Foxtel, leader australien de la télévision payante, étend son offre à la demande en ajoutant LMN-Lifetime Movie Network d’A + E Networks à sa gamme de films.

Le forfait, qui cible un public à prédominance féminine avec un contenu de films télévisés, sera disponible à partir du 1er septembre, sans frais supplémentaires pour les abonnés du forfait Foxtel Movies.

Foxtel affirme que LMN propose déjà plus de 1 000 films à la demande. Il sera programmé et géré par Foxtel en Australie avec de nouveaux films ajoutés au cours des prochains mois.

Foxtel appartient à News Corporation (65%) et Telstra Corporation Limited

«Depuis plus de 20 ans, Lifetime Movie Network a capturé le public de la télévision aux États-Unis en proposant des films de qualité pour la télévision mettant en vedette certaines des plus grandes stars d’Hollywood», a déclaré Brian Walsh, directeur exécutif de la télévision chez Foxtel. «Les films sont un plaisir coupable parfait avec des histoires captivantes et des performances exceptionnelles.»

Les têtes d’affiche de l’industrie cinématographique présentant leurs talents dans les émissions LMN disponibles au cours du mois de lancement en septembre, comprennent: Catherine Zeta-Jones («Cocaine Godmother: The Griselda Blanco Story»); Whoopi Goldberg («Un jour de retard et un dollar court»); Harvey Keitel («lune de miel fatale»); Vivica A. Fox («La mauvaise colocataire»); John Corbett («La chasse au tueur 1-5»); Lindsay Lohan («Liz & Dick»); Shannon Doherty et Mira Sorvino («Personne ne le dirait»); et Denise Richards («La vie secrète des pom-pom girls»).

Ces derniers mois, Foxtel a lancé son propre service de streaming OTT, Binge. Il a fait ses débuts en mai avec un mélange de contenu local et de films et séries télévisées internationaux provenant de WarnerMedia, NBCU, FX, BBC et Sony. Binge comprend également un catalogue de hits HBO et d’originaux scénarisés de HBO Max.