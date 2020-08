Alors que la majorité des Guerres des étoiles les fans tiennent des débats crédibles et rationnels en ce qui concerne leurs désaccords sur la trilogie Sequel de Disney, un certain nombre d’entre eux ont, au fil des ans, déraillé et commencé à harceler les acteurs et l’équipe sur les plateformes de médias sociaux.

À ce stade, nous savons tous que la Maison de la souris a non seulement laissé tomber le récit général de la trilogie Sequel, mais qu’elle n’a pas non plus réussi à coller à l’atterrissage avec l’épisode IX, commercialisé comme le dernier film de la saga Skywalker. En tant que tels, les trois versements restent controversés et source de division. Une partie du fandom, quant à lui, a pris cela un peu trop dur, certains allant jusqu’à nier tout l’arc de l’histoire à cause du SJW et de l’approche progressive de Disney.

Après tout, Thee Force Awakens mettait en vedette une personne noire en tant que personnage central et une protagoniste féminine pour la première fois dans l’histoire de la franchise. Bien que cela, en soi, ne soit pas quelque chose qui dérange la plupart des fans en ce qui concerne les choses qu’ils détestent à propos de Star Wars de Disney, une minorité vocale sur Twitter a continuellement harcelé les personnes impliquées dans la trilogie Sequel pour le prétendu politiquement correct. Cela inclut John Boyega, que nous connaissons sous le nom de Finn, un stormtrooper devenu rebelle.

Il semble cependant que l’acteur en ait assez de fans «toxiques» de Star Wars. Il a donc récemment pris le temps de les fermer sur sa page Twitter:

Les fans de Toxic Star Wars trouvent toujours leur chemin vers mes mentions. Seigneur. Dois-je être franc? Je ne baise plus avec toi 🤷🏾‍♂️ – John Boyega (@JohnBoyega) 21 août 2020

Lord a attendu si longtemps pour dire aux fans toxiques de se retirer. ☺️ – John Boyega (@JohnBoyega) 21 août 2020

Ce n’est pas la première fois que Boyega fait tout son possible pour critiquer les fans toxiques. Et l’attitude n’est pas inconnue non plus. C’est le même sentiment de droit qui hantait Hayden Christensen dans la trilogie Prequel. Même l’actrice Kelly Marie Tran a dû faire une pause dans les médias sociaux et chercher une thérapie à cause de la cyberintimidation.

L’acteur a récemment reçu beaucoup d’attention médiatique pour ses paroles courageuses à la suite des manifestations de Black Lives Matter. Et si l’on en croit les derniers rapports, il veut continuer à reprendre son rôle de Finn à l’avenir Guerres des étoiles projets.