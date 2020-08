L’acteur des garçons, Antony Starr (Homelander), avoue son intérêt à jouer Wolverine dans les futures adaptations de l’univers cinématographique Marvel

L’une des stars de The Boys, Antony Starr, a avoué son intérêt à jouer Wolverine dans les prochains films Marvel. Starr est l’un des principaux protagonistes de la série The Boys d’Amazon Prime, qui donne une tournure plus sombre et plus audacieuse aux tropes classiques d’être un super-héros. Dans la série, Starr joue Homelander, un super-héros ou « je savais » comme on les appelle dans la série, qui a été décrit comme une version sociopathique de Superman.

L’affinité de Starr pour jouer aux super-héros est liée à son intérêt pour Wolverine, un personnage emblématique de Marvel connu pour ses histoires X-Men et ses griffes d’adamantium. Le personnage a longtemps été décrit dans les films de Hugh Jackman, dont la performance dans Logan a été saluée par les critiques et les fans. Bien que le monde de X-Men soit historiquement resté en marge de l’univers cinématographique Marvel, l’acquisition de la 20th Century Fox par Disney a signalé l’arrivée imminente de mutants au MCU. En conséquence, le personnage de Wolverine peut réapparaître à nouveau dans les futurs films, et le rôle est désormais entre les mains de tout acteur intéressé.

Starr s’est récemment entretenu avec ScreenGeek pour parler de la prochaine saison de The Boys. Lorsqu’on lui a demandé quel personnage de X-Men il aimerait le plus jouer, Starr a répondu que Wolverine serait son premier choix, malgré les «grosses chaussures à remplir». Il a continué à faire l’éloge de la performance de Jackman et a plaisanté en disant que « le rôle de Wolverine ne porte pas de spandex, ce qui est définitivement négatif. »

Malgré son enthousiasme, Starr reste attaché aux garçons et à son personnage de Homelander. Dans la même interview, alors que Starr a souligné que s’il « serait tenté » de jouer Wolverine, il a également mentionné que « quoi qu’il arrive, viendra ». Starr espère que les téléspectateurs apprécieront autant la saison 2 de la série The Boys que la précédente et ont également apprécié l’opportunité de travailler sur la saison 3. Bien que Starr veuille rejoindre le MCU, il a eu du succès avec The Boys, qui a reçu des critiques élogieuses lors de sa première saison. Même si Starr n’est pas choisi pour le rôle de Wolverine, l’acteur continuera à avoir une base de fans fidèle pendant des années, compte tenu de la série originale d’Amazon.

Bien que l’on ne sache toujours pas qui Marvel recherche pour le rôle de Wolverine, un redémarrage de X-Men signifierait que le studio recherchera des acteurs plus jeunes. Indépendamment de la façon dont le casting de Wolverine se déroule, il semble que Starr devra attendre un peu plus longtemps pour voir s’il se qualifie.