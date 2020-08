Lady Gaga fait son retour tant attendu sur la scène des VMA: la chanteuse se produira aux MTV Video Music Awards pour la première fois en sept ans.

Lady Gaga – qui est nominée dans neuf catégories – a partagé la nouvelle via une vidéo Instagram, avec la légende: «J’ai rêvé à la maison de #Chromatica, et il est enfin temps de décoller pour la première performance en direct.» Elle rejoint les artistes déjà annoncés BTS, Doja Cat, J Balvin, The Weeknd, Roddy Ricch, Maluma et CNCO.

Les VMA 2020, animées par Keke Palmer, seront diffusées en direct le dimanche 30 août à 20 h HE (et en différé PT).

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* Le Daily Show With Trevor Noah s’étendra à cinq soirs la semaine du lundi 17 août et du lundi 24 août pour couvrir les conventions nationales démocrates et républicaines.

* Bucket List Bistro, l’émission de cuisine numérique de Fox animée par Christy Carlson Romano (Even Stevens), fera ses débuts le jeudi 27 août à 17 h HE sur la chaîne YouTube de Fox, Fox Now et Hulu.

* Netflix a dévoilé une bande-annonce de Young Wallander, qui raconte le premier cas du détective Kurt Wallander. L’acteur suédois Adam Pålsson assume le rôle principal, qui était auparavant joué par Kenneth Branagh dans la série BBC. La nouvelle première prise le jeudi 3 septembre.

* Netflix a publié une bande-annonce pour la deuxième et dernière saison de Trinkets, qui sortira le mardi 25 août:

