’une femme à l’hôtel Moxy à Times Square; un autre qui s’est impliqué en touchant de force une femme dans une boîte de nuit de Manhattan; et un troisième, un serveur du restaurant Tao Downtown, dit qu’il lui a pincé les fesses.

Les accusations les plus récentes dépassent de loin la gravité de toutes les précédentes. La femme, identifiée comme « Jane Doe », affirme avoir rencontré Gooding dans la section VIP d’un club de Greenwich Village en août 2013. Gooding l’aurait invitée à prendre un verre dans son hôtel de Soho, et elle a accepté. Avant d’arriver au bar de l’hôtel Mercer, l’acteur lui a demandé de s’arrêter dans sa chambre pour qu’il puisse se changer.

Alors qu’il commençait à se déshabiller, Gooding aurait mis la musique de Mumford & Sons. Jane Doe allègue qu’elle a verbalement demandé à quitter la pièce et à se rendre au bar du rez-de-chaussée. Cependant, selon le procès, «le plaignant portait une robe sans manches ce soir-là. L’accusé a fini d’enlever ses vêtements [ahora estaba completamente desnudo] et de force et sans consentement, il a mis une main sur sa robe pour toucher les seins de la plaignante et une main à l’intérieur de sa robe « .

Le procès continue en affirmant que la femme a dit «non» à plusieurs reprises. Ensuite, l’acteur l’aurait violée deux fois. Ensuite, elle «s’est précipitée hors de la chambre d’hôtel» et s’est dirigée «en bas pour rencontrer son amie». Elle réclame un procès devant jury et des dommages-intérêts non spécifiés.

Jusqu’à présent, Gooding a répondu par l’intermédiaire de son avocat Mark Heller. « Les allégations sont complètement fausses », a déclaré Heller.. « Aucune plainte n’a été déposée il y a sept ans. » Maintenant, c’est une question de temps pour connaître le verdict d’un tribunal américain, qui peut être jusqu’à 15 ans de prison.