Love Hard de Netflix lance Dobrev, Yang et Melton

Après avoir acquis les droits de la comédie romantique l’été dernier, Netflix a commencé à constituer une distribution d’ensemble pour le prochain Aimer fort avec les ajouts de Nina Dobrev (The Vampire Diaries), Jimmy O. Yang (Île fantastique) et Charles Melton (Mauvais garçons pour la vie), conformément à la date limite.

Écrit par Danny Mackey et l’ancienne scénariste devenue agent littéraire Rebecca Ewing, l’histoire est décrite comme une combinaison de Quand Harry rencontre Sally et Roxanne et se concentre sur une fille de LA qui tombe amoureuse d’un gars de la côte Est sur une application de rencontre, mais quand elle essaie de le surprendre pour Noël, elle apprend qu’elle a été pêchée au chat. Elle apprend plus tard que l’objet de son affection vit dans la même ville que son pêcheur, qui lui promet que si elle se fait passer pour sa petite amie pour les vacances, il les aidera à s’installer tous les deux.

Le film devrait être réalisé par Hernán Jiménez, surtout connu pour le drame costaricien acclamé de 2016 À propos de nous et la comédie dramatique d’ensemble 2018 Autre part, et sera produit par McG et Mary Viola via leur bannière de production Wonderland tandis que Steve Bello est attaché à la production exécutive du projet.

Après son départ de la longue série CW, le calendrier des films de Dobrev a commencé à se remplir de comédie à succès au box-office Soyons flics, la comédie d’horreur acclamée Les dernières filles, la photo d’action à succès xXx: Le retour de Xander Cage et plus récemment dans le drame politique Dirige cette ville et acteur du crime Jour de chance.

Après des années d’apparitions invitées dans diverses comédies télévisées et des performances de stand-up, Yang a trouvé son rôle d’évasion dans la comédie à succès de HBO Silicon Valley en 2014 et après avoir épaté les critiques pendant quelques années sur la série, il se fraye un chemin pour tourner dans Peter Berg’s Journée des patriotes suivi de quelques années de succès avec Crazy Rich Asians, The LEGO Movie 2: La deuxième partie, Comme un pro et Île fantastique.

Melton a fait ses débuts d’acteur avec des apparitions dans Joie et American Horror Story: Hôtel avant de devenir Reggie Mantle sur The CW Riverdale et a commencé à décrocher des rôles clés dans des affaires sur grand écran telles que le drame romantique Le soleil est aussi une étoile et Mauvais garçons pour la vie.

