Nous avons à peine vu grand-chose de Zack Snyder Ligue de justice encore, mais c’est déjà mieux que la version sortie dans les cinémas en 2017. Du moins, c’est selon le seul et unique Darkseid lui-même.

Aujourd’hui, Snyder a dévoilé notre premier regard sur un Steppenwolf en ligne redessiné, qui rejoint un clip précédent que le cinéaste a partagé comme à peu près tout ce que nous avons vu sur le Snyder Cut à ce jour. Mais c’est suffisant pour que la star Ray Porter déclare que c’est déjà mieux que ce que Joss Whedon a proposé pour le montage théâtral.

Porter, dont l’uber-méchant n’était pas du tout présenté dans la coupe de Whedon, s’est rendu sur Twitter aujourd’hui à la suite de la publication de Snyder pour faire l’éloge de ce que nous avons vu de son film jusqu’à présent, en disant:

«Une vidéo de 30 secondes et une image basse résolution. Déjà mieux que l’intégralité de cette «autre» version. F ** k les trolls. Cela va être épique », a écrit Porter sur Twitter.

Une vidéo de 30 secondes et une image basse résolution. Déjà mieux que l’intégralité de cette «autre» version. F ** k les trolls. Ça va être épique. – Ray Porter (@Ray__Porter) 8 août 2020

Alors que Steppenwolf sera toujours le méchant de la pièce, Darkseid devrait jouer un rôle plus important que vous ne le pensez. Cette fois, il apparaîtra dans le cadre du flash-back de l’ancienne bataille entre la Terre et Apokolips et il se présentera également dans le présent, rencontrant la Ligue pour la première fois. Le clip de 30 secondes que Porter mentionne a taquiné l’arrivée de Darkseid, alors que Wonder Woman de Gal Gadot était représentée inspectant une peinture rupestre préhistorique du tyran.

Le refus de Porter de mentionner le nom de Whedon dans son tweet montre à quel point les personnes impliquées dans JL ont peu de respect pour ce qu’il a fait avec le film. De plus, nous savons tous que Ray Fisher n’est pas fan de l’homme lui-même, ayant publiquement accusé le réalisateur des Avengers de comportement abusif sur le plateau lors des reprises. Fisher a laissé entendre qu’il construisait également une affaire sérieuse contre Whedon, nous devrons donc voir comment cela se passe.

Sur une note plus positive, nous attendons la première bande-annonce du Ligue de justice Snyder Cut pendant DC FanDome le 22 août. Regarde cet espace pour plus.