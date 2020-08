L’acteur qui joue Kingpin, Vincent D’Onofrio, veut que Charlie Cox joue Matt Murdock, également connu sous le nom de Daredevil à l’UCM, soit dans un film solo ou d’équipe

Après la première des Avengers de l’univers cinématographique Marvel, Marvel a commencé à générer du contenu pour le petit écran afin de capitaliser sur la popularité de ses personnages. Netflix a ensuite amené une autre super équipe avec les Defenders à l’écran, rejoignant Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones et Iron Fist après avoir sorti leur série seul avant le croisement de l’équipe. Cette vague a commencé avec Daredevil, avec Charlie Cox en tant qu’avocat et veilleur de nuit.

Daredevil a été créé en 2015 et est devenu un succès instantané en raison de son ton et de son contenu plus matures, de son action formidable et de ses performances de premier ordre. Pour beaucoup, Cox est devenu la version ultime de Daredevil, et la connectivité flexible de la série aux films UCM a laissé les fans désireux de le voir sauter sur grand écran. Malheureusement, Daredevil a été annulé en 2018 après trois saisons. Certains ont continué à attendre que Cox reprenne le Diable de Hell’s Kitchen, et leur souhait est partagé par le co-star de la série Vincent D’Onofrio.

D’Onofrio a joué aux côtés de Cox Daredevil dans le rôle de Wilson Fisk, alias Kingpin, et l’acteur veut voir Cox habillé à nouveau en homme sans peur. D’Onofrio s’est récemment entretenu avec Comicbook et a discuté de l’avenir possible de Kingpin et de l’homme intrépide de l’UCM. Dans l’esprit de D’Onofrio, il n’ya personne d’autre pour jouer à Daredevil à l’UCM.

« Le plus évident, qui est Daredevil, je crois toujours en Charlie Cox en tant que Daredevil. Et je pense que s’ils font un film Daredevil ou ont un Daredevil dans l’un de leurs films, j’espère juste que c’est Charlie, parce que je crois en lui. comme Daredevil, j’ai adoré travailler avec ce type. «

Le désir de voir Cox jouer à nouveau à Man Without Fear pourrait être partagé par les fans et D’Onofrio, mais Cox a douté qu’il ait à nouveau cette opportunité. Il avait précédemment déclaré qu’il espérait que Marvel Studios relancerait Daredevil s’ils prévoyaient d’utiliser le personnage dans un projet à venir, plutôt que de le ramener. Marvel approche maintenant du moment où ils seront légalement autorisés à développer des plans pour le personnage après l’annulation avec Netflix.

Si D’Onofrio réalise son souhait de voir Cox jouer Daredevil à l’UCM, il devrait être encore plus enthousiasmé par cette décision que les fans. La décision de ramener Cox en tant que Matt Murdock augmenterait également les chances de D’Onofrio de revenir en tant que Kingpin. Les fans voulaient les voir tous les deux dans les films UCM depuis longtemps, et il serait étrange que Marvel Studios ramène Daredevil de Charlie Cox et ne fasse pas la même chose pour Kingpin de D’Onofrio. Une fois que Marvel Studios pourra commencer à faire des plans avec Daredevil dans le futur de l’UCM, il ne faudra peut-être pas longtemps avant de savoir si Cox continuera ou non à donner vie au personnage. Peut-être que la campagne pour sauver la série obtiendra le même résultat que celle réalisée avec le Snyder Cut et nous pourrons peut-être le voir. Espérons que vous ne pensez pas?