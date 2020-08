Le prochain film de Mark Millar Netflix a trouvé son scénariste.

Le prochain film Reborn de Netflix basé sur la bande dessinée du même nom de Mark Millar a trouvé son scribe dans l’écrivain en herbe Bek Smith.

En 2017, Netflix a acheté Millarworld et s’est mis à développer des adaptations des différentes propriétés de l’entreprise. Formé en 2004, Millarworld a servi d’empreinte sous laquelle de nombreuses propriétés appartenant aux créateurs de Mark Millar ont été publiées. Cela comprenait notamment Wanted, Kick-Ass, ses suites Kick-Ass 2 et Kick-Ass 3, et Secret Service qui a ensuite été rebaptisé Kingsman: Secret Service après l’adaptation cinématographique du même nom.

Depuis l’achat, Netflix a mis en développement un certain nombre d’adaptations des œuvres de Mark Millar. Cela inclut American Jesus, Supercrooks, Jupiter’s Legacy, Huck et Reborn. La bande dessinée se concentre sur une femme qui meurt à l’âge de 80 ans, pour se retrouver dans un pays fantastique plein de monstres où le bien et le mal se livrent une bataille sans fin et se lance dans une quête pour retrouver son mari décédé avant elle. .

La prochaine adaptation cinématographique Netflix de Reborn a déjà signé le réalisateur Lego Batman Movie Chris McKay pour diriger le projet avec Sandra Bullock en tant que productrice. En outre, Mark Millar et l’artiste Reborn Greg Capullo sont tous deux producteurs exécutifs. Mais maintenant, la prochaine adaptation a ajouté un nouvel écrivain à sa liste.

Bek Smith, parfois crédité comme Rebekah F. Smith, travaille dans l’industrie cinématographique depuis 2007, occupant divers rôles dans différents projets. Le scribe a servi d’écrivain pour l’émission de télévision CBS Zoo. Ce sera la première fois que l’écrivain rédigera un long métrage.

