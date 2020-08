Début 2020, une émission de télévision mettant en vedette des amis et des membres de la famille enfermés dans leurs maisons respectives alors qu’une pandémie mortelle ravageait le globe aurait été qualifiée de drame dystopique et aurait été traitée comme un divertissement d’évasion pour ceux qui cherchent à s’immerger complètement dans un monde. contrairement aux leurs. Mais plus de la moitié de l’année, c’est devenu la nouvelle norme.

Avec ce changement radical de mode de vie, l’industrie de la télévision scénarisée a également dû pivoter.

Ce qui était peut-être autrefois supposé n’être qu’une série temporaire d’épisodes spéciaux produits à distance (« All Rise », « Mythic Quest: Raven’s Banquet ») et des séries disparues depuis longtemps mais toujours appréciées (« Parks and Recreation », » Happy Endings »), répondant en temps quasi réel à la façon dont les relations évoluent au cours de l’auto-isolement et de la distanciation sociale, s’est transformée en une vague plus large de nouveaux programmes. Les diffuseurs, les réseaux câblés et les streamers se battent non seulement pour livrer les originaux dans un contexte d’arrêt de la production en cours, mais proposent également un contenu qui reflète le moment sans précédent dans lequel le monde se trouve – pour aider le public à traiter et peut-être acquérir une nouvelle perspective.

«La télévision scénarisée est devenue un univers alternatif ou une époque antérieure dans l’histoire. Il ne se sent plus lié à la réalité dans laquelle nous vivons tous », déclare le producteur exécutif Martin Gero. «Donc, nous comprenons absolument que certaines personnes peuvent être comme, ‘Pourquoi voudrais-je plus de Zoom dans ma vie?’ mais je pense vraiment que c’est une opportunité.

Gero, qui vient de terminer la série de son drame à haut indice d’octane NBC «Blindspot», travaille déjà d’arrache-pied sur sa prochaine nouvelle série, co-créée avec Brendan Gall, pour le réseau de diffusion. Actuellement intitulé «Connexion», il s’agit d’une comédie d’une demi-heure centrée sur un groupe d’amis restant en contact grâce à des chats vidéo pendant la pandémie. «Connecting», dont la première est prévue cet automne, ne sera pas la première de ces séries, mais elle est également loin d’être la dernière.

« Love in the Time of Corona », de « The Fosters » et « Good Trouble » boss Joanna Johnson, tandis que HBO a « Coastal Elites » du dramaturge, auteur et scénariste Paul Rudnick arrive en septembre et Netflix abandonnera l’anthologie «Social Distance» de Jenji Kohan et Hilary Weisman Graham plus tard à l’automne.

«Au début, nous l’avons présenté comme une idée ‘Love Actually’, non pas pour faire la lumière sur la gravité de ce virus et les effets dévastateurs qu’il a sur tant de gens, mais pour montrer le côté où les gens essaient de se connecter parce qu’ils se sentent seuls », dit Johnson. «J’étais plus intéressé par les relations de vie qui étaient déjà établies, comme les parents dont l’enfant rentre de l’université parce qu’ils ne peuvent pas terminer leur année en quarantaine, ou une famille qui a un être cher dans une maison de retraite ou des colocataires qui commencent à se rendent compte qu’ils ont un dysfonctionnement dans leur relation et le mariage où vous êtes deux personnes motivées qui ne sont généralement pas à la maison ensemble tout le temps. C’est plus une comédie dramatique romantique. L’idée de ce spectacle est d’explorer l’humanité et les relations, l’amour et la connexion.

La clé de tous ces spectacles sera de puiser dans les sentiments du moment sans submerger le public déjà stressé et anxieux. Comme le dit Gero, ils cherchent à créer des «plats réconfortants». Cela signifie être capable de mélanger un peu d’humour, ainsi que d’offrir un peu de réflexion dans un temps extrêmement rapide et incertain.

«Je ne voulais pas que le matériel se sente instantanément démodé, alors j’ai essayé de faire très attention aux références», explique Rudnick. «Les choses sont tellement folles que lorsque vous pensez à il y a trois mois, cela ressemble à une vie et les gens sont presque nostalgiques de février. Je voulais refléter ce sentiment d’être submergé par chaque événement possible afin que cela se sente émotionnellement valable à tout moment. Je pense que cela pourrait fonctionner comme une capsule temporelle de la vie des Américains.

«Les élites côtières» commencent avant le coronavirus, «quand nous étions dans une zone de politique pure 100% du temps», note Rudnick, puis avance alors que la pandémie atteint son apogée et que les manifestations de Black Lives Matter commencent. «Il suit en fait l’histoire comme elle se brise. C’était une excellente façon d’organiser le matériel.

L’histoire de «Connecting» commencera à la mi-mars «puis rattrapera lentement celle d’aujourd’hui», dit Gero. « Même ce petit peu d’espace et de perspective a été très utile pour essayer de construire à quoi ressemble une saison de la série. »

«Love in the Time of Corona» a lieu dans les premières semaines de la pandémie, jusqu’aux débuts des manifestations inclusivement, et «Social Distance» se déroule en avril et mai.

«L’un des plus grands défis à relever est de saisir un moment tel que nous le vivons», dit Graham. «La plupart des émissions ou des films qui examinent un événement historique prennent une certaine distance. Donc, cela semblait intimidant, mais ce qui a rendu cela faisable, c’est que tout le monde sur la planète vit cela en ce moment.

Cette connexion partagée dans la vie réelle ajoute certainement de la pertinence à ces émissions, mais pour Rudnick, il y a aussi une «urgence» du moment qui coupe le défi de répondre aux événements en temps réel et en fait un privilège.

«Tout le monde a hâte d’avoir un débouché», dit-il. «Il y a cette conversation nationale extrêmement émouvante qui dure depuis toujours mais certainement, grâce aux médias sociaux, nous sommes tous dans le même bateau. Et je voulais canaliser cela et en représenter au moins un quart. Cela semblait nécessaire, d’une certaine manière. En tant qu’écrivain, je sens que j’aurais raté une opportunité [if I didn’t write about this]. »

Garder son histoire centrée sur le «besoin de réinventer les systèmes», comme le travail à domicile, et la façon dont nous «communiquons quotidiennement» lorsque la famille et les amis sont dispersés dans le monde, maintient la «distance sociale» ancrée, dit Graham.

«Le temps se déplace d’une manière si étrange pendant la quarantaine et chaque épisode est horodaté», dit-elle. «Nous lions chaque épisode à quelque chose qui se passait dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux ou à un reportage qu’un personnage est en train de raconter.

Johnson pense qu’après quelques mois de traitement de cette nouvelle façon de vivre par eux-mêmes, ils sont prêts à «voir comment les autres pensent».

Graham est d’accord, qualifiant le processus de «cathartique».

Le processus de réalisation de ces spectacles a également été quelque peu réinventé à partir des productions qui étaient en marche au début de l’année.

«Connexion» ressemblera à une «version NBC de Zoom», dit Gero. Il a créé des scripts et des scènes riches en dialogues qui joueraient bien avec des têtes parlantes dans des boîtes. De même, les «élites côtières» avaient surtout des acteurs qui tournaient leurs monologues chez eux. « Love in the Time of Corona » tourné dans les maisons de ses acteurs avec une configuration à deux caméras qui permettait des plans larges et un peu plus de physicalité. «Social Distance» est «dit via Internet des objets connectés», dit Graham, ce qui signifie que certains épisodes présenteront des appels Zoom et FaceTime, mais aussi les points de vue d’une caméra de nounou, des caméras de sécurité, des sonnettes vidéo et même des médias sociaux des moments.

L’utilisation de ces méthodes de narration élargie a permis à chaque émission d’employer des dizaines d’acteurs et de membres d’équipage, des réalisateurs, monteurs et cinéastes aux concepteurs de costumes et de production, ainsi que de nouveaux postes, y compris des coordinateurs de sécurité et des DJ Zoom.

«Nous faisons cela principalement comme une entreprise créative, mais il est également important pour nous d’employer autant de personnes que possible humainement et de ramener les gens au travail», dit Gero.

Avec ces émissions qui créent non seulement des expériences partagées entre leurs personnages et leur public, mais permettent également de maintenir l’entreprise et les professionnels employés, l’industrie peut simplement se lancer dans une ère de «pointe de la télévision produite à distance».